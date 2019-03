Košickí hasiči si získali Slovákov rapovaním o záchrane ľudí

Ich video videlo viac ako 80-tisíc ľudí.

19. mar 2019 o 16:27 Viktor Hlavatovič

Tomáš Čekan a Matúš Hricík (alebo Čepeto a Hrico, ako sa dvojica nádejných reperov nazýva) sú dvaja hasiči z Hasičského a Záchranného Zboru v Košiciach, ktorí majú okrem plnenia služobných povinností čas aj na hudbu.

Ich nečakaný úspech by si prial každý začínajúci raper. Dvojica košických hasičov pred pár týždňami zverejnila na ich facebookovom profile videoklip, ktorý má už viac ako 80-tisíc pozretí.

Práve vášeň k povolaniu a hudbe spájajú v debute s názvom Hasiči.

V klipe sa ľuďom snažia ukázať, aká je práca hasičov dôležitá. Silný text o nebezpečnej práci dopĺňajú zábery zo stanice, výjazdy do terénu, hasenie požiaru aj zábery z cintorína. Tie súvisia s osobným príbehom Tomáša, ktorý prišiel o oboch rodičov.

"Táto pieseň má v ľuďoch zanechať odkaz, že sa im oplatí robiť, čo ich baví, a nikdy sa netreba vzdávať svojich snov," povedal pre Fičí Tomáš. Nápad vznikol práve v jeho hlave pred piatimi rokmi.

"Byť hasičom pre nás znamená česť. Ďakujeme za to, že práve my sa môžeme podieľať na záchrane ľudí," hovorí Tomáš hrdo. "Je to úžasné povolanie, ktoré nás v práci aj doma neskutočne napĺňa. To, že prídeme po 24 hodinách z práce, neznamená, že už nie sme hasiči."

Ako skladba vznikla?

Keďže Tomáš od detstva hrá na gitare, hneď po nástupe do zboru poprosil svojho nového kolegu a kamaráta, či by mu nepomohol s nahrávaním skladby.

Na šiesty pokus sa im podarilo pieseň poskladať do súčasnej podoby. Na nahrávaní sa okrem nich podieľal aj zvukár Vladimír Krmec, ktorý je aj autorom hudobného podkladu. Videoklip mal na starosti Daniel Kristl.

Nahrávanie trvalo jeden celý deň a prebiehalo na hasičskej stanici na Požiarnickej ulici v Košiciach. Dvojici s klipom pomohli aj kolegovia, ktorých je tiež vidno v záberoch.

Videoklip má na ich facebookovom profile Čepeto a HRICO vyše 80-tisíc pozretí.

Autori piesne sa však ako profesionálni speváci necítia. Zahodiť svoju hudobnú kariéru však nechcú a plánujú sa naďalej zdokonaľovať. Prezradili, že ich fanúšikovia sa určite môžu tešiť aj na ďalšie skladby. Ich prvý počin si môžete vypočuť tu:

