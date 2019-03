Píšu pod pseudonymom, čítajú ich tisíce Slovákov. Kto sú instagramoví básnici?

Poézia už dávno nepatrí len do papierových kníh - spolu s technológiami sa mení aj prístup ľudí k umeniu. Na verše o láske, sexe, živote a všetkom, čo k nemu patrí, už nemusia chodiť do kníhkupectva. Stačí im smartfón a Instagram.

Na tejto sociálnej sieti pôsobí aj na Slovensku množstvo ľudí, ktorí pod rúškom anonymity zverejňujú svoje umelecké verše, postrehy, anekdoty a príbehy. Krátke, no úderné príspevky sa tešia čoraz väčšej obľube. A z digitálneho sveta sa preniesla aj do reality - napríklad na čítačkách instagramovej tvorby Od slova/do slova, kde sa v bare predstavujú rôzni autori - básnici aj prozaici.

"Jej hlavnou myšlienkou je ukázať, že aj literatúru v digitálnom svete treba brať vážne a netreba ju oproti tej v knihách vôbec podceňovať. Zároveň to, čo v online prostredí funguje ako anonymné, preniesť do reality, dať tomu 'obraz a zvuk'. Jednoducho vytvoriť koncept príjemného večera v meste s kamošmi dotvoreného umením slova," vysvetľuje zakladateľka podujatia, Michaela Lazoríková. Najbližšia čítačka bude 6. marca.

(zdroj: Ľubomír Pidaný)

Instagramových básnikov sme sa opýtali, ktoré príspevky sú najlepšie, aké básne tvoria a prečo by ste ich mali sledovať:

Za projektom Do Sto Slov stojí novinár denníka SME, Marek Majzon. Keď ho odštartoval, mal 25 rokov. Do Sto Slov je forma poviedok s maximálnym rozsahom 100 slov, v ktorej Marek navzájom spája nesúvisiace slová - tie mu navrhnú fanúšikovia profilov na Instagrame alebo Facebooku.

Marek tvorí dva druhy príspevkov - komentuje spoločenské dianie a píše aj osobnejšie príbehy. Najviac lajkov doteraz dostala poviedka Starým chýba vojna.

"Pravdepodobne som nebol jediný, koho frustrovalo, že SNS, ktorej líder nevie ani vlastnú záverečnú prácu napísať, chce povinne posielať do vojenskej služby oveľa schopnejších a inteligentnejších ľudí," hovorí Marek.

"Mne sa páči poviedka Syntax, lebo neviem, ako sa mi podarila. Ale všeobecne som so sebou spokojný, keď sa mi podarí zašifrovať osobnú skúsenosť, s ktorou sa neskôr stotožnia aj iní," dodal Marek.

Prečo by ste ho mali na Instagrame sledovať?

"Zo začiatku to bol s číslami lov. Samozrejme, že som chcel mať čo najviac fanúšikov, ale zisťujem, že je to skôr o tom, koľkých ľudí skutočne oslovím do takej miery, že sú schopní so mnou nadviazať spojenie. Ak sa teda niekomu páči filozofovať o živote alebo o spoločnosti, nech mi dá páčik."

Michal Belej rozbehol krátke anekdoty pôvodne na Facebooku, kde funguje od marca 2015. Od mája 2016 je aj na Instagrame a jeho príspevky ocenia ľudia, ktorí milujú alkohol, sarkazmus a sú tak trošku nihilistami (a troskami).

Najviac srdiečok dostal citát jeho kamarátky: "My dvaja sme sa mali narodiť ako Arabky. Naši otcovia by nám vybrali mužov a bol by svätý pokoj. Lebo keď máme na výber, tak ideme po najväčšej pi*ovine".

Prečo mal podľa autora taký úspech? "Túto úvahu mi rozprávala kamarátka vo vlaku a vystihla celú moju situáciu. Sme generácia, ktorá bola ako prvá vystavená extrémnej slobode a v mnohých prípadoch to dopadlo tak, že slobodne robíme zlé rozhodnutia. A veľa ľudí sa v tomto evidentne našlo," myslí si Michal.

