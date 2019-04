Veľký prehľad slovenských vtipov a mémov: Ako vznikli?

Zisťujeme pôvod slovenských meme obrázkov a vtipov.

12. apr 2019 o 16:34 Fičí.sk

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii od apríla 2018 prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy. Každý týždeň vysvetľujeme jeden vtip s politickým či nepolitickým pozadím.

Toto je prehľad najlepších vtipov a meme obrázkov, ktoré vyprodukoval slovenský internet:

Vtipy o Milanovi Uhríkovi, poslancovi Kotlebovej ĽSNS, pozostávajú najmä z textu "Neviem sa vyjadriť k *****, lebo nie som *****". (tie hviezdičky nie sú vulgarizmy, ale téma, ktorej sa mém týka).

Smutná hláška padla v diskusnej relácii O 5 minút 12 na verejnoprávnej RTVS, keď prišla na pretras téma holokaustu a židovskej otázky počas Slovenského štátu.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #1: Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nie som historik

Vtipy Milanovi Mazurekovi, poslancovi Kotlebovej ĽSNS, sú založené na kričiacej postave Milana Mazureka v zelenom tričku ĽSNS so zdvihnutými rukami. Vizuál je vystrihnutý z pôvodného videa a nalepený do rôznych iných situácií. Funguje však aj s doplnením textu do pôvodného obrázku. Často využívaným motívom je kebab.

(zdroj: Facebook - Naše Slovensko)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #2: Rozvášnený Mazurek

Gifko Roberta Kaliňáka vzniklo v povolebnej diskusii na televízii Markíza. Boris Kollár v nej obvinil bývalého ministra vnútra z toho, že sa stretol s mafiánom Jurajom Ondrejčákom.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #3: Prekvapený Kaliňák

Vtipy o legendárnom hokejistovi Jožkovi Golonkovi sú založené na Ragulinovi, žiletke, moderátorke Smotánky, Milanovi Urbánim, ale najmä na chlebíčkoch, očkách, klobáskach, jednohubkách a rezňoch.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #4: Chlebičkár Jožko Golonka

Ten, ktorému sa ako zatiaľ jedinému podarilo dostať sa do úradu prezidenta hlavy štátu dvakrát po sebe. Ivan Gašparovič bol známy aj ako milovník rýchlych áut a hokejový fanúšik. Zanechal po sebe nespočetné množstvo breptov, zopár káuz, jeden zdvihnutý prostredník, veľa vtipov a dve knihy.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #5: Popletený Gašparovič

Známy spevák a idol vašej babky je pravý bonviván - človek, ktorý si užíva všetky slasti, ktoré život prináša. V mémoch sú to väčšinou ženy, spev, alkohol a tancovačky.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #6: Bonviván Peter Stašák

Falošné výroky Milana Lasicu sú staršie ako sám internet. Nepísaný zákon totiž hovorí, že ak vaše výroky obsahujú jednu múdrosť za druhou a bavia aspoň dve generácie, zaručene príde niekto, kto si tieto výroky začne vymýšľať. A zaplaví internet tým, čo ste nikdy nepovedali. Ale mohli by ste.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #7: Milan Lasica, ktorý nič také nepovedal

Hoci je Andrej Danko v slovenskej politike relatívne krátko, internet baví ako žiaden iný politik. Jeho kariéru sme preto rozdelili na 6 častí - deštrukcia hovoreného slova, kapitánske výložky, kauza horalkový zákon, bozkávanie objektov a horcruxov a jeho láskyplný vzťah k Rusku.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #8: Kapitán Andrej Danko

Na mémoch sa nachádza Béla Bugár a rôzne slovné hračky súvisiace so slovom charakter, ktoré je prispôsobené Bélovmu maďarskému prízvuku, a preto sa píše a vyslovuje ako harakter. Okrem toho nechýbajú slová ako zrada na voličoch, chrbtová kosť a hrádza proti extrémizmu.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Bélovi Bugárovi

Obľúbené sú aj vtipy o konšpiračnom časopise Zem a Vek a jeho šéfredaktorovi Tiborovi Rostasovi. V mémoch nechýbajú konšpirácie od výmyslu sveta, odkazy na iluminátov, Soroša, mainstream, chemtrails, očkovanie, peniaze z ruskej ambasády či narážky na streľbu v žrebčíne. Ak je na obrázku sám Eliot, určite tam je aj zvodný pohľad pripomínajúci proroka, dlhé vlasy a 10 deka narcizmu.

