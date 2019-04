Prehľad jarných noviniek v stolových hrách

Čo pribudlo za posledný štvrťrok?

24. apr 2019 o 16:41 Jana Husárová

Decrypto

Vžite sa do úlohy širfovačov a predajte svojmu tímu tajný kód skôr, ako ho odhalia súperi.

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 3 - 8

Herná doba: 30 minút

(zdroj: alza.sk)

V hre Decrypto sú hráči rozdelení do dvoch tímov. Každý tím má svojho majstra šifrovača, ktorý ako jediný pozná číselnú šifru, ktorú sa snaží svojim spoluhráčom predať prostredníctvom nápovedy. Dôležitou pomôckou tímov sú panely obsahujúce štyri obrazovky. Na obrazovkách sa zobrazí slovo, ktorému zodpovedá jedno číslo z kódu. Šifrovač ku každému slovu zo šifry priradí iné slovo, ktoré by malo hráčov doviesť ku správnemu kódu.

Nápovedy však dobre počúvajú i súperi. Tí môžu kód protihráčov odhaliť a získať tak prevahu v hre. Víťazom totiž nie je len ten, kto odhalí svoje kódy, ale i ten, kto zachytí úspešne kódy súpera. Na výhru je potrebné získať 2 žetóny zachytenia (získajú sa za odhalenie dvoch šifier súpera) alebo mať šťastie na slabých súperov, ktorým sa dvakrát nepodarí úspešne rozlúštiť ich vlastný kód.

(zdroj: ihrysko.sk)

Stručné hodnotenie:

+ veľké množstvo slov, z ktorých sa vytvárajú šifry, garantuje výbornú znovuhrateľnosť

+ zobrazenie slova na zakódovanej karte po vložení do špeciálnej dešifrovacej obrazovky je veľmi príjemným detailom umocňujúcim zážitok z hry

Poznáš svet?

Čo tak oprášiť vedomosti zo strednej?

Odporúčaný vek: 8-14 detská verzia, 14+ verzia pre dospelých

Počet hráčov: 2 -4

Herná doba: 60 minút

(zdroj: Jana Husárová)

Ďalšia zaujímavá vedomostná hra, ktorá nadväzuje na úspešné tituly ako Poznáš Slovensko? či Poznáš Európu?, o ktorých sme sa už zmienili v našich článkoch. Tešiť sa môžete na otázky z histórie, kultúry a umenia, známych osobností, zaujímavostí a cestovania a napokon aj na tradičné fotohádanky.

Kto už nejakú hru od vydavateľstva Dajama hral, nám asi dá za pravdu, že môžete očakávať naozaj náročné otázky. Našťastie je táto skutočnosť zmiernená tým, že v hre môžete používať nápovedu vo forme možností, z ktorých hráč vyberá správnu odpoveď. Využitie nápovedy však penalizuje hráča v pomalšom postupe vpred, čím sa vlastne dostávame k cieľu hry. Tým je dostať sa ako prvý cestou - necestou po svete až do cieľa. Svet pre malých končí na východe Ázie, svet pre veľkých na Antakrtíde.

Stručné hodnotenie:

+ edukatívny charakter hry

+ dva varianty hry - pre veľkých i malých, takže hru môže hrať vlastne celá rodina

+ veľké množstvo otázok, ktoré sa len tak ľahko neobohrajú

- náročnosť otázok (našťastie zmiernená spomínanými nápovedami)

Gizmos

Ktorému z vedcov sa podarí vytvoriť ten najunikátnejší vynález na Veľkú výstavu vynálezov?

Odporúčaný vek: 14+

Počet hráčov: 2 -4

Herná doba: 40 - 50 minút

Hra plná farebných guľôčok a vynálezov. Taký je Gizmos v skratke. Nie, nejdeme vás odbiť jednou vetou, lebo to si táto hra rozhodne nezaslúži. Po tom, ako si preskúšate svoje modelárske zručnosti pri stavaní kartónového zásobníka na guľočky, čaká vás neľahká úloha - bude treba zapojiť mozgové závity na plné obrátky a vytvoriť ten najlepší vynález na Veľkú vedeckú výstavu.

