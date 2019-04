Najlepšie vtipy o prvej epizóde 8. série Game of Thrones (Winterfell)

Zima konečne prišla.

15. apr 2019 o 15:23 Kristína Janščová

Fanúšikovia sa konečne dočkali a 15. apríla sme po takmer dvoch rokoch čakania mohli vidieť prvú časť poslednej série Game of Thrones.

Epizóda s názvom Winterfell nás zaviedla do sveta ľadu a ohňa na 56 minút a dalo sa čakať, že ju ľudia budú komentovať na sociálnych sieťach. Varovanie: Tento článok obsahuje spoilery, takže ak ste časť ešte nevideli, urobte tak čo najskôr. Lebo internet is dark and full of spoilers.

Najviac vtipov si vyslúžili Sansine reakcie na príchod Daenerys.

Svoje si užil aj Jon Snow, ktorému Sam konečne povedal pravdu o jeho pôvode. A Daenerys zase Samovi oznámila, čo urobila s jeho bratom a otcom.

Jon Snow zakaždým, keď sa konečne zbaví titulu a pripíšu mu ďalší.

Daenerys: "Zabila som tvojho otca a brata."

Sam:

Na Zimohrad prišiel Jaime Lannister a jeho výmena pohľadov s Branom Starkom napovedá, že sa ešte je na čo tešiť.

Cersei sa za každú cenu dožadovala slonov.

A Jon Snow si konečne zalietal na drakovi.

Sam: "Jon, si Targaryen."

Jon: "Tak preto sa na mňa tie draky tak čudne pozerali!"

Sam: "John, si Aegon Targaryen."

John: *uvedomí si, že súloží so svojou tetou*:

A ak máte radi podcasty, určite sledujte aj nový podcast denníka SME s názvom Pozeráme Game of Thrones.

Redaktori SME v ňom budú každý týždeň rozoberať udalosti najnovšej epizódy seriálu. Chceme sa rozprávať o príbehu, postavách, špekulovať o tom, čo bude ďalej a zastaviť sa aj pri remeselnej kvalite každej epizódy.

