Za tri roky navštívil 140 slovenských miest. Čo sa oplatí vidieť?

Náš redaktor Dávid Slovák navštívil za tri roky 140 slovenských miest. V sérii článkov vám priblíži slovenské regióny, ich hlavné dominanty, odpovie na otázku prečo by ste ich (ne)mali navštíviť a ukáže vám, že Slováci nemusia byť hrdí len na Vysoké Tatry a Bratislavu. V prvom texte prezradí, ako vznikol nápad vydať sa na tour de slovenské mestá a ako to dopadlo.

(zdroj: Dávid Slovák)

Všetko to začalo mapou od frajerky

V roku 2016 moja frajerka zostala trochu zaskočená, keď som jej povedal, že na narodeniny by som si prial veľmi obyčajnú rozkladaciu mapu Slovenska, akú kúpi na každej pumpe. Môj plán bol, že si do nej budem značiť cesty, ktorými prejdem, ale hlavne, že si skúsim značiť všetky mestá, ktoré na týchto potulkách navštívim.

V ten deň som si zaznačil prvú trasu – neskutočných 40 kilometrov z Budmeríc do Bratislavy. Po takmer troch rokoch, tesne pred poslednými Vianocami, som prišiel domov z práce a do mapy som si zaznačil cestu 532 a mesto Tornaľa. Moje 140. a zároveň posledné navštívené mesto na Slovensku.

(zdroj: David Slovák)

Prečo som sa rozhodol vydať na túru po slovenských mestách?

Mladí či starí, z cestovateľského hľadiska si žijeme na Slovensku v najlepších časoch. Do okolitých krajín sa vieme dostať bez dlhého čakania na hraničnom prechode, autom sme za zopár hodín pri mori a z Bratislavy, Viedne či Budapešti sa vieme dostať takmer do celého sveta. A letenka pritom občas stojí iba toľko, čo dva obedy v nákupnom centre.

Ako takmer každý, aj ja milujem ten pocit, keď môžem navštíviť nejakú cudziu krajinu, vidieť množstvo krásnych miest a vrátiť sa domov plný nových zážitkov a skúseností. Z čoho sa však vždy teším najviac, je to, že tieto zážitky so mnou zostanú aj po tom, čo sa vrátim späť na Slovensko – domov.

Našu krajinu mám jednoducho najviac v srdci a už samotná cesta je pre mňa zážitok. Tešil som sa, keď som ešte ako malý chlapec išiel s našimi na dovolenku do Slovenského Raja, ale teším sa aj dnes, keď cestujem na pracovné stretnutie do Prievidze. Užívam si nádhernú prírodu, ale takisto som očarený, na aké úžasné pamiatky, zaujímavosti a miesta je možné natrafiť na našich cestách.

(zdroj: David Slovák)

Aj zemepis štvrtého ročníka na základke vie prekvapiť

Keď sa povie „mesto na Slovensku“, každý si ako prvé vybaví mestá ako Bratislava, Žilina, Banská Bystrica či Košice. Iní zasa možno chvíľu váhajú, keď vidia ŠPZ-ku KM, SB alebo RA. Priznám sa, že aj mňa viackrát zaskočila vlastná neznalosť, keď som sa sám seba spýtal: „Lipany? To je mesto?“ alebo „Neučili sme sa my na základke, že najmenšie mesto je Modrý Kameň?“

Nuž áno, aj zemepis štvrtého ročníka vie občas veľmi prekvapiť. Keď som si prvýkrát na Wikipédii pozeral zoznam slovenských miest, hovoril som si, prečo by som sa preboha trepal práve tam a tam.

Keď však človek do takéhoto mesta príde, zistí, že majú úžasné múzeum, nádherný hrad, kaštieľ či krásne historické námestie s pamiatkami Unesco alebo jednoducho iba zaujímavosť, ktorú nenájdete nikde inde.

Koľko je vlastne na Slovensku miest?

Podľa Ústavy SR musí mesto na Slovensku musí spĺňať tieto kritéria :

je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo kúpeľným miestom,

zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí,

má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami,

má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby,

má najmenej 5000 obyvateľov.

Ak by sme to brali podľa počtu obyvateľstva, tak by sa pojmom mesto neoznačovalo 22 z nich. A už len to by bola škoda, pretože na tomto chvoste rebríčka nájdete napríklad úžasné kúpeľné mestá ako Sliač, Trenčianske či Rajecké Teplice alebo Dudince, ktorých kúpele sú známe nielen na Slovensku, ale aj po Európe.

Z ďalších spomeniem napríklad zámok a ZOO v Bojniciach, ktoré iste patria k jedným z najkrajších u nás a pri výhľade na mesto Modrý Kameň z hradu môžete navštíviť jedinečné Múzeum bábkarských kultúr a hračiek.

Možno vás prekvapí aj to, že ste už okrem pohoria navštívili vlastne aj mesto Vysoké Tatry, ktoré je rozlohou po Bratislave druhým najväčším mestom na Slovensku.

A čo som si na výletoch všímal najviac?

1. Námestia

História našich miest často siaha mnoho storočí do minulosti, a preto môžeme byť hrdí, že historické centrá a pamiatky v našich mestách sú naozaj svetoznáme, často sú aj zapísané v zozname kultúrnych pamiatok UNESCO.

Bardejov, Banská Štiavnica a Levoča jednoznačne patria medzi miesta, ktoré by mal každý z nás aspoň raz navštíviť. Chceš predsa krásny zážitok a fotku na Instagram, nie?