Hra je určená pre dvoch až štyroch hráčov a dominuje jej veľký zásobník energií. Návod k nej je prehľadný, obsiahnutý na štyroch stranách, a tak ho zvládne prelúskať i menej trpezlivý hráč.

Podstatou hry je budovanie tajuplných vynálezov a hromadenie energie potrebnej na vznik vynálezov. Vynálezy vznikajú za pomoci kariet, každá zobrazuje tiež počet víťazných bodov, ktoré si hráč po skončení hry za ňu pripočíta. Hráč s najvyšším počtom víťazných bodov hru vyhráva.

(zdroj: ihrysko.sk)

Stručné hodnotenie:

+ jazykovo nezávislá hra, nepotrebujete pri nej okrem pravidiel nič špeciálne prekladať, symboly na kartách sú dostatočne zrozumiteľné

+ stručné pravidlá

- zásobník energií je potrebné rozložiť po hre, inak ho do krabice nedostanete. Pri častejšom rozkladaní hrozí jeho poškodenie, keďže je z kartónu, čo je veľká škoda, lebo je pekným dizajnovým prvkom hry

Sagrada

Zhorel Notre Dame, našťastie máme Sagradu...

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 1 -4

Herná doba: 30 - 45 minút

(zdroj: ihrysko.sk)

Pre tých, ktorí prepadli Azulu - hre roka 2018, máme dobrú správu. Vychádza totiž hra Sagrada, mladšia, no omnoho rafinovanejšia sestra Azulu. V Sagrade sa stanete umelcami, ktorí zdobia vitráže kostola Sagrada Família. Vzhľad vitráže závisí na zadaní, ktoré dostanete na karte vzoru, no na jeho dozdobenie môžete použiť i vlastnú fantáziu. Jednotlivé sklíčka, z ktorých vitráž tvoríte, predstavujú farebné hracie kocky s hodnotou od 1 do 6.

Na začiatku kola začínajúci hráč hodí kockami a následne si môžu hráči zvoliť, či si niektorú z kociek vyberú a umiestnia do vitráže v súlade s pravidlami umiestňovania, alebo využijú kartu náradia, prípadne zahrajú obe akcie. Po skončení posledného, desiateho kola, nastáva fáza vyhodnotenia hry. Hráč, ktorého vitráž získala najviac bodov, je víťazom hry.

(zdroj: ihrysko.sk)

Stručné hodnotenie:

+ princíp hry podobný Azulu, avšak pravidlá umiestňovania sú podstatne komplikovanejšie

+ možnosť zvoliť si úroveň náročnosti hry

- ak ste si Azul obľúbili práve kvôli jednoduchým pravidlám, u Sagrady sa treba vyzbrojiť určitou dávkou trpezlivosti, najmä čo sa týka pochopenia zásad umiestňovania kociek

Mačací klub

Čo si dnes dá Fúzik na obed?

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 -4

Herná doba: 30 minút

(zdroj: mindok.cz)

Mačací klub je veľmi príjemná oddychovka. Graficky milo spracovaná hra, ktorá vás vtiahne do sveta milovníkov mačiek. Stanete sa členom prestížneho mačacieho klubu. O svoje mačky sa však musíte poriadne starať. Vašou úlohou je nielen ich kŕmiť presne podľa ich chúťok, ale bude treba im zabezpečiť tiež nadštandartnú výbavu, aká pre mačky na úrovni patrí. Luxusné hračky či oblečenie vám zabezpečia väčšiu prestíž v klube a v konečnom dôsledku i víťazstvo v hre.

(zdroj: mindok.cz)

Stručné hodnotenie:

+ hru zvládnu pochopiť mladší hráči

+ ideálny darček pre milovníkov mačiek

+ možnosť "adoptovať" si túlavú mačku

+ tri verzie hry, ktoré možno použiť podľa počtu hráčov (2, 3 alebo 4 hráči)

TIK TAK BUM FAMILY

Nikto netuší, kedy bomba vybuchne. Isté však je, že budete chcieť, aby v tom momente bola v rukách kohokoľvek iného.

