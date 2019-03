Game of Thrones či Spice Girls. Najvtipnejšie transparenty z pochodu proti brexitu

Ľudia odkazovali aj na Trainspotting.

25. mar 2019 o 10:43 Kristína Janščová

Predposledná marcová sobota bola v Londýne veselá - do ulíc vyšli státisíce odporcov brexitu, aby demonštrovali za druhé referendum o vystúpení Británie z Únie.

Protestný pochod odštartoval z ulice Park Lane pri londýnskom Hyde Parku, prešiel okolo sídla vlády na Downing Street a vyvrcholil zhromaždením pred britským parlamentom.

K demonštrácii došlo len dva dni po tom, ako sa lídri EÚ dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa tento týždeň schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová s EÚ. Všetko o brexite nájdete tu.

Dalo sa čakať, že ľudia prejavia svoju kreativitu aj na transparentoch.

Bežne sa to deje aj na Slovensku - naposledy si vtipné transparenty pripravili školáci, ktorí protestovali za budúcnosť klímy. A humorne sa s politikou snažili vysporiadať aj demonštranti na protestoch Za slušné Slovensko.

Transparenty z londýnskej demonštrácie sme neprekladali, pretože prekladom z angličtiny do slovenčiny by viaceré stratili zmysel a vtip. Ľudia v nich odkazovali na popkultúrne fenomény ako Game of Thrones, Star Wars či legendárny Trainspotting Irvina Welsha a texty piesní.

Toto sú najlepšie transparenty z londýnskej demonštrácie Put it to the People march:

Plánovač

Haiku

Priority

Game of Brexit

Slovná hračka so Star Wars

Rokovania v skratke

Možnosti

Britský Trainspotting

Prišli aj introverti

Pocta Rickovi Astleymu

Brexit v skratke

Má v tom jasno

Fanúšik Jane Austenovej

Švédi vedia

Trochu iné cigarety

Vennov diagram

Dokonalé prirovnanie