Michalov najobľúbenejší post je o skupine Abba. "Tento príspevok najprv vyšiel v mojej knihe a až potom som ho dal ako úryvok z knihy na Instagram. Myslím si, že dokonale definuje moju povahu, lebo väčšinu času som na hranici nervového zrútenia a ABBA by bola do toho skvelý soundtrack," hovorí.

Prečo by ste ho mali na Instagrame sledovať?

"Ľudia chodia na môj Instagram, aby sa zbavili výčitiek svedomia. Sociálne siete sú prepchaté úspešnými ľuďmi s dokonalým vzhľadom, ja im otvorene rozprávam o zlyhaniach vo vzťahoch, pocitoch menejcennosti a hrotení s alkoholom a drogami. Nepovažujem sa za neúspešného človeka, ale chcel som vytvoriť alternatívu voči prázdnym motivačným citátom a zdvihnúť ľuďom náladu svojimi pádmi."

Za Veršovníctvom stojí 26-ročný Gabriel.

"Vzniklo tesne po Pohode 2017, kde som vymenil pár ľúbostných riadkov na papieri za kávu. Koncept krátkej, výstižnej a láskyplnej poézie sa mi zapáčil a tak som ju začal zverejňovať," hovorí.

Profil bol však spočiatku nekonzistentný s jeho predstavou a tak ostal na istý čas neaktívny. V marci 2018 ho oživil a začal odznovu – rýmuje a tvorí o láske aj neláske, o láske medzi dvoma ľudmi, o láske k sebe, o láske k prírode aj o láske k spoločnosti.

Najlajkovanejšia je veršovačka o hviezdach a prianiach. "Ide o jednu z tých osobnejších zo života a to je asi dôvod, prečo sa v nej nájde viac ľudí," myslí si Gabriel.

Ktorý verš je jeho najobľúbenejší? "Každý je iný a mám k nemu iný vzťah alebo spomienku. Ale ak mám v tomto momente ukázať na jeden prstom, tak - Sám si svoj ideál krásy."

Prečo by ste ho mali na Instagrame sledovať?

"Myslím že nikto z nás – z autorov a autoriek, ktorí vystúpia na instagramovej čítačke, neponúka prvoplánové texty s lacnou pointou. Ja tvorím pre radosť zo slov a z lásky k rýmom, pre ľudí, ktorí by mohli v mojich riadkoch nájsť niečo viac ako len zhluk znakov abecedy. Spolu sme vzorkou z mozaiky slovenskej instagramovej tvorby - a robíme to úprimne."

Zlomky svojej duše pridáva na Instagram 21-ročná Michaela Lazoríková. Účet rozbehla vo februári 2018 a ako tvrdí, ide o jej nočné myšlienky.

Jej doteraz najúspešnejší príspevok písala v noci opitá, keď sa pol dňa tešila na niekoho, kto si pre istotu vypol mobil. "S tým sa vie stotožniť veľa ľudí. Je jednoduchý, priamy a hrá sa na jemne motivačný, také fičia, nie?" povedala pre Fičí.

Jej najobľúbenejší príspevok je o tajomstvách. "Všeobecne téma toho, že naše vnímanie a prežívanie nám nikto nevezme, že nech sa stane čokoľvek, naše spomienky, naše myšlienky nám ostanú vždy, je moja obľúbená. A mám pocit, že v tomto som ten svoj pohľad aj dokázala pomerne milo vyjadriť," myslí si.

Prečo by ste ju mali na Instagrame sledovať?

"To je veru zákerná otázka. Rada sa rýpem v živote a v emóciach. Píšem o veciach, čo ma trápia, ale aj o tých, čo mi robia radosť. Všetkým sa nám dejú rovnako, len sa na ne inak pozeráme, tak možno, aby nemali ľudia pocit, že sú v tom sami? Aby videli pohľad na svet niekoho iného? Nemám tucha."

