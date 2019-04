Vo Vietname učil hendikepované deti. Čo ho to naučilo

Uvažovali ste niekedy nad dobrovoľníctvom v zahraničí? Čo takto vyjsť zo stereotypného života a vydať sa na niekoľkomesačné dobrodružstvo, počas ktorého pomôžete ľuďom a naučíte sa životné lekcie?

Martin Kováč vyštudoval technické lýceum v Martine. Potom pracoval ako 3D dizajnér v automobilovom priemysle a keďže žil v dennodennej rutine 5 rokov, povedal si, že už toho má dosť a dal sa na dobrovoľníctvo.

"Jednoducho ma k tomu donútil stereotyp. Nebol som stotožnený s tým, čo robím tu na Slovensku. Chcel som zažiť niečo, čo mi vráti chuť do života, chcel som zažiť dobrodružstvo," opisuje dôvody, prečo sa vybral na 8 mesiacov do Vietnamu, aby tamojšie deti učil angličtinu. Jeho postrehy by vám mohli pomôcť, ak premýšľate nad dobrovoľníctvom v zahraničí.

V článku sa dozviete:

Koľko potkanov denne videl a ako Vietnamci pľujú na uliciach.

S čím najviac bojoval pri učení telesne a mentálne znevýhodnených detí.

Prečo je doprava vo Vietname organizovaný chaos.

Ako chutí psie a hadie mäso a ako barmani pripravujú drink z hadej krvi.

Prečo sú Vietnamci láskavejší ako Európania.

(zdroj: Martin Kováč)

Toto je 8 životných lekcií, ktoré sa Martin naučil za takmer rok vo Vietname:

1. Ekológia nie je silná stránka Vietnamcov.

Na krajine sa Martinovi nepáčilo znečistené prostredie: "Domáci vyhadzovali kvantum odpadu len tak, kam prišlo. Na riekach bolo vidieť zvláštny mazľavý povlak. Na brehoch riek boli veľké množstvá mŕtvych rýb. Vietnamci pľujú nechutným spôsobom, čo by si nevidel na Slovensku ani u gazdu na statku."

Príjemný nebol ani pohľad na množiace sa a na ľudí zvyknuté hlodavce. A zvláštne preňho bolo aj to, že Vietnamci si nechávajú rásť naozaj dlhé nechty.

"Vo Vietname nie sú kontajnery na odpad. Ľudia hádzali vrecia pred dom, smetiari chodili s vozíkmi a naberali smeti ručne. Ulice sa hemžili potkanmi a nikto to neriešil. Denne som videl aj 20 potkanov, boli aj u nás v kuchyni."

2. Niekedy ti dajú viac tí, ktorí majú najmenej.

Martin pracoval na pozícii lektora anglického jazyka. Jednou z najväčších životných skúseností preňho bolo učenie angličtiny telesne a mentálne znevýhodnených detí.