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #10: Konšpirátor Tibor Eliot Rostás

(zdroj: Facebook - Zomri)

Medzi legendy slovenského internetu sa zaradila aj autobusová stanica v Banskej Bystrici. Presnejšie jej názov, ktorý zvláštnym spôsobom kombinuje slovenčinu (vlak) a angličtinu (bus+shopping).

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #11: Terminal Vlak-Bus-Shopping

Poslanec SNS Anton Hrnko a text, ktorý súvisí s alkoholom, dvojbodkou a RTVS, oblekom za 600 eur, nezdravým jedlom, vložkami, Dúhovým Pride-om, SNS, Andrejom Dankom a konšpiráciami.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #12: Hrnko. Tono Hrnko

Život Jána Slotu má v podstate tri základné piliere - alkohol, vulgarizmy a nenávisť voči Maďarom.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #13: Ján Slopta

Tento mém vznikol pri útoku na reklamu Andreja Kisku. Stránka Zomri zverejnila 12. októbra 2017 fotku bilboardu, ktorý sa niekto snažil posprejovať slovami "Kiska ty úžerník". Zrejme ho však pri tom niekto vyrušil, došla mu farba, zabudol, ako sa píše R, alebo len videl okolo prechádzať auto Family Frost, a preto ostalo len Kiskatyuže.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #14: Ako vznikla hláška Kiskaty uže?

Na fotke sa nachádza predseda Slovenských Brancov, Peter Švrček, alebo ďalší členovia, väčšinou oblečení vo vojenských uniformách.

Vtipy sú postavené na falošnom národovectve, zlej gramatike, konšpiráciách, Sorosovi, láske k Rusku, Slovenskému štátu či Jozefovi Tisovi.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia: Ako vznikli vtipy o Slovenských brancoch?

Podnikateľ, zmenkár, youtuber a slovenský Escobar, ktorý bol asi pri všetkom dôležitom, čo sa kedy na Slovensku stalo. Marián Kočner.

Otvorene v politike nikdy nebol, jeho meno sa však spája takmer so všetkými dôležitými udalosťami a vysoko postavenými ľuďmi, ktorých Slovensko stihlo zažiť od svojho vzniku.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #16: Všadebol Marian Kočner

Vtedy-ešte-premiér Robert Fico sa v júni 2016 vybral na žatvu na pole pri Bratislave, kde si hrkútal s miestnymi obyvateľmi aj poľnohospodármi.



Na otázky novinárov podráždene zareagoval pamätnou vetou "Neotravujte, tu sme pri žatve. Neotravujte a majte prosím trocha úcty k týmto ľuďom, ktorí sa, narozdiel od vás, narobia ako hovädá."

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Neotravujte, tu sme pri žatve! Ako vznikol známy mém

Larry je labrador nášho expremiéra. Na fotkách je väčšinou aj so svojím pánom, Robertom Ficom. Text odhaľuje, čo si asi v tajnosti myslí domáci miláčik bývalého premiéra, ktorý toho na svojho pána musí vedieť viac ako SIS a Igor Matovič dokopy.

(zdroj: Facebook - Zomri.sk)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #18: Ficov labrador Larry

Miloš Zeman je stelesnením všetkého, čo sa hovorí o Čechoch - nepohrdne Becherovkou a popelníčkom, pri svojich vyjadreniach si nedáva servítku pred ústa a my sa stavíme o troch Ovčáčkov, že už niekedy mal na sebe ponožky v sandáloch.

Miloš Zeman sa netají tým, že pije, vraj mu nerobilo problémy denne vypiť šesť pohárov vína a tri poldeci tvrdého. Zrejme najznámejším výrokom je veta "Kunda sem, kunda tam."

(zdroj: G.cz)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #19: Rusko-český prezident Miloš Zeman

Vtipy, ktoré nájdeme u každého člena ĽSNS - narážky na Jozefa Tisa, prejavovanie sympatií k antisemitizmu a fašizmu a hákové kríže.

