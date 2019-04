Kniha mesiaca apríl: Prečo si ma tu nechal od Clare Mackintosh

Zapojte sa do Knižného klubu Fičí a vyhrajte.

12. apr 2019 o 13:26 Kristína Gyuríková

Ak patríte medzi knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy.



Každý mesiac vyberieme jednu knihu, ktorá je podľa nás hodná titulu Kniha mesiaca. V apríli by ste si podľa nás mali prečítať:

Pôvodný názov: I Let You Go

Slovenské vydanie: Lindeni, 2019

Prekladateľka: Marína Gálisová

Počet strán: 416

Goodreads hodnotenie: 4,07/5

Jenna sa po tragickej nehode snaží opäť postaviť na nohy. Odsťahuje sa do odľahlej časti Walesu, kde ju nikto nepozná, aby tu začala nový život, prenasledujú ju však nepríjemné spomienky na minulosť, pred ktorou utiekla. Tá sa začne ohlasovať práve vtedy, keď si Jenna začne myslieť, že je konečne v bezpečí.

Spolu s Jenniným príbehom čitateľ sleduje dvoch policajtov - inšpektora Raya Stevensa a jeho kolegyňu Kate z Bristolu, ktorí sa snažia vyšetriť tragickú smrť päťročného chlapca. Raya počas vyšetrovania plného nikam nevedúcich stôp navyše trápia aj problémy v rodine.

V tejto knihe je máločo také, ako sa zdá. Nejde pritom o typickú krimi, ale o príbeh o vine a treste, ako aj túžbe žiť so skvele vykreslenými postavami. Keďže ide o knihu, ktorú si užijete tým viac, čím menej viete, nebudeme prezrádzať viac.

Ak ste fanúšikom psychologických thrillerov a myslíte si, že vás už nič nemôže prekvapiť, určite dajte šancu tejto knihe. Aj keď jej začiatok je pomalší, Jennin príbeh vás pomaly ale isto vtiahne do deja a bude držať v napätí až do konca.

Kto je autorka knihy?

Po dvanástich rokoch policajnej práce sa Clare Mackintosh začala v roku 2011 profesionálne venovať písaniu.

Jej debut Prečo si ma tu nechal vyšiel v roku 2015 a čoskoro sa stal bestsellerom, v prvej desiatke rebríčku bestsellerov Sunday Times sa držal až 12 týždňov. Odvtedy napísala ďalšie dve úspešné knihy(I See You, Let Me Lie), štvrtá s názvom After The End vyjde v lete tohto roka.

Clare žije so svojím manželom a troma deťmi vo Walese.

Ako sa môžete zapojiť do Knižného klubu?

1. Pridajte sa do facebookovej skupiny Knižný klub Fičí.

V nej budete s nami a ďalšími členmi skupiny môcť diskutovať, dávať podnety či navzájom sa inšpirovať. Rovnako sa tam dostanete ku všetkým informáciám, ktoré o knihách vydáme na Fičí. Tu nájdete skupinu.

2. Prečítajte si knihu mesiaca a na základe nej nám i iným čitateľom odporučte podobné knihy.

Tie najlepšie tipy na knihy, ktoré čítať po knihe mesiaca, uverejníme a jeden z nich na konci mesiaca vyžrebujeme - jej autor/ka od nás získa nasledujúcu knihu mesiaca. Môžete to spraviť buď prostredníctvom komentárov pod príspevkom o knihe v skupine.

3. Sledujte @ficikniznyklub a označte knihu mesiaca na Instagrame.

Ak máte peknú fotku knihy mesiaca na Instagrame, pridajte k nej hashtag #kniznyklubfici.

