Kvôli týmto 9 filmovým a seriálovým učiteľom by ste sa tešili do školy

Poctiví, milí a zábavní.

27. mar 2019 o 15:35 Viktor Hlavatovič

Vedúca Chrabromilskej fakulty na Rokfortskej strednej škole čarodejníckej s prísnym výrazom tváre, ale srdcom na správnom mieste. Ak ste boli dieťa, ktoré vyrastalo na ságe Harryho Pottera, účasť na jej hodinách transfigurácie bola povinnou jazdou vašej detskej fantázie.

Minerva bola dôvernou spoločníčkou Harryho Pottera v rade rokfortských učiteľov. Dominovala aj v poslednom boji o záchranu školy pred Temným pánom.

Špicatý klobúk, okuliare a smaragdovozelený habit síce zaručia prirodzený rešpekt, no vďaka jej ochote a túžbe po spravodlivosti by ste podobnú oporu uvítali aj vo vašom učiteľskom zbore.

https://giphy.com/embed/7mpCJ6DA6RqzC

Rocker telom aj dušou, ktorý o učení nemá absolútne žiadne potuchy. Stvárňuje ho legendárny Džej Bí alebo Jack Black, ktorému bola úloha pseudoučiteľa posadnutého gitarou a rockom ušitá ako na mieru.

Dewey, muž túlajúci sa životom, býva u svojho brata Neda Schneeblyho. Tomu jedného dňa zavolá riaditeľka súkromnej základnej školy s požiadavkou na suplovanie zranenej učiteľky. Keďže si hľadá prácu, začne sa vydávať za svojho brata a to, čo na škole vypukne, sa nedá nazvať inak ako rockové peklo.

Nápad na školskú kapelu na seba nenechal dlho čakať a všetky predmety razom nahradili dejiny rockovej hudby či jammovanie. Ak je teda prokrastinácia vaše druhé meno, Dewey Finn je vaším tajným nesplneným snom.

https://giphy.com/embed/RavXJWRY3veEw

Beznádejná romantička, milovníčka mentolových cigariet a na prvý pohľad pesimistická učiteľka, ktorá je výsledkom amerického verejného vzdelávacieho systému. Najprv tajná milenka riaditeľa Skinnera, neskôr žena náboženského fanatika Neda Flandersa.

Táto postava zo Simpsonovcov, ktorú sme si počas dvatsiatich piatich sérií tohto kultového žltého animáku mohli užiť do sýtosti, možno nie je prototypom dokonalej učiteľky. Povedzme si ale pravdu – nedopriali by sme si občas menší odpočinok s vyučujúcim, ktorému na žiakoch až tak nezáleží?

https://giphy.com/embed/qjV08AobNSJGw

Kým prejdeme k naozaj dobrý učiteľom, nemôžeme vynechať ani Herberta Garrisona. S postavičkou z mestečka South Park, ktorá to so svojím mužským telom vzdala a na štyri série zmenila pohlavie na Janet Garrisonovú, sa nemôže porovnávať žiaden vyučujúci.

Kto by nechcel, aby to jeho učiteľ dotiahol z triedy až na 45. prezidenta Spojených štátov amerických? Satirická postava ideálne zasadená do sveta v zvrátenom animovanom seriáli pre dospelých však určite nie je tým pravým vzorom pre deti.

https://giphy.com/embed/3o6Zt8texSGfazioqQ

5. Will Schuester (Glee)

Učiteľ španielčiny a postava jedného z najúspešnejších muzikálových seriálov na televíznych obrazovkách. Vedúci spevácko-tanečného klubu Glee, ktorý sa snaží opäť dostať na výslnie, je miláčikom miliónov fanúšičiek po celom svete. Za jedným z mnohých produktov firmy Fox sa skrýva herec Matthew James Morrison.

"Pán Schue", ako ho študenti prezývali, bol oporou dospievajúcich v najťažších časoch. Pomáhal im s problémami v rodine, v škole, riešil aj ich nedostatočné sebavedomie a bol ich sprievodcom pri ceste za vytúženými snami.

https://giphy.com/embed/QsaUS2xg4Kxig

Kto by nechcel Arnolda Schwarzeneggera za svojho učiteľa? Aj keď by sa potešili skôr vysokoškoláčky, tentokrát sa objavil na pozícii učiteľa v materskej škole.

Stalo sa tak vo filme Policajt zo Škôlky, kde ako detektív John Kimble v Los Angeles prenasledoval priekupníka drog a vraha Cullena Crispa. Kvôli chorobe jeho kolegyne, policajtky Phoebe, sa ujíma role učiteľa. Sledovať, ako si hora svalov hľadá cestu k deťom, je veľmi milé a určite poteší deti aj dospelých.

https://giphy.com/embed/Arn7jCKrjOPXG

Predstaviteľom ďalšieho učiteľa je herecká legenda Robin Williams. Film z roku 1989 je o učiteľovi na prestížnej chlapčenskej škole, ktorá pripravuje chlapcov na život.

Aspoň kúsok obyčajného detstva im prinavráti ich učiteľ John Keating, ktorý sa nezhoduje s hodnotami tradičnej Weltonovej Akadémie a spraví zo študentov rebelov, ktorí bojujú proti vlastnej rodine a ostatným učiteľom. Na jeho návrh znovu obnovia tajné bratstvo s názvom Spoločnosť mŕtvych básnikov, ktorého členom bol v minulosti aj John.

Do spôsobu výučby charizmatického učiteľa Johna Keatinga sa v okamihu zamilujete a v dnešnej dobe film žije ako pekná spomienka na tohto špičkového herca, ktorý nás v roku 2014 navždy opustil.

https://giphy.com/embed/MNTa9F5R52hdS

Jeden z najúspešnejších súčasných seriálov, ktorý sa so svojou treťou sériou vráti na streamovaciu platformu Netlix už v lete 2019, netreba určite predstavovať.

Jednou z postáv vo filme je aj učiteľ biológie Scott Clarke. Inteligentný a priateľský vyučujúci je pre chlapcov z Hawkings Middle School hrdinom, ktorý je im nápomocný vo všetkých vedeckých experimentoch. A to bez ohľadu na to, či ide o oficiálny školský projekt, či boj proti nadprirodzeným silám z druhého sveta.

Postava dobráka, ktorého partii Mika, Lucasa, Dustina a Willa všetci ticho závidíme, by určite skvelo zapadla do učiteľského zboru aj na našich školách.

https://giphy.com/embed/uW0I6mdTsFdesk9uHF

9. Rita Madsen (Rita)

Svojráznu učiteľku Ritu Madsen z dánskeho seriálu študenti milujú a nenávidia zároveň. Svojou prácou je úplne pohltená, v škole často trávi aj večery a rieši problémy žiakov, ktoré s vyučovaním nemajú nič spoločné. Daň za to je však neusporiadaný život a pokazené vzťahy s vlastnou rodinou a s mužmi.

Narozdiel od amerických školských klasík Rita nerieši problémy študentov naivným spôsobom, ale spolieha sa na drsný škandinávsky prístup a humor. Veľakrát bojuje aj proti premotivovaným rodičom, ktorí uprednostňujú svoj záujem pred záujmom dieťaťa.

Okrem toho dánskym tínedžerom pomáha s problémami v sexe, rieši aj interupcie, šikanu, coming outy, vegetariánstvo či priepastné rozdiely medzi vyššou a nižšou vrstvou spoločnosti.

https://giphy.com/embed/4NvAHNyxIcb0k23S4i

