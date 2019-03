Slováci sa bavia na výsledku volieb, toto sú najlepšie vtipy

Zase to schytal aj Ivan Gašparovič.

17. mar 2019 o 11:56 Fičí.sk

Slovensko má za sebou prvé kolo prezidentských volieb. S prehľadom ho vyhrala Zuzana Čaputová (40,6 %), v druhom kole s ňou bude súperiť Maroš Šefčovič, ktorý získal 18,7 % hlasov.

Štefan Harabin, ktorý išiel voľby VY-HRAŤ, skončil tretí so ziskom 14,4 % a za ním sa umiestnil Marian Kotleba (10,4 %). Podrobné výsledky, analýzy a minútu po minúte nájdete tu.

Dalo sa čakať, že výsledky inšpirujú vznik vtipov.

Odniesol si ich najmä presvedčený víťaz Štefan Harabin, niečo sa ušlo aj Martinovi Daňovi, vznikli koláže z fotiek kandidátov, ktorí prišli k urnám, a internetu tiež neušli bizarné udalosti.

Napríklad to, že vo volebnej komisii v Petržalke sedel Štefan Ágh, obvinený s Kočnerom z falšovania zmeniek. Počas dňa otvoril urnu a postaral sa o zmätok, no nakoniec sa prišlo na to, že to bola urna s neplatnými hlasmi.

Veselo bolo aj na východe - opitý poslanec v Medzanoch zobral urnu a vonku ju hodil o zem.

Takto sa Slovensko baví na priebehu a výsledku prezidentských volieb:

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Keby som mal meme)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Úrad klády SR)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Marek Šedivý)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Marek Šedivý)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Peter Topoli)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Peter Poliak)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá voda 2.0)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá voda 2.0)

***

(zdroj: Facebook - BageG a Prauda)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá voda 2.0)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá voda 2.0)

***

(zdroj: Faceboook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Úrad klády SR)

***

(zdroj: Facebook - Mizantropia.sk)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Denník RSS)

***

(zdroj: Facebook - Denník RSS)

