Filmové premiéry, ktoré nás čakajú v apríli

Viac zistíme i o živote básnika Urbana.

3. apr 2019 o 15:34 Dominika Chrastová

1. Teroristka

Koľkokrát ste už mali chuť niekoho zabiť? Učiteľka na dôchodku Mária sa takto cíti práve teraz a chystá sa svoju predstavu aj zrealizovať, hoci celý život svojich žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Ako však zistila, presne na toto sa gauneri spoliehajú.

V čiernej komédii si zahrala aj slovenská herečka Kristína Svarinská. Príbeh o starenke, ktorá nabila zbraň a vystrelila, nájdeme v kinách od 4. apríla.

2. Shazam!

Štrnásťročný Billy Batson nebral rozhovory o superhrdinoch vážne, až kým sa jedným nestal. Na to, aby si privolal superschopnosti, mu zásluhou starého čarodejníka stačí vykríknuť: „Shazam!"

Aj keď sa zmení na dospelého muža, stále premýšľa ako tínedžer. Pomôže mu mladícka vynaliezavosť poraziť sily ovládané Dr. Thaddeusom Sivanom?

Dospelú verziu Billyho si zahral Zachary Levi známy zo seriálu Chuck. V DC novinke ho uvidíme už 4. apríla.

3. Cyntoryn zvieratiek (Pet Sematary)

Doktor Louis Creed sa so svojou manželkou a dvoma deťmi presťahoval z veľkomesta do domu na okraji lesa, v ktorom sa ukrýva cintorín domácich zvierat. Keď im zomrie mačka, pochovajú jej telo tam, nech nemusia svojej dcére vysvetľovať, čo je smrť. Mačka sa však jedného dňa vráti. Divokejšia, nebezpečnejšia a spolu s lavínou desivých udalostí.

Keďže preklep v originálnom názve je úmyselný a súvisí s dejom, slovenský preklad tiež obsahuje na prvý pohľad chyby. Adaptáciu rovnomenného hororu Stephena Kinga nájdeme v kinách od 11. apríla.

4. Trabantem tam a zase zpátky

Žlté trabanty a skvelá partia ľudí sú základy, ktoré úplne stačia na precestovanie kontinentov. Naposledy takto česko-poľsko-slovenská zostava prešla Áziu. Zdolala Himaláje, zvládla diktatúry a prekonala aj problémy s policajtmi. V niektorých situáciach by sa však bez humoru nezaobišla.

Najzaujímavejšie zábery z ich cesty uvidíme v dokumente už 11. apríla.

5. Modlitba (La Prière)

„Nebudeš tu mať žiadne lieky, alkohol ani cigarety. Ani žiadne dievčatá," oznámia dvadsaťročnému Thomasovi, ktorý sa príde do rehabilitačného centra vo francúzskych Alpách vyliečiť zo závislosti od heroínu. Z prchkého adolescenta sa ho navyše pokúsia pretvoriť na vyspelého veriaceho.

Dostane sa Thomas zo svojej závislosti a začne naplno veriť v Boha? Zistíme 11. apríla vo francúzskej snímke režiséra Cédrica Kahna, ktorá je sondou do zmýšľania mladého človeka.

6. Hellboy

„Nebude to fungovať, lebo ja som kozorožec a ty si šibnutá." Rohatý cynik sa v Londýne pokúša dostať naspäť do hrobu obávanú čarodejnicu Nimue, ktorú zabil ešte kráľ Artuš a kusy jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych častiach Anglicka.

Hellboy teraz musí zabrániť, aby Nimue zoslala na ľudí smrtiacu morovú ranu. Podarí sa mu to? Uvidíme 11. apríla.

7. Princ Krasoň (Charming)

Producenti filmov Shrek sa tentoraz pre zmenu zamysleli nad tým, aký je život najkrajšieho obyvateľa kráľovstva. Do príbehu princa Krasoňa navyše pridali kliatbu, ktorá spočíva v tom, že sa doňho na prvý pohľad zamiluje každé dievča. Princ si to užíva, no časom začne túžiť po pravej láske a prelomení kliatby.

Na dobrodružnej ceste za šťastím mu robí spoločnosť neznámy cudzinec Lenny, ktorý je v skutočnosti zamaskované dievča Lenore. Koniec sa síce dá odhadnúť, no neočakávané humorné situácie nás v kine pobavia už 11. apríla.

8. After: Bozk (After)

Tessa je príkladná študentka, vzorná dcéra a pozorná kamarátka, ktorá sa vždy vyhýbala problémom. Teraz však narazila na jeden obrovský menom Harding Scott. Hoci mu zo začiatku odmieta venovať pozornosť, časom si nevie pomôcť.

Séria After dostala prívlastok „tínedžerské 50 Shades". Autorka knižnej predlohy Anna Todd zverejnila svoj príbeh najskôr na platforme Wattpad. Pôvodne išlo o fanfiction, v ktorej vystupoval jeden zo spevákov One Direction.

Po miliarde prečítaní, záujme o publikovanie a ponuke na film však autorka dielo upravila do dnešnej podoby. V kinách ju nájdeme 11. apríla.

