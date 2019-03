Knihy, ktoré vám pomôžu prekonať marcovú zmenu času

Československá história, krimi či radšej bítnicka biblia?

29. mar 2019 o 9:07 Kristína Gyuríková

Film Sklenená izba ste možno už zaregistrovali. Vedeli ste však, že je založený na knihe, ktorá bola v roku 2009 nominovaná na prestížnu Man Booker Prize?

Román inšpirovaný skutočným osudom brnenskej vily Tugendhat napísal Angličan Simon Mawer. Ten vilu navštívil ako turista a nadchla ho natoľko, že sa rozhodol napísať o nej knihu.

Príbeh hovorí o modernej vile nad Brnom, ktorú si v 30. rokoch dali postaviť fiktívni židovsko-kresťanskí mladomanželia Landauerovci. Ich život však naruší 2. svetová vojna a vila postupne mení majiteľov.

Novinka od autorky kriminálky Zabudnutí mŕtvi sa odohráva vo Švédsku a Argentíne. Helene žije pokojný život a so svojimi príbuznými nie je v kontakte. Po tom, ako jej staršia sestra Charlie spácha samovraždu, Helene zisťuje, že ju vlastne vôbec nepoznala.

Pri pátraní po príčinách jej smrti sa Helene dostáva do Argentíny, ktorú Charlie navštívila mesiac pred smrťou. Stopy ju zavedú do sedemdesiatych rokov, keď sa ich mama zaľúbila do Argentínčana a zmizla...

Kniha pre mládež sa venuje netradičnej tematike bezdomovectva. Linden nemá domov ani rodinu, zato má jedno tajomstvo - žije v budove svojej strednej školy.

Keď jej populárna spolužiačka Bea príde do školy s krvavou perou, Linden to nedá a začne pátrať po tom, čo sa jej stalo. Stojí Linden za to pomôcť spolužiačke, aj keď riskuje, že sa jej tajomstvo prezradí?

V tomto útlom filozofickom románe, ktorý v roku 2011 vyhral cenu Man Booker Prize, šesťdesiatnik Tony Webster spomína na svoju mladosť. Keď sú jeho spomienky na partiu kamarátov a jeho prvú lásku Veroniku konfrontované so súčasnosťou, Tony zisťuje, aká je pamäť zvláštna a nespoľahlivá.

V roku 1991 terorizoval neznámy útočník Štokholm tým, že strieľal po ľuďoch inej farby pleti ostreľovacou puškou s laserovým zameriavačom. Postrelil jedenástich ľudí, pričom jedného zabil a ostatných vážne zranil.

Útočníka nakoniec zatkli pri bankovej lúpeži. Bol ním John Ausonius, syn švajčiarskeho otca a nemeckej matky, ktorý sa neskôr stal vzorom Andersa Breivika. Gellert Tamas vo svojej rozsiahlej reportáži popisuje, aké mal Ausonius detstvo a čo ho viedlo k jeho činom.

V pokračovaní Caravalu sa opäť stretávame so setrami Scarlett a Tellou. Rozprávačkou príbehu je tentokrát práve Tella, ktorá uzavrela dohodu s tajomným zločincom. Teraz musí vyhrať Caraval a odhaliť skutočné meno jeho maestra Legendu, inak môže prísť úplne o všetko...

Fanúšikovia instapoézie sa dočkali slovenského prekladu druhej básnickej zbierky kanadskej autorky Rupi Kaur. Tak, ako aj v prípade prvej zbierky, knihu prebásnila Mirka Ábelová.

Minulý rok sme oslavovali sté výročie vzniku Československej republiky. Práve v tomto roku vyšla kniha Františka Emmerta, ktorá čitateľa prevedie po najvýznamnejších udalostiach československej histórie osmičkových rokov 1918, 1938, 1948 a 1968.

Každému osmičkovému roku je venovaná jedna kapitola a text dopĺňajú portréty jednotlivých osobností, prehľady udalostí a množstvo historických fotografií.

Ak obľubujete psychologické thrillery, nenechajte si ujsť tento bestseller. Amber Pattersonovú nebaví jej nezaujímavý život a má pocit, že si zaslúži viac. Závidí bohatej Daphne Parrishovej, ktorá má na prvý pohľad dokonalý život.

Amber sa rozhodne rozvrátiť jej ho a zaujať jej miesto. Čoskoro sa stane Daphninou najvernejšou kamarátkou a zblíži sa s jej manželom Jacksonom. Amberin plán sa však môže rozsypať kvôli tajomstvám z minulosti...

Vydajte sa so Salom Paradiseom na cestu naprieč USA. Kerouacov legendárny román, ktorý sa stal bibliou bítnickej generácie, má už viac ako 60 rokov, čas mu však na kvalite nič neubral.