Poetické slovné hračky vymýšľa 32-ročný Šimon Ondruš. Slovník cudzích snov existuje na Instagrame od júna 2017.

Najlajkovanejší je príspevok, ktorý má len osem slov. "Táto veta zo mňa vypadla v deň, kedy som požiadal priateľku o ruku," hovorí Šimon.

Šimonovým najobľúbenejším príspevkom je slogan "ber ma s rezervou, lebo mám defekt". "Túto vetu mám rád, lebo je tak trochu mojím autoportrétom - doslovne ma vystihuje a navyše súvisí s autom aj portrétom," hovorí.

Prečo by ste ho mali na Instagrame sledovať?

"Kedže trávime na sociálnych sieťach toľko času, bol by som rád, keby ľudia followalli ľudí a profily, ktoré im sprítomňujú prítomnosť a navracajú ich späť k sebe."

Basnenie založil 26-ročný Adam a stránka existuje rok a pol. Autora teší, že je to dlhšie ako Procházkova politická kariéra.

Adamov najviac lajkovaný post je o mesiaci na mesiaci. Prečo sa ľuďom tak páčil? "Čo ja viem, ľudí to tu asi veľmi neberie a chceli by ísť na mesiac na mesiac," myslí si.

Adam považuje za svoj najlepší príspevok z februára tohto roka a protestov Za slušné Slovensko.

Prečo by ste ho mali na Instagrame sledovať?

"Lebo je to fér transakcia. Ja im dám vtipno-smutné hlboko-plytké aforizmy a tie followy zas mne pohladia ego (srandujem, resp. polosrandujem, veď nech nefollowujú, ak sa im nepáči)."

Tak si hovorí 21-ročný Martin Sendek. Básnický profil založil v júli 2018.

"Mojím najlajkovanejším postom je autoanekdota o mojom mene, teda o slovnej anglicko-slovenskej hračke. Myslím že sa to ľuďom páči preto, lebo si sám zo seba robím srandu a nemusia veľa čítať aby pochopili význam," hovorí.

Vybrať jeho najobľúbenejší príspevok nedokázal hneď. "Nemám obľúbený, všetky svoje verše a riadky milujem rovnako. Je to niečo, na čo keď sa pozriem, tak viem, že ma to baví. Niečo, čo mi v skutku ide a verím, že ma to už neopustí. Našla by sa však taká, ktorá je takým tŕňom v oku - báseň Ver si."

Prečo by ste ho mali na Instagrame sledovať?

"Lebo som veľmi interaktívna osoba na tejto platforme. Každý piatok aj sobotu robím streamy, na ktorých píšem básne ľuďom naživo na ich podnety a myšlienky, ktoré rozvádzam do básnického krásna.

Pravidelne a rád robím stories, kde sa vyjadrujem k situácii na Slovensku, k celkovému moodu mladých, k nespočetnej hudbe, ktorú počúvam a zdieľam takýmto spôsobom. Keď mi niekto napíše, vždy odpíšem a za každé zdieľanie alebo označenie ďakujem. Preto, lebo som skrátka epický."

Od mája 2017 pribúdajú na Instagrame Sexu v malomeste príspevky vďaka 26-ročnej Nicole.

Tá si nerada kontroluje lajky či úspešnosť postov. "Je to veľmi klamlivé, lebo sú posty, ktoré veľa lajkov nemajú ,no do directu mi napíše pár ľudí, že toto si dnes potrebovali prečítať, že sa necítia vo svojej situácii až tak sami, a že sa tešia, že sa majú s kým a komu posťažovať. To je pre mňa najväčšia satisfakcia vzhľadom na to, že sexvmalomeste vznikol pre mňa a moje okolie a vôbec som nečakala, že doslova v priebehu pár dní získa toľko sledovateľov čo získal, a že niekedy niekde budú ľudia, čo ich baví toto čítať," hovorí Nicol.