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 3 - 8

Herná doba: 30 minút

(zdroj: ihrysko.sk)

Od ošiaľu, ktorý spôsobila hra Activity, pribúda z roka na rok množstvo slovných hier - či už pre deti alebo pre dospelých. Jednou z nich je i rodinná hra TIK TAK BUM FAMILY. Táto však prináša okrem hry so slovami i ďalší herný prvok - preverenie zručnosti hráčov pod vplyvom časového stresu.

Hráči podľa hodu kockou plnia rôzne úlohy. Stavajú dážďovku v kartičiek, snažia sa do kalíšteka chytiť loptičku, ktorá sa predtým musí odraziť od stola, rýmujú či inak zápolia so slovami. Dĺžku herného kola určuje tikajúca bomba, ktorá v rôznych časových intervaloch vybuchuje. Akonáhle bomba vybuchne, hráč, ktorému sa ako poslednému nepodarilo splniť zadanie, prehráva v danom kole a svoju figúrku posúva o políčko vpred smerom k explózii. Ten, kto ako prvý dorazí k políčku s explóziou, prehráva.

(zdroj: ihrysko.sk)

Stručné hodnotenie:

+ pridanie ďalšieho herného prvku vo forme súťaže v zručnosti

+ veľa typov zadaní, ktoré musia hráči splniť, takže sa vám neopakuje stále len vymýšľanie slov, ako tomu je v základnej hre TIK TAK BUM. Okrem rýmovania sú pridané asociácie (modrý - oblak, biely - sneh a podobne) a slovný akrobat, kde hráč skladá slovo z troch vylosovaných písmen, tak, aby v ňom bolo použité každé písmeno

+ hra výborne poslúži aj na párty na rozprúdenie zábavy

- tikanie bomby pri každom zadaní môže byť pre citlivejšie povahy mierne iritujúce

Flora

Nie je umením zasadiť, ale vypestovať tie najkrajšie kvety v okolí.

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2

Herná doba: 20 minút

(zdroj: Jana Husárová)

Ak by sme mali vybrať dve novinky, ktoré sa ilustračne podarili najviac, tak to bude rozhodne Flora a za ňou Kočičí klub. Flora je jednou z hier, ktoré si nejde nevšimnúť. Krásne farebná, navodzujúca atmosféru práve prebiehajúceho ročného obdobia, keď začína všetko naokolo kvitnúť.

Flora je hrou pre dvoch hráčov, ktorí v úlohe záhradníkov sadia 6 známych i menej známych druhov kvetov - ruže, kosatce, tulipány, vlčí mak, hrachor a riečnu ľaliu.

Úlohou hráčov je kvety sadiť do kvetináčov a akonáhle podrastú na požadovanú dĺžku, môže ich šikovnejší záhradník odstrihnúť. Body v hre sa získavajú za počet kariet s kvetmi, ktoré hráč získal, ale i za počet druhov kvetín.

Hráč, ktorý získa najviac bodov, je víťazom hry.

(zdroj: ihrysko.sk)

Stručné hodnotenie:

+ jednoduché pravidlá vhodné i pre začínajúcich hráčov

+ možnosť využitia špeciálnych akcií, ktorými môžete získať rôzne výhody oproti súperovi

+ viacero herných variantov, kde hru viete upraviť tak, aby bola hrateľná i pre deti či väčší počet hráčov (troch), prípadne si môžete hru sťažiť, ak vás už základný variant omrzel

- pre skúsenejšieho hráča môže hra pôsobiť ako príliš jednoduchá, preto odporúčame najmä začínajúcim hráčom, prípadne tým, ktorí nechcú hre obetovať viac ako pol hodiny času

Viac spoločenských hier nájdete tu.

Prečítajte si tiež: