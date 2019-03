Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Marianovi Kotlebovi

Vodca a jeho obľúbené číslice.

11. mar 2019 o 15:29 Fičí.sk

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Prezidentské voľby sú už za dverami, preto vysvetľujeme, ako vznikli vtipy o kandidátoch:

Dnes je na rade Marián Kotleba.

Marian Kotleba je líder Ľudovej strany Naše Slovensko, bývalý pedagóg a poslanec parlamentu.

V minulosti pôsobil ako vodca Slovenskej pospolitosti, ktorú v roku 2006 Najvyšší súd rozpustil pre rozpor s ústavou a jeho extrémistické politické tendencie.

V roku 2010 prebral Stranu priateľov vína a premenoval ju na Ľudová strana – Naše Slovensko, s ktorou sa v roku 2016 dostal aj do parlamentu. V roku 2013 sa stal predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.

S jeho pôsobením v úrade sa spája viacero káuz, napríklad dosadzovanie rodinných príslušníkov do funkcií, zrušenie dotácií pre Štúdio tanca či vyvesenie čiernych vlajok v deň výročia Slovenského národného povstania. V novembri 2017 ho na poste župana vystriedal Ján Lunter. Viac o Kotlebovi nájdete v jeho profile.

https://giphy.com/embed/6w6p9zEp4M5ZSjPCkT

Vtipy o Kotlebovi sú založené najmä na slovách a činoch jeho samotného, ale aj jeho spolustraníkov.

Vo svojich prejavoch Kotleba napríklad opakovane vyzdvihoval Slovenský štát a jeho prezidenta Jozefa Tisa, Slovenské národné povstanie označil za zdroj „morálnej, spoločenskej a duchovnej krízy“ a mal viaceré negatívne prejavy o Židoch, Rómoch a Maďaroch.

Hoci gardistickú uniformu, v ktorej pochodoval pred pár rokmi, vymenil za sako, na tieto výroky by sa nemalo zabudnúť:

Židom, ktorí len z milosti slovenského národa žijú na našom území, až bytostne vadí všetko, čo je slovenské, národné a kresťanské. (Marian Kotleba, 2005)

Radšej drahší od Slováka ako lacný od Žida. (Nápis na baleniach cukru, ktoré rozdávala Slovenská pospolitosť pri príležitosti pamiatky Ľudovíta Štúra, 2005)

Sme tu, aby sme si pripomenuli 70. výročie slovenského štátu. Na výčitky o prenasledovaní židovského obyvateľstva môžeme povedať jedno: My sme národnosti slovenskej, nie národnosti židovskej. A preto nás židovská otázka ako taká nezaujíma. (Marian Kotleba, 14. marec 2009)

Treba si prečítať zaujímavú knižku, volá sa Protokoly sionských mudrcov. Tam si myslím, že nájde každý inteligentný človek predobraz toho, ako sa to bude vyvíjať. (Marián Kotleba, 21. augusta 2017, relácia Infovojna)

(zdroj: Fičí feat. Skromne )

Kotlebove názory inšpirovali vznik hry Kotlebstein - cover verziu slávnej počítačovej hry Wolfenstein 3D.

Mohli ste v nej strieľať mužov v uniformách Hlinkovej gardy, ktorí kričali výroky Kotlebových poslancov, pričom nechýbala ani árijska slovenčyna a soundtrack zložený z ľudáckych piesní Slovenského štátu. V decembri 2017 vyšla aj vianočná verzia.

(zdroj: reprofoto Kotlebstein)

A zvyšok si zhrňme postupne:

1. Fetiš pre neonacistické čísla

Kotleba a jeho prívrženci majú radi najmä čísla 14, 18, 88 a ich kombinácie. Každý, kto má aspoň trochu prehľad, si vie dať v hlave dokopy, čo tieto čísla symbolizujú v kontexte s Kotlebovými výrokmi a minulosťou. Ale keby náhodou nie, tu je zhrnutie:

88

Kedy to použili: Známy extrémista Marián Magát si toto číslo vybral za svoje na kandidátke v posledných parlamentných voľbách. Musela by byť obrovská náhoda, aby táto málo lukratívna pozícia v druhej polovici kandidátky pripadla obdivovateľovi Adolfa Hitlera neplánovane.

Čo to znamená: Číslo 88 predstavuje nacistický pozdrav "Heil Hitler", keďže písmeno H je v abecede ôsme.

14

Kedy to použili: Lepšie umiestnenie na kandidátke si získala ďalšia výrazná postava strany, dnes už poslanec Milan Mazurek. Aj toto číslo však v sebe nesie výraznú symboliku.

Čo to znamená: Číslo 14 vyjadruje 14 slov rasistického vyhlásenia amerického extrémistu a člena Ku Klux Klanu, Davida Lanea: "We must secure the existence of our people and a future for white children," čo v preklade znamená "Musíme zaistiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti."

14/88

Kedy to použili: Na oslavách vzniku Slovenského štátu v Banskej Bystrici darovala strana trom rodinám finančné dary vo výške 1488 eur. Rovnakú sumu poskytol BBSK zastúpený Marianom Kotlebom hokejovému klubu HC Veľký Krtíš.

Čo to znamená: Symboliku čísel 14 a 88 sme už vysvetlili vyššie. Táto dvojica čísel sa extrémistami používa aj spolu v tvare 14/88.

88/18

Kedy to použili: Marian Kotleba s bratmi v minulosti prevádzkoval obchod s názvom KKK Anglická móda, čo je zhodou okolností aj skratka známej americkej rasistickej organizácie. Predával v ňom značky obľúbené neonacistami.