Ľudí okrem Krupovho "prejavu" zaujal aj neobvyklý tvar jeho nakrátko vystrihanej hlavy. Postupne tak vznikali mémy, ktoré ho fotošopovali do rôznych postáv - už stihol byť Strýko Fester, červík v jablku, vajce, balón, planéta, melón či kopačka.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #20: Mlčiaci Peter Krupa

Všetky mémy s doktorom Iľkom sa týkajú, prekvapivo, počasia a základom vtipov sú jeho (nevydarené) predpovede. Tie v niektorých prípadoch absolútne nevyjdú a takmer vôbec sa nezhodujú s realitou.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #21: Ako vznikli vtipy o meteorológovi Jozefovi Iľkovi

V roku 1968 k nám neprišli len Rusi, ale aj Elán. Keďže sú na scéne už polstoročie, nebolo vždy jednoduché prilákať ľudí na ich koncert. A tak to vyriešili svojsky. Elán svojich fanúšikov pravidelne pozýva na vystúpenie s tým, že ide o koncert zaručene posledný.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #22: Ako vznikli vtipy o poslednom koncerte Elánu?

Okrem teplých rožkov a balónika je Richard Sulík známy tým, že pri každej možnej príležitosti a diskusii vyťahuje na svojich oponentov excelové grafy a tabuľky. A občas sa snaží otvoriť šampanské šabľou, ale je z toho len dorezaná ruka.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia 23: Ako vznikli vtipy o Sulíkovi a Exceli?

Práve Béla slovo orokuratie vymyslel, aj keď nechtiac. Asi tým zrejme myslel slovo prokurátor. Výraz odvtedy stihol zľudovieť a Slováci ho používajú v mémoch s Bugárom, Čižnárom a Generálnou prokuratúrou.

(zdroj: Facebook - Zomri/Michal Szentivanyi)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #24: Čo znamená orokuratie?

Túto legendárnu vetu má na svedomí Peter Plavčan. Donekonečna ju opakoval redaktorovi Markízy Michalovi Kovačičovi, ktorý sa od neho snažil na tlačovke zistiť, ako je spokojný s tempom školskej reformy, čo si myslí o malotriedkach a konsolidácii vysokých škôl. Okrem toho tu máme ešte karate a jeho ľúbozvučný hlas.

(zdroj: Facebook - Ľegrácie Janka Francisciho)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #25: Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky

Prišiel s tým Mečiar, najviac si to zlizol Vladko Weiss. Tento výrok by už mohol byť pevnou súčasťou slovenského folklóru, podobne ako halušky či to, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje.

Úplne prvý skutok, ktorý sa nestal, bola vražda Róberta Remiáša, teda presnejšie to, že si ju mala objednať SIS na čele s Ivanom Lexom, pravou rukou Vladimíra Mečiara.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #26: Skutok sa nestal

Hláška je z českej verzie relácie Zámena manželiek. Do tej chodia často exoti a bizarné postavičky. Jednou z nich bola aj milovníčka hadov Jana a jej partner Roman, ktorí si manželky vymenili s párikom Sabina - Tomáš.

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #27: Ako vznikla hláška Mačkáš mi hada, debile

Vladko Weiss má toho za sebou dosť. Okrem jeho iných aktivít pôsobí aj v slovenskom národnom tíme, a ten v nefutbalovom svete nereprezentuje práve najlepšie.

Mémy o jeho osobe sa týkajú najmä alkoholu, šoférovania, hry GTA a hlášky "skutok sa nestal".

(zdroj: Facebook - Zomri)

Na konci októbra 2011 priniesli Krimi noviny Televízie JOJ reportáž o štvorici mladíkov, ktorí skončili v priekope po jazde Dobšinským kopcom. Ten je známy tým, že sa na ňom organizujú rally preteky a že to nie je práve najbezpečnejšia cesta.

Hneď v úvode reportáže veselý mladý muž s výrazným prízvukom vysvetlí celú situáciu: "Niiič, sedeli sme v aute a sme.... narafali. Narafali sme, no." Rozjarená štvorica sa vybrala "do Spišskej, do bordelu."

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/cOelmiCl1j8

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #29: Narafali sme

Gizka vie spievať aj v maďarčine a dokáže si to patrične užiť. Skutočnú slávu aj u dnešných tínedžerov jej však priniesla až relácia Svokra.

