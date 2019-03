Slovenské a české piesne, ktoré sa nápadne podobajú na zahraničné

Podoba čisto náhodná.

21. mar 2019 o 14:21 Tomáš Karľa

Nie je žiadnou novinkou, že hudobníci zvyknú preberať skladby iných autorov a hoci k nim pridajú aj niečo vlastné, nové piesne sú vlastne len inou verziou tých pôvodných. V obľube to mali najmä českí a slovenskí speváci počas socializmu:

Niekedy sa však nechtiac stane, že aj skladba, ktorú vytvoril jeden autor, sa viac či menej podobá na inú pieseň. Pozrime sa na zopár prípadov z histórie a súčasnosti, ktoré pôsobia chvíľami až veľmi podozrivo a komicky:

1. Elán – Vymyslená

Hit Vymyslená slovenskej legendy Elán sa prvýkrát objavil na ich platni Nie sme zlí z roku 1982. Autorom textu je Boris Filan a hudbu zložil sám Jožo Ráž.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mPQPn_t2tpc

Na albume americkej rockovej kapely Chicago – Chicago III z roku 1971 sa objavila skladba Lowdown. Skúste si ju vypočuť a porovnať s Vymyslenou.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/d69NAdakdMU

2. Jiří Schelinger – Kartágo

Legendárny československý spevák Jiři Schelinger mal mnoho vlastných piesní, ale aj mnoho coverov. V roku 1977 mu vyšiel kultový album Hrrr na ně..., považovaný za prvú čisto hard - rockovú nahrávku v Československu.

Nachádzali sa na nej výlučne autorské piesne zložené ľuďmi zo Skupiny Františka Ringa Čecha, ktorá bola vlastne Schelingerovou doprovodnou kapelou. Jednou z nich bola aj protivojnová pieseň Kartágo.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KpFyQaKx7-8

No ak si vypočujete hit Iron Man od britskej rock/metalovej legendy Black Sabbath, zistíte, že sa páni muzikanti okolo Jiřího Schelingera zrejme tak trochu inšpirovali.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5s7_WbiR79E

3. Michal David - Co mi scházelo jsi byla ty

Michal David je v mysliach väčšiny ľudí zapísaný ako spevák pop/disko hitov. Začiatkom 80. rokov sa pripojil ku skupine Kroky Františka Janečka. Tá spolupracovala s viacerými spevákmi a v roku 1988 uzrel svetlo sveta album Po Cestách Růžových. Michal David tam spieval pieseň Co mi scházelo jsi byla ty.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/XrsjrTmnofY

Aj tá sa dosť podobá na jeden zahraničný hit. Konkrétne Runaway z debutu kapely Jona Bon Joviho – Bon Jovi z roku 1984.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/s86K-p089R8

4. Tublatanka – Čakáme lepší čas

Začiatkom 90. rokov Tublatanka patrila k najúspešnejším kapelám v Československu. V roku 1992 vydali album Volanie Divočiny. Ten bol posledný počin starej zostavy (Maťo Ďurinda, Pavol Horváth, Ďuro Černý) a v podstate bol aj posledným, kde sa nachádzali ,,metalovo znejúce skladby“. Medzi nimi bola aj jedna s názvom Čakáme lepší čas.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4WBfxJb1q8c

Členom Tublatanky sa zrejme veľmi páčila aj britská heavymetalová kapela Iron Maiden. Alebo nie?

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8goV81mY7cs

5. Tublatanka – Môj Domov

A pri Tublatanke ešte ostaneme. Svoj posledný album Svet v Ohrození vydali v roku 2010. Obsahoval 12 piesní a medzi nimi bola aj skladba Môj Domov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7eyWXVV8YgQ

A teraz si skúste si vypočuť hit Summer Wine v podaní Villeho Vala a Natalie Avelon, a porovnať ho s Tublatankou. Originál piesne Summer Wine vznikol v roku 1967 a autorom je Lee Hazlewood. Spolu s ním ho spievala Suzi Jane Hokom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ONdsLfVZMso

6. Nuda – Chytím ťa za Ruku

Na prelome nového milénia sa začali na Slovensku presadzovať domáci interpreti spievajúci v slovenčine. Medzi nich patrili IMT Smile, Iné Kafe a aj prešovská formácia Nuda. Rovnomenný debutový album vydali v roku 1999 a jedným z hitov, ktoré sa na ňom nachádzali, bola skladba Chytím ťa za ruku.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ndMyts4WHwE

Niečo podobné gitarám v skladbe sme tiež už niekde počuli. Konkrétne v hite Smels Like Teen Spirit od grunge legendy Nirvana.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hTWKbfoikeg

7. EGO ft. Robert Burian – Žijeme len raz

Existuje aj zahraničná skladba, ktorá sa podobá na hit Žijeme len raz Roberta Buriana a Ega z roku 2011.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/lYEi_WdCTDI

A to nie len hudobne, ale aj klipovo. Konkrétne ide o Welcome to St. Tropez z dielne DJ Antionia, na ktorom spolupracovali speváčky Timati a Kalenna.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Kh2FRFhS7QY

8. Dominika Mirgová – Nová

Pre finalistku tretej série Slovensko hľadá SuperStar v roku 2012 zložil iný superstárista (Miro Jaroš) v spolupráci s Martinom Šencom skladbu Nová. Ta bola pôvodne vydaná ako singel a vznikol k nej aj klip.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/E0RJyx-jE3M

No niečo podobne sme taktiež počuli na zahraničnej scéne – v podobe hitu Skyscraper od porotkyne amerického X Factora, Demi Lovato.

Dominikin manažér Michal Šefčík to okomentoval takto: "S týmto názorom sme sa stretli. Nová sa na pesničku Lovato podobá maximálne hudbou, respektíve náladou. Text je o niečom úplne inom a klip takisto." Čo si myslíte vy?

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/r_8ydghbGSg

