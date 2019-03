Súťaž: Vymyslite vtipné popisy k fotkám kandidátov a vyhrajte

Odviažte sa aspoň tak ako Danko na tlačovke!

7. mar 2019 o 9:46 Fičí.sk

Prezidentské voľby už pomaly klopú na dvere a hoci o vtipy o kandidátoch nie je núdza, opäť by sme do ich tvorby chceli zapojiť aj vás, našich čitateľov. Vymyslite vtipné popisky k fotkám kandidátov, ktoré sme našli v archívoch, a zašlite nám ich na fici@fici.sk do nedele (10. marca), 20:00.

Troch šťastlivcov, ktorých vtipy budú najlepšie, odmeníme originálnou záložkou a vytlačenými Pokémon kartičkami s tvárami prezidentských kandidátov.

Vymyslite vtipné popisky k týmto fotkám:

1. Štefan Harabin s po-čí-ta-čom

Fotka pochádza z roku 2007 - obdobia, keď bol podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti. Vznikla pri Harabinovej návšteve Ústavu na výkon väzby so stredným stupňom stráženia v Želiezovciach v okrese Levice.

(zdroj: TASR)

2. Štefan Harabin ako hráč stol-né-ho te-ni-su

Aj táto fotka je z roku 2007 a Harabin na nej "smečuje" čínskeho veľvyslanca Chuang Čong-pa. Na turnaji osobností v stolnom tenise skončil vtedy Harabin až tretí.

(zdroj: TASR)

3. Štefan Harabin v skle-ní-ku

Snímka bola zachytená v už spomínanom Ústave na výkon väzby so stredným stupňom stráženia v Želiezovciach, kde v roku 2007 väzni pracovali na poliach a v skleníkoch, kde pestovali uhorky, papriku a inú zeleninu.

(zdroj: TASR)

4. Šefčovič u Ička

Píše sa rok 2009 a prezident Ivan Gašparovič prijíma v Bratislave komisára Maroša Šefčoviča.

(zdroj: TASR)

5. Ruže v električke

Deviateho mája 2013 prišiel Šefčovič do Bratislavy osláviť a propagovať Deň Európy. Využil na to aj bezplatnú európsku električku Euréka, v ktorej obdarovával cestujúcich žltými ružami symbolizujúcimi eurohviezdy.

(zdroj: TASR)

6. Fotka, ktorá hovorí za všetko

Táto fotka vznikla v roku 2014 na tlačovke, kde predseda Smeru oznámil kandidátku do eurovolieb. Jej lídrom bol, samozrejme, Maroš Šefčovič.

(zdroj: TASR)

7. Kotleba vo svojom

Hoci vymenil gardistickú uniformu za sako, nezaškodí pripomenúť, kto a s akou minulosťou naozaj kandiduje na post hlavy štátu.

(zdroj: Archív SME)

8. Spokojný František Mikloško

Takto sa ten-ktorý-sa-nikdy-nevzdáva tváril počas prezidentskej diskusie vo vlaku.

(zdroj: PETITPRESS)

9. Čaputová u Užeho

Zuzana Čaputová u prezidenta Andreja Kisku v máji 2016.

(zdroj: TASR)

10. Béla volí

Snímka z roku 2002 zachytáva vtedajšieho podpredsedu parlamentu a predsedu SMK, Bélu Bugára, ako volí v parlamentných voľbách v Šamoríne.

(zdroj: TASR)

Tešíme sa na vaše výtvory! Inšpirovať sa môžete tu.