Vďaka energickej Gizke už z relácie zľudoveli hlášky "idem, riešim" či prívlastok "šokantné".

(zdroj: reprofoto youtube-Markíza, Fičí)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #30: Gizka Oňová

Bratislavčania si robia srandu najmä z toho, že ich exprimátora počas štyroch rokov videli v uliciach na začiatku a na konci volebného obdobia.

Skutočná sranda však nastala, keď Bratislavu zasiahla potopa a vytopilo podchod za ťažké milióny.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #31: Exprimátor Ivo Nesrovnal

Kedy vznikla táto legendárna hláška? Tretieho septembra 2015 utečenci v Medveďove odmietli prevziať raňajky, pokojne sedeli za stôlmi v kuchyni a skandovali "deport" a "freedom". Žiadali svoje prepustenie, čo sa rozhodol riešiť riaditeľ zariadenia, tlmočník a kukláči.

Riaditeľovu vetu "Všetci si dajte ruky na stôl a po piatich vyjdite z miestnosti, ak to neurobíte, bude voči vám zakročené" tlmočník preložil ako "Put your hands on the stôl".

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #32: Put your hands on the stôl

Zástanca tradičnej rodiny, Boris Kollár, už stihol svetu priniesť desať potomkov, ktorých má s deviatimi ženami.

Vtipy na jeho adresu ale reagujú aj na nefungujúcu antikoncepciu, hlášku "vysukame saaaaaaa", vysokú školu života a hoaxy.

(zdroj: Facebook - Málo cynizmu na toto mesto)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #33: Multiotecko Boris Dollár

Poznáme ich na západe, východe aj na severe. Vtipy o nich sú založené na jedinej veci - snehu. Ten totiž napadne práve vtedy, keď to cestári nečakajú - v decembri, januári, februári, niekedy ale aj v septembri, októbri, novembri či apríli.

Podstatné je, že to cestárov vždy prekvapí, a výsledkom sú neprejazdné, neodhrnuté a neupravené vozovky a veľké množstvo vtipov.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #34: Prekvapení slovenskí cestári

Tento mém vznikol na tlačovke Bugára a Pellegriniho. Tí po trápnom tichu, šaškovaní a sérii vtipov predviedli túto výživnú debatu:

Pellegrini: "Počkaj, toto bude teraz fotka, že si mne tak ukázal. Obluda bude, hneď."

Bugár: Bude Zomri!

Pellegrini: Zomri... no.

Bugár: Ale Zomri eská!

Pellegrini: Ale Zomri eská si myslel!

Bugár: Bodka eská. No náhodou, mne sa to páči, aj keď o mne to je niekedy.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #35: Ako vznikla hláška Bude Zomri?

Čo môže byť na vianočných trhoch smiešne? Napríklad to, že začnú horieť. V Bratislave totiž na Hlavnom námestí zhorel ani nie týždeň po otvorení trhov stánok, ktorý bol na námestí načierno. Aj bez požiaru však každoročne vznikajú vtipy o prepálenom oleji, riedenom víne a podnapitých občanoch.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #36: Vtipy o vianočných trhoch

Otravnú zelenú postavičku Alzáka deti milujú, dospelým lezie na nervy. Kto nikdy nepočul hlášku "Sto tabletov týždenne", ten zrejme žije bez televízora a internetu. Ale zato s nenarušeným psychickým zdravím.

Za 10 rokov stihla zelená postavička zľudovieť, a tak sa k nej prirovnávajú veci, ktoré sú ešte viac otravnejšie.

(zdroj: Facebook - Michal Zlatkovský)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #37: Otravný mimozemšťan Alzák

Bez tejto dvojice si detstvo zrejme nevie predstaviť žiadne dieťa 90. rokov. Starší ich obdivovali najmä kvôli politickej satire, ktorej sa venovali v rozhlase aj v televízii.