"Chcem a aj budem naďalej pomenovávať veci priamo, budem naďalej písať o tom, čo vnímam okolo seba a stále budem dúfať, že to bude terapia pre mňa aj mojich čitateľov," dodala.

Necelý rok tvorí na tomto profile poéziu 20-ročný Mário. Ľuďom sa doteraz najviac páčil text (ne)cíti, ktorý vznikol ako spolupráca s @zelezne.zuby.nevypadnu.

"Prvým dôvodom úspechu je logicky väčšie publikum, ktoré vzniklo čiastočným spojením followerov oboch účtov. Určite sa na tom však pričinila aj osobnosť nami vytvorených postáv a to, že báseň mala dej. Čitateľ sa tak mohol s dielom ľahko stotožniť," myslí si Mário.

Obľuvuje spolupráce s inými autormi, lebo človek si tak podľa neho vyskúša nové témy. "Vďaka nim som tiež spoznal aj veľa ďalších tvorcov," hovorí.

Prečo by ste ho mali na Instagrame sledovať?

"Snažím sa veci robiť inak - vyberám si nezvyčajné témy, vytváram vlastné postavy, zapájam followerov. Preto by som bol rád, ak by si sa aj ty pridal do našej rodiny."

Za týmto umeleckým menom sa od septembra 2018 skrýva 28-ročná Erika Nemcová.

Najviac srdiečok dostal post o zamilovanosti. "Myslím, že si ľudí získal svojou jednoduchosťou, nie príliš dlhým formátom a možnosťou precítiť jeho obsah. Všetci radi prežívame intenzívne emócie niečoho nového, sme plní očakávaní a snívame s otvorenými očami. Racio sa tam prejavuje tiež a často tápeme v tomto súboji, ktorý sa rozuzlí vždy až keď všetko dozreje do konca, alebo začiatku," vysvetľuje Erika.

O láske je aj príspevok, ktorý považuje za najlepší samotná autorka. "U ľudí si získal taktiež väčšiu pozornosť, možno tam zaúradovala aj iná forma spracovania. Nie všetky lásky sú neláskavé, avšak jedna z mojich bola. Verím, že každý si takú prežil. Je v nej vyjadrené všetko, no nekričí z nej bolesť, písala som ju už zmierená s osudom a v rozpoložení, že aj takto to môže dopadnúť, ale s vyliečenými ranami dokážeme žiť vyrovnane ďalej," hovorí.

Prečo by ste ju mali na Instagrame sledovať?

"Myslím, že by ma ľudia mali sledovať, ak sa v nich udialo niečo z nasledujúcich riadkov. Alebo aby sa to v nich udialo. Preto, že sa ich snažím svojimi slovami dotknúť, zasiahnuť ich cítenie a myslenie. Nie vždy musia moje riadky pochopiť, stačí však ak ich uchopia a aplikujú vo svojom ponímaní. Som vďačná za každého, kto sa zaujíma o umenie v akejkoľvek forme, ak je to to moje, je to ďalšie plus ."

Nielen o láske píše aj 19-ročná Veronika. Profil založila len v decembri 2018.

"Paradoxne mám asi iný vkus na tvorbu ako moji sledovatelia. Najlajkovanejší príspevok nepatrí k mojim obľúbencom, no chápem, že je to slovná hračka, ktorá doslova zahrala na city, ktoré v nás ostávajú zo všetkých (platonických) lások," komentuje.

Hovorí, že nevie posúdiť kvalitu vlastnách príspevkov a preto nevie povedať, ktorý považuje za najlepší. "Niektoré vznikli spontánne, iné sú ako skladačka, ktorú som si vystavala do slovnej hračky. Všetky majú inú výpovednú hodnotu, ktorá sa ku každému človeku prihovára inak," myslí si Veronika. Veľký úspech mávajú texty s erotickým podtónom.

Prečo by ste ju mali na Instagrame sledovať?

"Pretože môžu... A z každého nového sledovateľa sa veľmi vytešujem."