Pri nákupe nad 8818 (vtedy ešte) slovenských korún ponúkal kupujúcim darček - elektrický obušok. Ak zákazník minul už spomínaných 1488 korún, dostal k nákupu slzný sprej. Zľavu vo výške 8,8 percenta mal pripravenú aj pre Slovenskú pospolitosť a mestských policajtov v Banskej Bystrici.

Čo to znamená: Číslo 18 reprezentuje meno Adolf Hitler, keďže A je 1. písmenom a H 8. písmenom v abecede.

(zdroj: www.zomri.online)

2. Miňov kebab, Krupovo mlčanie a Uhrík, ktorý nie je historik

Marián Kotleba so sebou do parlamentu priniesol aj nové exempláre. A internet mu to dodnes nevie zabudnúť - do vtipov o Kotlebovi sa totiž premietli aj narážky na:

Milana Mazureka , ktorý cez deň odmieta islamizáciu, no večer si dá kebab a občas sa neovládne a vykrikuje ako zmyslov zbavený po rodinách s deťmi

, ktorý cez deň odmieta islamizáciu, no večer si dá kebab a občas sa neovládne a vykrikuje ako zmyslov zbavený po rodinách s deťmi Milana Uhríka , ktorý sa nevie vyjadriť k tomu, či odsudzuje deportácie slovenských občanov židovského pôvodu do nacistických vyhladzovacích táborov, lebo nie je historik

, ktorý sa nevie vyjadriť k tomu, či odsudzuje deportácie slovenských občanov židovského pôvodu do nacistických vyhladzovacích táborov, lebo nie je historik Petra Krupu, ktorý celý čas mlčí ako maturant, keď si vytiahne jedinú otázku, ktorú ani len nevidel

(zdroj: www.zomri.online)

3. "Film" o imigrantoch

V januári 2018 kotlebovci ukázali Slovensku, ako to dopadne, keď vyštudujete filmovú tvorbu na Vysokej škole života.

Pri našej štátnej hranici na východe natočili krátky "film" o imigrantoch, ktorí prídu na Slovensko "znásilňovať, lúpiť a podpaľovať naše mestá". Video obsahovalo aj:

veľký džíp s logom ĽSNS, samozrejme biely

Mariana Kotlebu v čiapke, mikine a bunde, ktorý hovorí a gestikuluje za ležérneho zvuku padania snehu

dvoch ľudí v kuklách, ktorí majú akože znázorňovať utečencov, ako sa zakrádajú kríkmi

náhodnú okoloidúcu blondínku, ktorú títo akože utečenci priviažu o stĺp a mieria na ňu sekerou a nožom

slovenskú hymnu s logom ĽSNS na pozadí

(zdroj: Fičí)

4. Písmenká v parlamente

V júni 2018 v parlamente predniesol prezident Andrej Kiska správu o stave republiky.

Členovia ĽS NS počas jeho prejavu vytiahli papiere s písmenkami, ktoré dokopy dávali slovo VLASTIZRADCA.

Pozorným divákom neušlo, že písmeno S mali naopak, poslanec Krupa konečne niečo povedal (presnejšie písmeno "A") a Stanislav Mizík očividne dokáže ovládať počítač aspoň na to, aby napísal jedno písmenko.

(zdroj: Facebook - Na strá´y)

5. Nesprávny Kriváň

S voccom sa dodnes tiahnu aj vtipy o nesprávnom Kriváni.

Jeho fanúšikovia sa totiž v júli 2017 vybrali na výstup na najvyšší vrch Malej Fatry - Veľký Kriváň.

V popise k fotkám uviedli národné výstupy štúrovcov, tí však vystúpili na úplne iný Kriváň - ten vo Vysokých Tatrách, ktorý je od toho fatranského Veľkého Kriváňa vzdialený niekoľko desiatok kilometrov.

(zdroj: www.zomri.online)

6. Kandidatúra na prezidenta a bilboardy

Zapojenie do boja o prezidentské kreslo oznámil Kotleba 31. mája. ĽSNS ho navrhla pre jeho "formálne a odborné predpoklady". Kotleba dodal, že Slovensko si konečne zaslúži slovenského prezidenta. A zistilo sa, že Kotleba si zaslúži akurát vtipy, ktorých hlavnou hviezdou bol Jozef Tiso a narážky na Slovenský štát.

(zdroj: Facebook - Hyenoviny)

Podobne skončili aj bilboardy - ĽSNS vyrazila do boja s vizuálmi s bielo-modrým pozadím, na ktorých sa vynímala Kotlebova tvár a (zvláštnym fontom napísané) heslo konečne slovenský prezident.

Slogany sa rôznili, známe boli minimálne dva: Najkrajšie sú Slovenky, netreba nám cudzinky! a Rodina je muž a žena. Stop LGBT!.

V uliciach ich však už dlho neuvidíme - spoločnosť EuroAWK sa rozhodla bilboardy stiahnuť po tom, čo mimovládne inštitúcie podali trestné oznámenie na stranu ĽS NS a jej predsedu za nenávistný obsah. Verejnú výzvu mimovládok podpísalo viac ako 16-tisíc ľudí.

(zdroj: Facebook - Zomri)

Toto sú najlepšie vtipy o Marianovi Kotlebovi:

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Facebook - Naše Slovensko)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Facebook - Milan Mazurek)

***

(zdroj: Facebook - Stojatá Voda)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Facebook - Panoptikum hrdích slovienou)

***

(zdroj: Facebook - Naše Slovensko)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Facebook - Hyenoviny)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

