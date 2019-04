Je Bran Nočný kráľ? Najlepšie teórie o konci Game of Thrones

Je Tyrion syn Šialeného kráľa?

12. apr 2019 o 10:29 Simona Dulajová

Posledná séria seriálového fenoménu Game of Thrones sa nezadržateľne blíži - už o 3:00 v noci z nedele na pondelok (15. apríla) sa môžeme naplno oddať šesťtýždňovej piesni ľadu a ohňa.

Takmer dva roky čakania na novú sériu si fanúšikovia krátili aj analyzovaním doterajších dejových línií. A internetom sa šíria teórie, ktoré nemusia byť úplne mimo reality.

Toto sú najznámejšie teórie o konci Game of Thrones:

1. Bran Stark je Nočný kráľ

Od čias, keď Brandon Stark vypadol z okna hradnej veže, ubehlo už niekoľko sérií a jeho charakter prešiel viacerými zmenami. Stal sa z neho mocný Trojoký havran, ktorý vie okrem iného cestovať v čase a jeho činmi v časoch minulých ovplyvňovať veci súčasné.

V šiestej sérií sme vďaka jeho schopnostiam mali možnosť nazrieť do momentu, keď deti lesa vytvorili Nočného kráľa ako zbraň, ktorá im mala pomôcť vyhrať vojnu proti prvým ľuďom.

Jedna z najrozšírenejších teórií medzi fanúšikmi hovorí o tom, že Bran zostal v minulosti pridlho, čo malo za následok jeho prepojenie s Nočným kráľom. Počas spomínanej vízie môžeme tieto dve postavy vidieť ležať opreté o strom v úplne identickej polohe. Po prebudení Bran zatína päste, čo môže nasvedčovať tomu, že tento rituál prežíval v tele Nočného kráľa.

Pravdivosti tejto teórie nasvedčuje aj fakt, že Bran už nikdy viac nebol taký, ako sme ho poznali. Dalo by sa povedať, že časť Brana umrela v jaskyni na sever od steny. Čo však, ak neumrela, ale namiesto toho stovky rokov naberala na sile a teraz sa vrátila, aby zabila všetky naše obľúbené postavy?

2. Bran Stark je Bran Staviteľ

Branovo cestovanie v čase stojí aj za zrodom ďalšej veľmi populárnej teórie, ktorá hovorí o tom, že Bran Stark a Bran Staviteľ sú jeden a ten istý človek. Aby sme si to trochu viac objasnili, zhrňme si najskôr fakty, ktoré o Branovi Staviteľovi poznáme z histórie Westerosu.

Je zakladateľom rodu Starkovcov, postavil Zimohrad, postavil stenu a mnoho ľudí verilo, že (podobne ako Bran) vidí do minulosti a budúcnosti. Zdá sa vám to málo? Súčasťou bonusového materiálu DVD Hry o Tróny boli aj krátke videá z histórie Westerosu, ktoré ukazovali okrem iného aj kresby Brana Staviteľa, na ktorých ho ľudia nosili na jeho stoličke, ako keby sa tento hrdina nevedel postaviť na vlastné nohy.

Branom Staviteľom to ale nekončí. Táto teória je zaujímavá najmä v tom, že sa síce dotýka dávnej minulosti, ale zároveň sa ešte len chystáme byť svedkami jej naplnenia. Predstavte si, že sa všetko pokašle a jediná možnosť na záchranu všetkého živého pred nezastaviteľnou hordou bielych chodcov bude Branova finálna cesta naprieč históriou, pri ktorej bude nútený spraviť všetky možné opatrenia, ktoré zabránia koncu, aký nikto z nás nechce.

3. Malíček ako hrdina príbehu

Petyr Baelish, tiež známy ako Malíček, bol už od prvej série postavou, ktorú si vedelo obľúbiť len veľmi málo fanúšikov. Vo svete Georga R. R. Martina je však každý darebák hrdinom tej druhej strany. Prečo je to ale dôležité pre finálnu sériu, keď je Malíček už po smrti? Veci sa totiž nemusia mať tak, ako sa na prvý pohľad zdá.

Počas jeho života sme sa toho o Malíčkovi dozvedeli mnoho - napríklad to, že mal starého otca, ktorý žil v Bravose, odkiaľ čírou náhodou pochádzajú aj zabijaci bez tváre, ktorí slúžia smrti. Petyr nám niekoľkokrát ukázal, že je pár krokov pred každým zo svojich nepriateľov.

Po návrate Arye na Zimohrad mu netrvalo dlho, aby pochopil, že je v nebezpečenstve. V jednej z jeho posledných scén pred súdom, na ktorom prišiel o život, vložil do rúk neznámej slúžky objekt pripomínajúci zlatú mincu.

Táto teória hovorí o tom, že Aryinou obeťou nebol Petyr, ale zabijak bez tváre, ktorý ho nahradil. Len život môže zaplatiť za smrť. Valar Morghulis. Boli sme svedkami zlého a uponáhľaného scenára, alebo najlepšieho kúsku najnevyspytateľnejšieho podvodníka, aký kedy vo Westerose žil?