Pri vtipoch spájame s týmto legendárnym duom humor 90. rokov, Eriku Judínyovú, chlebíčky, recepcie či slovenskú verziu hitu We Are The World.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Haraší mi z teba Yoko. Ako vznikli vtipy o dvojici Noga a Skrúcaný

Celú politickú kariéru "Gazdu" dokonale vyjadruje prirovnanie, že Andrej Danko je Radoslav Procházka slovenského syntaxu. V mémoch sa často objavuje aj myšlienka, že ak niekto chce vedieť, ako si pokaziť celý život za pár mesiacov, nech sa opýta Procházku.

Najlegendárnejšie sú jeho reakcie "Nieeeeee" a "Vám musí je*ať, chalani."

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Vulgarizmy pol na pol. Ako vznikli vtipy o Radoslavovi Procházkovi

Nepredvádza ho len v Partičke, ale aj pri nedeľnom obede. Danglove záchvaty smiechu diváci spoznali ešte v relácii SOS, ktorú vysielala Slovenská televízia od roku 2004. Predvádzal ich najmä vo vystrihnutých scénach a pri breptoch.

Dangl priznal, že záchvaty smiechu má aj v súkromí - napríklad keď jeho syn povie niečo vtipné počas nedeľného obeda.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #40: Hurónsky smiech Dana Dangla

Hoci sa Robert Mistrík vzdal v prospech Zuzany Čaputovej, internet si na ňom stihol zgustnúť - vtipy boli založené predovšetkým na tom, že na otázky novinárov jednoducho nevedel/nechcel/nemohol odpovedať.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Prezidentská mémcyklopédia: Ako vznikli vtipy o Robertovi Mistríkovi?

Hlavným motívom mémov o Zuzane Čaputovej bolo, že v každej jednej diskusii spomínala pezinskú skládku. A že na ľudí vyskakovala takmer aj z chladničky.

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Zuzane Čaputovej

Diplomat Maroš Šefčovič to od internetu schytal za tak trochu desivý úsmev a škôlkárske logo kampane, ale najmä za trápne videá s rezňami a haluškami.

(zdroj: Facebook - Stojatá Voda 2.0)

Prečítajte si tiež: Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Marošovi Šefčovičovi

Samozvaný novinár Martin Daňo je hviezdou vtipov už nejaký ten rok. Najmä kvôli videjkám s Rudom Vaskym, roxorovým revolúciám a skokom cez lavice na mestských zastupiteľstvách.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Martinovi Daňovi

Historik, politický a mediálny analytik, vysokoškolský učiteľ, publicista (a ďalšie si dosaďte podľa ľubovôle) určite predpovedal vtipy o jeho predpovediach. Jedine Edo Chmelár.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Edovi Chmelárovi

Aj napriek harakterovým failom berie Béla mémy s humorom, tak dúfame, že sa mu bude páčiť aj prezidentská verzia Mémcyklopédie.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Bélovi Bugárovi

Vtipov o ňom je viac ako 14 a menej ako 88. Hoci vymenil Marian Kotleba gardistickú uniformu za sako, nenávistné výroky z minulosti už z internetu nezmaže.

(zdroj: Fičí feat. Skromne)

Prečítajte si tiež: Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Marianovi Kotlebovi

Antisystémový bojovník proti systému, ktorý sám vytvoril, bol terčom vtipov už pred svojou kandidatúrou.

Najmä vďaka lampe, ktorá naňho spáchala atentát, či láskyplným bozkom s Robertom Ficom. A keď k tomu pridáte sla-bi-ko-va-nie a džendžer, o zábavu na účet Štefana Harabina je postarané.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Štefanovi Harabinovi

V marci 2019 sa začali českým a slovenským internetom bezhlavo šíriť vtipy o Krtkovej torte. Presnejšie mémy s hláškou "Mňam dop**i!".

(zdroj: Fičí)

Prečítajte si tiež: Ako vznikli vtipy o Krtkovej torte, ktoré zaplavili internet

Pointa hlášky je pripodobenie známych zahraničných politikov, ľudí, spevákov, kapiel či budov s ich "slovenskou verziou". Zrejme najväčší boom s hláškou vznikol po vystúpení Tublatanky na otvorení Tehelného poľa.

A potom to nabralo rýchly spád - ľudia hlášku prispôsobovali slovenským politikom, budove Pentagonu vo Vrakuni, Mekymu Žbirkovi, Katarzii či Rudovi Vaskému s Martinom Daňom.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Prečítajte si tiež: