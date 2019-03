Najlepšie koncerty na Slovensku a okolí v apríli

Metal, rock aj jazz.

20. mar 2019 o 12:34 Viktor Hlavatovič

Slovensko

Bullet For My Valentine

Kapela, ktorá sprístupnila žáner metalcore dovtedy nevídaným masám a zaujala fanúšikov mnohých žánrov. Po vydaní minuloročného albumu Gravity prichádzajú Angličania potešiť svojich fanúšikov aj na Slovensko.

Svoju metalovú show odohrajú 11. apríla v bratislavskom Majestic Music Clube a spoločnosť im bude robiť slovenská skupina No Control, ktorej členom je aj jeden z najznámejších slovenských gitaristov, Jimi Cimbala.

Lístky na ich koncert kúpite tu a okrem Bratislavy ich môžete vidieť aj 10. apríla v Budapešti, či o deň neskôr (12. apríla) vo Varšave.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/dw5UETDW6cE

Jarné Bratislavské Jazzové Dni 2019

Dva koncerty, ktoré sa uskutočnia v Ateliéri Babylon počas apríla, spadajú pod najväčší jazzový festival Bratislavské Jazzové Dni (BJD).

Prvým je vystúpenie talentovaného a multižánrového inštrumentalistu Alfu Mista. Jeho melancholický a nadýchaný jazz s alternatívnym hip-hopom a soulom si môžete vypočuť už 15. apríla. Počas koncertu predstaví aj svoj album Antiphon.

Druhým koncertom jarných jazzákov je vystúpenie skupiny The Stanley Clarke Band. Líder kapely, Stanley Clarke, bol štyrikrát nominovaný na Grammy a patrí medzi najlepších hráčov na elektrickú a akustickú basu. Po prvom koncerte na BJD v roku 1985 odohrajú svoj set už 25. apríla v Bratislave.

Lístky na oba koncerty kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/L_HrSD-zCF0

***

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/EjTSQEMzsrk

Hollywood Udead

K rockovej hudbe pridáme trochu rapu. Na Slovensko totiž zo slnečnej Californie mieri partia, ktorá je mixom práve týchto žánrov. Rap rock v podaní formácie Hollywood Undead roztrasie priestory bratislavskej Refinery Gallery už v stredu 17. apríla. Lístky na koncert kúpite tu.

Okrem starších, energiou nabitých piesní ako Bullet, Everywhere I go, We are, či Undead sa môžeme tešiť aj na nové piesne z nedávno vydaného EP s názvom Psalms.

Kapela je na turné a okrem koncertu v Bratislave spolu s kapelou John Wolfhooker zahrajú aj 18. apríla v Prahe.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ocXjr9nPnvg

Timmy Trumpet

Timothy Jude Smith je jedným z popredných mien súčasnej elektronickej hudby. Mladý Austrálčan je víťazom prestížnych ocenení, má multiplatinové predaje a zaslúžené miesto v ankete DJ MAG Top 100.

Charakteristickým znakom jeho tvorby je neodmysliteľná hra na trúbku a slovenským fanúšikom sa predstaví v naplnenej Incheba Expo Aréne už 18. apríla.

Okrem Timmyho na udalosti vystúpia aj Milan Lieskovský, Mairee či Richard Reynolds. Lístky sú ešte stále dostupné tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ExxIEtD3pcI

Cradle of Filth

V bratislavskom Majestic Music Clube sa Cradle of Filth zastavia koncom mesiaca (30. apríla). Lístky nájdete na tomto odkaze.

Ak chcete zažiť návrať dvadsať rokov starého albumu Cruelty and The Beast a užiť si ich symfonický black metal, určite sa zastavte. Skupina sem príde len na skok z ich americkej časti turné a v okolí ju nájdete ešte 29. apríla vo Varšave.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/6dW6aNAZGTM

Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko

Shawn Mendes

Shawn Peter Raul Mendes je čoraz úspešnejší mladý kanadský spevák, ktorého nezameniteľný hlas určite poznáte z rádia. Jeho hity ako Stitches, In my Blood, či Mercy si môžete vypočuť už 3. apríla vo Viedni.

Lístky kúpite tu a radšej sa poponáhľajte, okrem tohto koncertu sa totiž Shawn počas THE TOUR v našom okolí bohužiaľ neobjaví.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/SAWzXkV3hHo

Enter Shikari

Kombinácii post-hardcore s prvkami viacerých elektronických žánrov sa od roku 2003 venujú ďalší Angličania, skupina Enter Shikari. Tá sa objaví 4. apríla aj v Budapešti, kde zahrá skladby z ich posledného albumu The Spark. Lístky na koncert zakúpite tu.