9. Kliatba kvíliacej ženy (The Curse of La Llorona)

La Llorona v záchvate žiarlivosti utopila svoje deti a vzápätí sa za nimi so žalostným plačom vrhla do rozbúrenej rieky. Teraz plače naveky. Jej slzy sú pre živých smrteľné. Navyše sa zakráda tmou a loví deti v zúfalom pokuse nahradiť vlastné.

Podarí sa ju sociálnej pracovníčke a kňazovi konečne zastaviť? Dozvieme sa v hororovej atmosfére už 18. apríla.

10. Hľadá sa Yeti (Missing Link)

Teóriám bádateľa Lionela Frosta nikto neverí, preto sa rozhodne vypátrať legendárneho Yetiho. Nielenže sa mu to podarí, ale na jeho prekvapenie dokáže Yeti aj rozprávať. Zo vzájomnej konverzácie Lionel zistí, že jeho novému priateľovi chýba rodina. Hľadanie Yetiho príbuzných sa tak môže začať.

Príbeh, ktorý poteší deti aj dospelých, príde do kín 18. apríla.

11. Zamilovaná Gloria (Gloria Bell)

Režisér a scenárista Sebastián Lelio, ktorý sa môže pýšiť oscarovou snímkou Fantastická žena, sa tentoraz zameral na tému lásky po päťdesiatke.

Gloria má už dospelé deti a nudný kancelársky život. Po večeroch sa však zvykne odviazať v klube na tanečnom parkete, kde raz stretne Arnolda. Gloria sa doňho nečakane zamiluje a po rokoch opäť zažíva radosti i strasti nového ľúbostného vzťahu.

Ako im nová láska ovplyvní doterajší život? Zistíme v kinách 18. apríla.

12. Oni a Silvio (Loro)

Najúspešnejší súčasný taliansky režisér Paolo Sorrentino sa vracia do kín s provokatívnou komediálnou drámou o Silviovi Berlusconim.

Berlusconiho môžeme poznať ako škandalózneho miliardára, mediálneho magnáta a hlavne dlhoročného predsedu talianskej vlády, ktorý sa nepreslávil len svojou politickou kariérou, ale najmä zhýralými večierkami.

Film nahliada do súkromia tejto kontroverznej postavy a zobrazuje situácie ako podplácanie sudcov, nákup najlepších futbalistov alebo zvádzanie mladučkých modeliek.

Zaoberá sa aj tým, ako funguje cynický mechanizmus moci, založený na absolútnej strate hodnôt, ponižovaní a egoizme. V kinách od 25. apríla.

13. Nikdy neodvracaj zrak (Werk ohne Autor)

„Niektoré zločiny sú také ťažké, že ich dokáže pochopiť len umenie." Kurta zaujme maľba už v detstve. Na výtvarnú akadémiu sa však dostane až po skončení vojny. Zároveň v tom období stretne Ellie a zamiluje sa. Jej otec, prominentný lekár Carl Seeband, s ich vzťahom však zásadne nesúhlasí a snaží sa ho za každú cenu zničiť.

Životné skúsenosti a traumy sa pre Kurta nakoniec stanú inšpiráciou. Začne tvoriť obrazy odrážajúce nielen jeho vlastný osud, ale aj pocity celej povojnovej generácie.

Film je natočený podľa skutočných udalostí nemeckého maliara Gerharda Richtera. Detailne si ich môžeme pozrieť v kinách od 25. apríla.

14. High Life

Príbeh sa odohráva vo vesmíre na palube kozmickej lode. Viacerí trestanci sa rozhodli namiesto doživotia slúžiť vede a stali sa z nich pokusné objekty experimentu. Ich primárnou úlohou je nájsť alternatívne zdroje energie, v posádke sa však nachádza aj doktorka, ktorá bez povolenia skúma ľudskú sexualitu v extrémnych podmienkach.

Hlavnú úlohu hrá vo filme Robert Pattinson, ktorý stvárňuje otca malej Willow. Ako sa dostanú z nebezpečnej vesmírnej misie? Uvidíme 25. apríla.

15. Voda, čo ma drží nad vodou

Roman Pomajbo si v slovenskej novinke zahral básnika a textára Jozefa Urbana. Snímka skúma jeho život najmä od nástupu na poetickú scénu až po tragickú autohaváriu. Urban zažil za tie roky niekoľko lások, nádejí, pádov aj vzostupov, ktoré vyvrcholili práve napísaním textu Voda, čo ma drží nad vodou.

Biografický príbeh človeka, ktorý bol už vo svojej tridsiatke maturitnou otázkou, nájdeme v kinách od 25. apríla.

16. Avengers: Endgame

Po zničujúcich udalostiach, opísaných vo filme Avengers: Infinity War, sa svet ocitol v troskách. Polovica všetkých bytostí bola vyhubená. Teraz sa Avengeri musia so zvyškami svojich spojencov dať ešte raz dohromady, aby zvrátili Thanosove zločiny a znovu nastolili poriadok vo vesmíre.

Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel, ktoré bude trvať skoro tak dlho ako Titanic, uvidíme konečne v kinách 25. apríla.