Aj mestá bez pamiatok UNESCO ťa však môžu nadchnúť krásnym centrom. Spišská Nová Ves má napríklad najdlhšie „šošovkovité“ námestie v Európe. Námestia v Martine, Trnave, Nitre, ale aj v Lučenci, Skalici či v Topoľčanoch sú takisto príjemné miesta, kde si človek v centre sadne na kávu a vychutnáva si pohľad okolo seba. V neposlednom rade určite nezabúdam na historické centrá Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Prešova či Žiliny. Vďaka ich veľkosti tu človek môže stráviť na výlete pokojne celý víkend.

(zdroj: David Slovák)

2. Hrady, zámky, kaštiele

Práve vďaka výletom a víkendovému cestovaniu mnoho Slovákov cestuje po hradoch, zámkoch a kaštieľoch. Viac než 180 hradov a zámkov a 425 kaštieľov by stačilo na šesť rokov nonstop náučného víkendového cestovania.

Len napríklad v blízkom okolí Žiliny sa nachádzajú štyri hrady (Lietava, Budatínsky hrad, Strečno a Staré Strečno), takže stačí pozrieť do mapy a do pár kilometrov od vás sa určite bude nachádzať nejaký hrad alebo zámok. Ak ste fanúšikom zrúcanín a turistiky, iste si užijete prechádzku alebo výšľap na Plavecký hrad, Tematín, Kapušiansky hrad, Čebraď či Hrušov. Ak sa vám až tak šliapať nechce, tak napríklad Beckov, Čachtice, Spišský či Považský hrad majú často parkovisko len kúsok nižšie od samotného hradu.

(zdroj: David Slovák)

Kaštiele a zámky bývajú súčasťou mesta, avšak vždy je dobré pozrieť si, či sú aj otvorené pre verejnosť, či slúžia nejakému účelu (Smolenice – SAV), či sú zatvorené (Továrniky) alebo sa z nich stal medzičasom luxusný hotel (Halíč).

(zdroj: David Slovák)

3. Kostoly, chrámy, kaplnky

Vierovyznanie na Slovensku nám zabezpečilo, že každá dedina alebo mesto má svoj vlastný kostol, chrám alebo kaplnku. Či už ide o evanjelické, katolícke alebo pravoslávne stavby, bývajú právom pýchou mesta alebo dediny.

Mnohé z nich sú pútnickým miestom - ako napríklad Bazilika Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne alebo Skalka pri Trenčíne. V Haluziciach alebo dedinke Debraď sú jedinečné skanzeny kostolov, ktoré môžu slúžiť napríklad ako miesto na romantickú svadbu ako z filmu. Pri pohľade na Tatry spoza kostola sv. Ladislava alebo na Spišský hrad v Spišskej kapitule sa vám často naskytne výhľad doslova ako z pohľadnice.

(zdroj: David Slovák)

Drevené kostolíky nie sú len výsadou Škandinávie. Na Slovensku mame 59 takýchto nádherných stavieb, ktoré môžeme obdivovať predovšetkým na východe, ale aj v Tvrdošíne alebo Hronseku.

Dokonca aj dedina počtom obyvateľov najmenšia na Slovensku, Príkra, má svoj drevený kostol, a iste sa do neho zmestí všetkých osem obyvateľov. Takisto osem z týchto kostolíkov dokonca opäť patrí medzi svetové dedičstvo a pamiatky UNESCO.

Kto by nemal čas cestovať po každom zvlášť, môže navštíviť voľne otvorené múzeum miniatúrnych drevených kostolíkov v dedine Ulič blízko najvýchodnejšieho miesta na Slovensku – Novej Sedlice. Zároveň sa budete nachádzať v Národnom parku Poloniny, ktoré patrí medzi jedinečné miesta, pretože tu nie je takmer žiadny svetelný smog a večer si tak vychutnáte nerušené pozorovanie hviezd a Mliečnej cesty.

(zdroj: David Slovák)

4. Zaujímavosti a bizarnosti

V mestách ale aj mimo nich človek veľakrát narazí aj na rôzne zaujímavosti. V Medzilaborciach máme napríklad úžasné múzeum Andyho Warhola s unikátnou expozíciou. Blízko papierenského mesta Ružomberok sa v dedinke Ludrová nachádza unikátne múzeum výroby papiera a kúsok od Námestova sa môžeme v dedinke Klin pozrieť na sochu Ježiša Krista po vzore tej brazílskej.

Kúsok od Smrdákov je Miléniový kríž, ktorý patrí medzi najväčšie kríže v Európe. V dedine Osadné sa v kostole nachádza krypta vojakov prvej svetovej vojny, ktorá je skutočným slovenským unikátom.

Po cestách sa dá takisto naraziť na zaujímavé dovolenkové destinácie – slovenské dedinky Havaj alebo Praha - avšak ich návšteva vám zaberie tak maximálne štvrť hodinu. Na výlet k Eiffelovej veži môžete partnerku alebo partnera zobrať na benzínovú pumpu do Svrčinovca.

(zdroj: David Slovák)

Ak by ste hľadali ďalšie tipy na zaujímavé miesta a regióny na Slovensku, viac sa o nich Dávid rozpíše nabudúce. Zatiaľ sa nechajte inšpirovať, kam najbližšie vyraziť na výlet, alebo v komentároch inšpirujte vy Dávida a ostatných a napíšte, aké miesto na Slovensku by ste odporúčali navštíviť!

