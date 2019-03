Paródia na Batmana si robí srandu z prezidentských kandidátov

Objaví sa v nej aj Rudo Vasky.

22. mar 2019 o 9:42 Viktor Hlavatovič

Kandidáti na prezidenta čelili už mesiace pred voľbami internetovému humoru a mémom. Po prvom kole tu konečne máme aj paródiu v podobe krátkeho filmu. Autori vybrali spomedzi kandidátov na prezidenta tých najvýraznejších a nechali ich uniesť v druhej časti filmu FetMan.

Okrem kandidátov sa do šesťminútového videa dostal aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák alebo náš starý známy Rudo Vasky.

https://giphy.com/embed/3zCHCCbZFdtcxTUXuk

V príbehu nechýba ani roxorová tyč, šek na 88 eur či Šefčovič, ktorý si pochutnáva na nedeľných rezňoch.

https://giphy.com/embed/4NiewRrItjHfyT90nh

Autori si do úlohy záporáka vybrali kamerami ovešaného Martina Daňa a nevynechali ani jeho legendárny skok cez prekážky.

https://giphy.com/embed/33Fd27FKKltVFTlahU

Ku koncu začína pravá párty v Pentagone, o ktorú sa postará DJ Kali a Štefan Harabin s jeho legendárnou Kalinkou, sprevádzaný Šefčovičovým sólom s PET fľašami.

https://giphy.com/embed/3sbg4TKkFGWFAHMKB8

Kandidáti sa so svojimi charakteristickými črtami parodovali sami

Vybrať ideálnych kandidátov do 6-minútového filmu nebolo podľa tvorcov vôbec náročné. "Vybrali sme tých najpopulárnejších a najvýraznejších," napísali ľudia zo zoskupenia Stoned Cocks, ktorí video vytvorili.

Masky a charakter jednotlivých postáv si zobrali na zodpovednosť samotní herci. Režisér nám prezradil, že masky Kaliho a Vaského museli expresne znáňať z Amazonu.

https://giphy.com/embed/oX82aPQqajlncjjYSn

Aký je príbeh krátkeho filmu?

Postavička Fetmana nápadne pripomínajúca známeho netopierieho muža bola povolaná na svoju druhú misiu v Bozen City. Logo striekačky sa vznáša nad mestom a každý čaká na jeho pomoc.

Priebeh prezidentských volieb je neistý a kandidátov niet. Kto uniesol Zuzanu Žabotovú, Štefana Ka-ra-bí-na, Mariána Kotletu a Maroša Kšeftoviča? Podľa NE-O-VE-RE-NÝCH IN-FOR-MÁ-CIÍ by malo ísť o Martina Daňa. Fetman má čas len do desiatej, inak budú voľby zmarené a všetku moc získa Kapitán Tom-Tom.

https://giphy.com/embed/fUZWaArRxjyDgqpFjJ

Prečo práve Fetman?

"Superhrdinovská tematika je ideálna na paródiu a sám Batman sa veľmi dobre rýmoval s Fetman, čo je kombináciou slov fat a fet," vysvetľujú autori filmu.

Video vzniklo počas braninstormingu nad fľašou alkoholu. "Do Pezinského alternatívneho filmového festivalu (PAFF) ostávali dva týždne a my sme museli niečo vymyslieť," hovoria tvorcovia a dodávajú, že sa nakoniec rozhodli oživiť štyri roky zabudnutú paródiu na netopierieho muža a voľby im prišli práve do rany.

https://giphy.com/embed/35DmS7yWY2c0vqXnKd

Tím Stoned Cocks funguje od roku 2013 a aj keď politické videá nie sú ich prioritou, druhá časť FetMan-a vyhrala na PAFF cenu divákov.

"Video vytvorilo divácky rekord v návštevnosti a hlasoval za nás skoro každý jeden divák," hovoria tvorcovia.

Celé video si môžete pozrieť tu:

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/NYLnWKo68TA

