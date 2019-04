Čo by ste mali vedieť predtým, ako si pozriete Avengers: Endgame

V poslednú aprílovú stredu sa fanúšikovia marvelovských superhrdinov konečne dočkajú - do kín prichádza veľkolepý film Avengers: Endgame.

Svet Marvelu nie je práve najjednoduchší, čo sa týka dejových línií - poslednému filmu o Avengeroch predchádzalo 21 snímok, ktoré by ste si určite mali znova pozrieť predtým, ako pôjdete v apríli do kina. Je totiž pravdepodobné, že bez toho, aby ste sa rozpamätali na staršie filmy, nebudete rozumieť tomu, čo sa na plátne deje.

Aby ste si užili film Avengers: Endgame, odporúčame si znova pozrieť posledný film o Avengeroch - Infinity War.

Ak na to však nemáte čas, pokúsime sa pripomenúť vám, na čo všetko by ste si pred posledným filmom mali spomenúť. Článok teda, logicky, obsahuje spoilery. Ako sa Thanos dostal ku kameňom, kto a ako v poslednom filme zomrel, na ktoré detaily z Infinity War by ste si mali spomenúť, čo znamenajú potitulkové scény a čo môžeme čakať v najdlhšom filme od Marvelu?

Toto by ste mali vedieť predtým, ako si pozriete film Avengers: Endgame:

1. Ako získal Thanos kamene?

Ústredným motívom filmu Infinity War bola Thanosova snaha získať kamene nekonečna (Infinity Stones). To sa mu aj podarilo - na svoju rukavicu Infinity Gauntlet pripevnil 6 kameňov, vďaka ktorým získal schopnosť ohýbať čas, priestor, energiu aj zákony fyziky a reality.

Fanúšikovia predpokladajú, že vo filme Endgame sa hrdinovia budú vracať k tomu, akým spôsobom sa Thanos dostal ku kameňom. Preto malé zhrnutie:

Fialový kameň (sila)

Power stone sa objavil vo filmoch o Strážcoch galaxie. Vlastnil ho Peter Quill, predal ho Zberateľovi, no nakoniec sa kameň znova vrátil k Peterovi. Strážcovia kameň uložili na bezpečnom mieste - planéte Xandar. Tú však Thanos vyplienil a fialový kameň bol prvý na jeho rukavici.

Modrý kameň (priestor)

Jednoduchý nie je ani príbeh Tesseraktu - najskôr bol v Asgarde, potom v nórskej dedinke Tønsberg, neskôr ho Nemci zneužili na výrobu zbraní, aby ho zneškodnil Kapitán Amerika. Z vesmírnej lode Tesserakt spadol do vody, z ktorej ho vytiahol Howard Stark a vďaka tomu s ním mohla robiť pokusy Wendy Lawson (Mar-Vell). Z rúk SHIELD-u sa dostal k Lokimu, po Bitke o New York ho vzal Thor naspäť do Asgardu.

Na konci filmu Thor: Ragnarok vzal Loki kameň so sebou, keď spolu s ostatnými ľuďmi opustil horiaci Asgard. Hneď v úvodnej scéne Infinity War vidíme, ako si Thanos od Lokiho berie kameň. A Loki za to zaplatí životom.

Červený kameň (realita)

Dlhé roky sme ho poznali len v tekutej forme ako látku Aether, s ktorou tvorcovia pracovali vo filmoch o Thorovi. Na konci filmu Thor: The Dark World sa Thor a Asgarďania rozhodnú, že z tekutiny urobia naozajstný kameň a rozhodnú sa ho dať Zberateľovi, aby bol v bezpečí na planéte Knowhere.

Čo sa dialo vo filme Infinity War? Keď Strážcovia galaxie našli vo vesmíre Thora, rozdelili sa na dve skupiny. Thor, Groot a Rocket išli do Nidavelliru, aby vyrobili nový Mjolnir - Thorovo kladivo, ktoré mu vo filme Ragnarok zničila sestra Hela.

Drax, Peter Quill, Gamora a Mantis išli na Knowhere, aby Thanosovi zabránili získať červený kameň. To sa im však nepodarí a Thanos si okrem kameňa so sebou odnáša aj Gamoru, ktorá je jeho adoptívnou dcérou.

