Orbán propaguje tradičnú rodinu mémom s neverným mužom

Nevyšlo.

19. mar 2019 o 11:45 Kristína Janščová

Maďarský premiér Viktor Orbán vo februári 2019 predstavil verejnosti sedembodový akčný program na ochranu rodín.

Okrem iného spočíva v poskytovaní výhodných pôžičiek pre prvé manželstvo žien do 40 rokov, rozšírení výhod pre zaobstaranie bytov v prípade najmenej dvoch detí, zrušení dane z príjmu pre matky so štyrmi deťmi, ale aj poskytnutí príspevku na vozidlo pre rodiny s najmenej tromi deťmi.

Tradičnú rodinu a svoj program však propaguje tak trochu netradične - známym mémom s neverným mužom.

Na bilboardoch šťastného tradičného páru s textom "Podpora pre mladomanželov, ktorí čakajú dieťa" sa totiž nachádza muž, ktorého vo svete preslávil mém Distracted boyfriend - chlapík na ňom ide po ulici a drží za ruku svoju priateľku, zatiaľ čo sa obdivne obzerá po ďalšej zvodnej žene.

Mém sa vo veľkom začal šíriť v roku 2017, hoci fotku do fotobanky Shutterstock nahrali už dva roky predtým. Nájdete ju tam pod menom "Disloyal man walking with his girlfriend and looking amazed at another seductive girl”.

Mém sa zrodil po tom, ako niekto uverejnil obrázok na Instagrame s výzvou, aby ľudia tagli kamaráta, ktorý sa každý mesiac zaľúbi do niekoho iného. A potom sa to vymklo spod kontroly, a to nielen vo svete, ale aj na Slovensku:

Orbánovi marketingoví stratégovia zrejme nebudú nadšení ani z toho, ako celý príbeh podľa fotobanky dopadol.

Koniec má totiž na míle ďaleko od Orbánovej predstavy tradičnej rodiny - ľudia na Twitteri upozornili, že ak si prezriete ďalšie fotky z tejto série, zistíte, že príbeh, ktorý sa na obrázku odohral, mal veľmi nečakaný happyend. Nevernému mužovi zostali oči pre plač a ženy, medzi ktorými váhal, skončili spolu.

Orbán zrejme nečakal, že sa jeho fail roznesie do celého sveta - bilboardy si už stihli všimnúť aj svetové médiá ako BBC, ABC, Dailymail, Politico či Guardian.

