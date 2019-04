Desať aprílových tipov na zaujímavé knihy

Pretože najlepšie na teplom počasí je čítanie na čerstvom vzduchu.

29. apr 2019 o 12:20 Kristína Gyuríková

Jenna sa po tragickej nehode osťahuje z Bristolu do odľahlej časti Walesu, kde sa snaží začať nový život. Minulosť, na ktorú sa snaží zabudnúť, si ju však nájde aj tu...

Fanúšikom krimi a psychologických thrillerov určite odporúčame siahnuť po tejto napínavej knihe. Príbehu navyše pridáva na autenticite, že autorka je bývalá policajtka.

Hlavnou hrdinkou tejto anglickej oddychovky je nedávno rozvedená Laura, ktorá začne pracovať ako asistentka u spisovateľa na dôchodku Anthonyho Peardewa.

Keď Anthony zomrie, zanechá jej svoj dom s ružovou záhradou a jednou dôležitou úlohou - Anthony totiž zbieral stratené veci a snažil sa ich vrátiť pôvodným majiteľom. Laura teraz musí jeho misiu dokončiť.

Aké bolo byť Davidom Bowiem? Knižka, ktorá určite poteší fanúšikov tohto legendárneho hudobníka, sa snaží dať čitateľom odpoveď práve na túto otázku.

Keďže každý životopis je do istej miery fikciou a Bowieho život je plný záhad, autori sa pokúsili predstaviť si, ako ho vnímal samotný spevák. Kniha je písaná v prvej osobe, skutočné udalosti sa v nej miešajú s fantáziou a všetko dopĺňajú výstižné ilustrácie.

Krásna, smutná, lyrická a rozprávková. Taká je Vášen, kniha ktorá sa odohráva v období Napoleonských vojen, a mieša sa v nej historická fikcia s prvkami magického realizmu.

Známa anglická spisovateľka Jeannete Winterson napísala Vášeň ešte v roku 1987, v slovenskom preklade však vychádza prvýkrát.

Prvý diel kultovej anglickej fantasy série Úžasná Plochozem po rokoch opäť vychádza v slovenčine. Spolu s nešikovným čarodejníkom Vetroplašom a prvým plochozemským turistom Dvojkvietkom sa vydávame do Ankh-Morporku, najväčšieho mesta Plochozeme.

Na naivného Dvojkvietka a jeho agresívnu Batožinu tam číha nespočetné množstvo nebezpečenstiev, pred ktorými ho Vetroplaš musí za každú cenu ochrániť.

Osemročná Pepína býva v kamennom dome v doline s názvom Longitál blízko veľkomesta s mladšou sestrou, rodičmi a neskôr aj babkou Katinkou. Jej svet tvorí dom, zázračná záhrada na jeho streche a neobyčajní susedia.

Petra Hilbert bola oceňovanou ilustrátorkou. Knižku založenú na svojom detstve plánovala ilustrovať sama, čo však nestihla. Zomrela ako 40-ročná po ťažkej chorobe. Knihu preto dopĺňajú podľa jej želania ilustrácie Marie Makeevy.

V slovenčine vyšiel aj druhý diel série Patrick Melrose, podľa ktorej nedávno nakrútili úspešnú rovnomennú minisériu s Benedictom Cumberbatchom v hlavnej úlohe.

V druhom dieli sa Patrick vyberie do New Yorku po ostatky svojho otca, no nával zmiešaných pocitov ho vo veľkomeste znovu strhne do drogového víru.

Ak sa vám páčil Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách, táto knižka od rovnakej autorky vás určite nesklame. Krásne ilustrácie dopĺňajú zaujímavé a miestami zábavné fakty o rôzných zvieratách, ktoré kedysi obývali našu planétu.

V pokračovaní steampunkovej fantasy Smrteľné stroje sa opäť stretávame s Tomom a Hester, ktorí po zničení Londýna cestujú po svete.

Keď počas úteku núdzovo pristanú v polárnom mestečku Anchorage, ešte netušia, že jeho ulicami kráča zradca, a navyše majú v pätách nenásytné mesto Archangeľsk...

O Ladislavovi Ziburovi ste už možno počuli. Je to český cestovateľ, ktorý absolvoval viacero peších pútí a na bicykli prešiel k Baltskému moru a späť. V roku 2015 mu v Česku vyšla prvá kniha 40 dní pešo do Jeruzalema, ktorá teraz vychádza v slovenskom predklade.

Ládik si ako 22-ročný zbalil to najdôležitejšie do batohu a vydal sa pešo a bez mapy na púť do Jeruzalema. Ako to zvládol, si môžete prečítať sami v tejto vtipnej a úprimnej knihe. Je vysoko pravdepodobné, že keď ju dočítate, dostanete tiež chuť cestovať.