Oranžový kameň (duša)

Najzáhadnejší kameň sme prvýkrát videli až vo filme Infinity War. Thanos sa vďaka mučeniu Nebuly dozvedá, že soul stone je ukrytý na planéte Vormir. Strážca Red Skull mu prezradí, že jediný spôsob, ako kameň získať, je obetovať to, čo najviac miluje.

Ešte pred touto scénou sme vo filme videli flashback, v ktorom Thanos vzal pod svoje krídla malú Gamoru. Aby získal soul stone, svoju adoptívnu dcéru nakoniec hodil z útesu.

Zelený kameň (čas) Zelený kameň sa nachádzal v artefakte zvanom Agamattovo Oko - bol schovaný v starej knižnici v Kamar-Taj a vo filme Doctor Strange sa ho pokúšal využiť Stephan Strange v boji proti Dromammuovi, ktorého privolal Kaecilius, aby priviedol zem do temnej dimenzie. Vo filme Infinity War bol Doctor Strange strážcom kameňa a dlho sa mu darilo držať ho preč od rúk Thanosa a jeho bojovníkov. Všetko sa však zmenilo na planéte Titan a práve táto scéna nám môže čo-to napovedať o tom, ako sa budú snažiť Avengeri zachrániť svet.

Strange si z ničoho nič sadol do tureckého sedu, využil silu kameňa a povedal Avengerom, že videl alternatívnu budúcnosť: existuje v nej viac než 14 miliónov možností, ako konflikt dopadne. A len v jednej sa podarí Thanosa poraziť.

Po tejto vidine (a po tom, čo Thanos hrozí smrťou Tonymu Starkovi) mu Strange zelený kameň odovzdá. Keď sa ho Iron Man opýta, prečo to urobil, povie len: "We're in the endgame now."

Strange vo filme niekoľkokrát prízvukoval Avengerom, že osud celého vesmíru záleží na zelenom kameni, a že ak ho bude treba chrániť, je ochotný ísť aj cez obete.

Žltý kameň (myseľ)

História žltého kameňa by bola nadlho, nájdete ju v našom zhrnutí príbehov sveta Marvelu pred filmom Infinity War. Pre posledný film je najdôležitejšia najmä skutočnosť, že kameň má v čele Vision. Vďaka tomu dokáže lietať, telepaticky ovládať počítače a robotov a útočiť nahromadenou energiou.

Vo filme Infinity War sa Thanosovi sluhovia snažia získať kameň počas romantickej prechádzky Visiona so Scarlet Witch, to sa im však nepodarí vďaka príchodu Captaina America, Black Widow a Falcona.

Avengeri sa zhodnú na tom, že jediný spôsob, ako Thanosovi zabrániť získať kameň, je zničiť ho. A hoci Vision hovorí, že sa obetuje, jediná možnosť, ako to urobiť bez toho, aby zomrel, je využiť znalosti a technológie ľudí z Wakandy.

Hoci Avengeri na čele s Black Pantherom bránia laboratórium, kde sa kameň snaží z Visiona dostať Shuri, Thanosova armáda sa dostane príliš blízko. Wanda nakoniec v emotívnej scéne zničí kameň, ktorý sa stále nachádza na Visionovom čele.

To však Avengerom nie je nič platné - Thanos vďaka zelenému kameňu vráti čas a vytrhne žltý kameň z Visionovej hlavy. Visionovo telo padá nevládne na zem.

2. Ako skončil film Infinity War?

Po smrti Visiona Thanos získal všetky kamene nekonečna. Ako posledný sa katastrofu snažil oddialiť Thor, jeho kladivo zapichnuté v hrudi Thanosa však Šialeného Titana vôbec neovyplyvnilo. Thanos povedal vetu, ktorá je dodnes zdrojom vtipov a mémov: "You should have gone for the head."

Po použití rukavice sa Thanos dostal do inej dimenzie, v ktorej sa na opustenom mieste nachádza len on a Gamora ako dieťa. Kľúčová pre posledný film môže byť ich konverzácia:

Gamora: Did you do it?

Thanos: Yes.

Gamora: What did it cost?

Thanos: Everything.