4. Catelyn Stark sa vráti ako Lady Stoneheart

Postava, s ktorou sa stretla len tá viac sčítaná časť fanúšikovskej základne. V knižnej predlohe sa s Lady Stoneheart stretávame po udalostiach Červenej svadby, ktorá nám zobrala postavy Robba, Jeyne (v seriáli známa ako Talisa) a Catelyn Stark. Freyovci nechali telo Catelyn pohodené na brehu rieky, kde ju našiel Beric Dondarrion so svojou skupinou.

Po tom, ako Beric zistil, o koho telo sa jedná, rozhodol sa darovať jej život, výmenou za ten svoj. Catelyn Stark sa teda vrátila, ale bola poznačená udalosťami Červenej svadby. Jej telo bolo zjazvené, z jej úst nevychádzali žiadne slová a poháňala ju pomsta. Môžeme sa teda ešte stretnúť s Lady Stoneheart v poslednej sérií seriálu, alebo je na to už príliš neskoro?

Fanúšikovská teória hovorí, že sme sa s ňou už stretli v jednej zo scén štvrtej časti siedmej série, kde sa v pozadí pri rozhovore Arye a Brienne objavuje postava ženy, ktorá výzorom a chôdzou pripomína Catelyn Stark a to rovno v momente, keď ju Arya spomína. Druhá teória hovorí, že sa Catelyn síce vráti, ale bude to zásluhou Nočného kráľa a jeho schopnosti oživovať mŕtvych a meniť ich na krvilačné modrooké monštrá.

5. Nočný kráľ oživí mŕtve telá Starkovcov ležiacich v hrobkách Zimohradu

V jednom z posledných trailerov môžeme vidieť na smrť vystrašenú Aryu utekať hrobkami Zimohradu a to hneď po tom, ako sa nechala počuť, že pozná veľa tvárí smrti a nevie sa dočkať na tú, ktorú so sebou prináša hrozba prichádzajúca spoza steny. Čoho sa teda Arya tak strašne bojí? Jedine, žeby táto smrť mala až priveľmi povedomú tvár a to rovno tvár niekoho zo zosnulých Starkovcov.

Ned by mal byť mimo hru, keďže zásluhou Joffeyho prišiel v prvej sérii o hlavu. Postavy ako Robb, Rickon, Lyanna, či aj v predošlej teórii spomínaná Catelyn Stark, nás (ale hlavne Aryu, Jona a Sansu) ešte stále môžu prekvapiť svojim nečakaným návratom. Posledný trailer ale nie je jediným dôvodom, ktorý nás núti zamýšľať sa nad dôležitosťou zimohradských hrobiek. Veľká dôležitosť sa im kladie už od úplne prvej časti. Aké tajomstvá ukrývajú?

6. Tyrion ako syn Šialeného kráľa

Tyrion Lannister. Nechcené dieťa, nenávidený brat, trpaslík, milovník kriplov, bastardov, zlomených vecí a jedna z najobľúbenejších postáv väčšiny čitateľov a televíznych divákov.

Keď sa Tyrion narodil, jeho matka Joanna umrela pri pôrode. To je niečo, čo pozostalých rodinných príslušníkov poznačí na celý život. Všetko je však ešte horšie pre to nevinné dieťa, ktorému smrť matky jeho vlastný otec dáva za vinu po zvyšok jeho života. Tywin Lannister svojho Syna Tyriona zaprel aj v posledných momentoch svojho života. „Nie si môj syn.“

Čo ak to ale bolo niečo viac ako len slová hrdého muža, ktorý úlohu otca trpaslíka jednoducho nezvládol? Tywin miloval Joannu a vzal si ju za ženu počas vlády Šialeného kráľa.

Podľa slov Baristana Selmyho chcel šialený kráľ Joannu pre seba. Počas ich svadobnej noci žartoval, že sa s ňou chce vyspať a z histórie je známe, že si kráľovia brali všetko, po čom zatúžili. Môže byť Tyrion synom šialeného kráľa? Nasvedčovalo by tomu aj správanie drakov v jeho prítomnosti a skutočnosť, že Tyrion je jednou z troch postáv, ktoré sa chytili živého draka. Daenerys Targaryen – Aegon Targaryen – Tyrion Targaryen.

7. O čo ide Nočnému kráľovi? Je malý Sam v ohrození?

Čo nás čaká vo finále tejto jazdy plnej zvratov, ktorá trvala takmer 10 rokov? Od herca, ktorý stvárňuje postavu Nočného kráľa, sme sa dozvedeli, že má táto postava špecifický cieľ, ktorý chce zabiť. Najpravdepodobnejšie sú teda postavy Jona, Brana a malého Sama.



Jon – Azor Ahai, sľúbený záchranca sveta živých. Je Jon ten pravý? Tasí horiaci meč, pomocou ktorého odrazí útok bielych chodcov tak, ako to hovorí proroctvo, alebo všetko živé umrie a zapadne snehom?



Malý Sam – Sté dieťa, ktoré malo byť Krasterom obetované Nočnému kráľovi. Je toto dieťa niečim špeciálne, alebo je číslovka 100 len ďalším číslom?

A ak máte radi podcasty, určite sledujte aj nový podcast denníka SME s názvom Pozeráme Game of Thrones.

Redaktori SME v ňom budú každý týždeň rozoberať udalosti najnovšej epizódy seriálu. Chceme sa rozprávať o príbehu, postavách, špekulovať o tom, čo bude ďalej a zastaviť sa aj pri remeselnej kvalite každej epizódy.