O dva dni na to (6. apríla) vystúpia aj v pražskom klube Forum Karlín. Na tento koncert nájdete lístky tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/zSFSbZeShL0

José Carreras

Prejdime na vážnejšiu nôtu. Do Prahy sa totiž 5. apríla vracia jeden z najslávnejších svetových tenorov, ktorý vystúpi po boku Českého národního symfonického orchestru.

O celý chod koncertu sa postará synovec známeho speváka - uznávaný dirigent David Giménez. Lístky na koncert v pražskej O2 Aréne kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/w7zGsojS_R8

Bob Dylan

Americký spevák, hudobný skladateľ, básnik a maliar Robert Allen Zimmerman je považovaný za jednu z hlavných postáv populárnej hudby posledných päťdesiatich rokov.

České publikum si očividne veľmi užíva, pretože pražských fanúšikov čakajú budúci mesiac až 3 jeho koncerty. Tie sa uskutočnia v Lucerne 7.,8. a 9. apríla a lístky kúpite tu. Okrem toho zavíta o týždeň neskôr aj do Viedne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PYF8Y47qZQY

Gogo Pinguin

Kapela z anglického Manchesteru v zložení Chris Illingworth, Nick Blacka a Rob Turner poteší milovníkov jazzu, elektroniky a trip-hopu už 10. apríla v Budapešti. Lístky na koncert kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/-UtAV_azaBc

Passenger

Ak hovoríme o pesničkároch, určite musíme spomenúť speváka s prezývkou Passenger, ktorého koncert v Prahe je beznádejne vypredaný.

To ale fanúšikom nebráni v tom, aby si vypočuli jeho najväčšie hity na čele s Let Her Go. Vystúpi totiž aj 12. apríla v Budapešti a 11. apríla vo Viedni. Lístky na koncert v Rakúsku kúpite tu a na maďarskú časť turné tu.

Práve jeho spomínaná pieseň Let Her Go má na Youtube cez 2,3 miliardy videní.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/RBumgq5yVrA

Hans Zimmer

Piráti z Karibiku, Leví kráľ, Mission Impossible, Gladiátor, či Interstellar. Tieto a ďalšie filmy majú jedno spoločné. Ich hudbu má na starosti legenda filmovej hudby, Hans Zimmer, ktorého tvorbu budete počuť počas koncertu THE WORLD OF HANS ZIMMER v Prahe.

15 geniálnych filmových soundtrackov, ktoré zložil oslávenec Hans Zimmer

Zámerne hovoríme o jeho tvorbe, keďže sa na turné skladateľ osobne nezúčastní. Koncert, ktorý je oslavou jeho dlhoročnej kariéry, zavíta do Prahy už 14. apríla a lístky zakúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/RxabLA7UQ9k

Eros Ramazzotti

Talianska pop rocková hviezda Eros Ramazzotti sa na svojom celosvetovom turné s albumom Vita Ce Ne predstaví na jeseň aj na Slovensku a v Českej republike. Pre nedočkavých je však možnosťou aj viedenský koncert, ktorý sa odohrá už 15. apríla. Lístky naň sú dostupné tu.

Päťdesiatštyriročný taliansky spevák odohrá svoj slovenský koncert až 5. októbra 2019.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/UojBaKX5Vz4

JESSIE J

V našom zozname určite nemôžeme vynechať ani koncert speváčky Jessie J v Prahe. Tá sa českým a slovenským fanúšikom predstavila minulý rok na festivale Colours of Ostrava. Vtedy sľúbila, že sa do Českej republiky ešte vráti a svoj sľub aj dodržala.

Britská popová hviezda vystúpi vo Forum Karlín už 23. apríla. Lístky na koncert nájdete na tomto odkaze. Zaujímavosťou je, že o tri dni neskôr Jessie vystúpi v Južnej Kórei a o pár dní opäť pokračuje vo svojich európskych koncertoch.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0HDdjwpPM3Y

Disturbed

Koncom mesiaca (24. apríla) bude Viedeň opäť patri fanúšikom metalu. Počas svojho Evolution Tour sa sem chystajú americkí metalisti z Chicaga.

Tí boli tento rok nominovaní na iHeartRadio Music Awards v kategórií Rock Song of the Year. Ich pieseň Are You Ready si môžete vychutnať priamo na koncerte. Lístky nájdete tu.

Ďalšie koncerty v okolí sú naplánované až na 20. júna vo Varšave a 25. júna v Budapešti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/55NJzOSuKuY