Keď sa Thanos vráti do reality, má popálenú ruku a keď sa ho Thor opýta, čo urobil, bez slova sa vytratí. Potom už len sledujeme telá niektorých superhrdinov, ktoré sa menia na popol.

3. Ktoré postavy zomreli?

Po Thanosovom zmiznutí sa na popol premenil Bucky Barnes, Black Panther, Groot, Scarlet Witch, Falcon, Mantis, Drax, Star-Lord, Doctor Strange a Spider Man. Ešte predtým Thanos zabil Lokiho, Heimdalla, Gamoru a Visiona.

Film sa končí záberom na Thanosa uprostred hôr, ktorý sedí sám na úpätí v domčeku a má blažený výraz tváre. Doctor Strange ešte pred záverečnými titulkami stihne povedať Iron Manovi vetu "There was no other way" - nebola iná možnosť.

Hoci sa vo filme Infinity War neobjavili, vďaka Thanosovej rukavici zomreli aj ďalší traja ľudia. V potitulkovej scéne filmu Ant-Man and the Wasp sa na popol zmenili Hope Pym, Hank Pym a zrejme aj Janet Van Dyne.

4. Čo naznačuje potitulková scéna Infinity War?

V potitulkovej scéne sledujeme Nicka Furyho, ktorý na ceste havaruje a narazí do oprotiidúceho auta. Keď sa agentky opýta, či je vodič auta v poriadku, zistia, že v aute nikto nesedí. V pozadí sledujeme helikoptéru, ktorá sa zrúti do okien mrakodrapu.

O pár sekúnd neskôr sa na popol zmení aj agentka a pár okolostojacich civilov. Ešte predtým, ako sa na popol zmení aj Nick Fury, stihne poslať cez pager správu, na ktorej vidíme len logo Captain Marvel.

5. Kto prežil a ako bude vyzerať film Endgame?

Vojnu o záchranu sveta budú musieť vyhrať tí, ktorí prežili - Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, War Machine, Rocket, Nebula, Okoye, M’Baku, Ant-Man, Hawkeye, Wong, Valkyrie a Pepper.

Posledný film o Avengeroch má byť rekordne dlhý - Endgame má trvať až tri hodiny. A trailery prezrádzajú, že naozaj bude na čo pozerať. Čo v nich nechýba?

Tony Stark stratený vo vesmíre

Stretnutie Thora a Captain Marvel

Hawkeye s punkáčskym čírom

Odkazy na minulosť superhrdinov, ktorí prežili

Avengerov, ktorí nesú truhlu

Podľa diskutérov a fanúšikov budú dôležitými postavami Gamora, Captain Marvel a Doctor Strange.

Podarí sa Avengerom zachrániť svet a tých, ktorí odišli? O ktorej jedinej verzii zo 14 miliónov možných hovoril Doctor Strange? Prečo videl Thanos po zničení populácie práve malú Gamoru? Dokáže ho Captain Marvel poraziť? Je naozaj až taká silná, že sa na ňu spolieha Nick Fury a je jeho posledným kontaktom pred smrťou? Kam išli ľudia, ktorí sa zmenili na popol? Vrátia sa Loki, Heimdall a Gamora? Budú Avengeri cestovať v čase?

Tri hodiny by mali priniesť odpovede na otázky, ale, ako to už býva, filmy zo sveta Marvelu neprinášajú len odpovede, ale aj ďalšie otázky.

Jedno je však isté - vo filme bude posledné cameo Stana Leeho.

Tvorca komiksov ho stihol natočiť ešte predtým, ako sa 12. novembra 2018 vybral na večný odpočinok. Mal 95 rokov a vo vydaveteľstve Marvel Comics si prešiel viacerými pozíciami - pôsobil ako prispievateľ, šéfredaktor aj vydavateľ. Komiksovému svetu dal Spider-Mana, Hulka, Fantastickú štvorku, Doktora Strangea či X-menov.

Počnúc prvým filmom o X-menoch, ktorý vyšiel v roku 2000, sa objavil vo viacerých komiksových filmoch ako hociktorý herec. Pripomeňte si jeho najlepšie filmové cameá a užite si film Endgame, ktorý ukončí jednu komiksovú etapu.

