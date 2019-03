Playbackový trapas Tublatanky prekryjú už len tieto vtipy

Fanúšikovia futbalového Slovana sa konečne dočkali - v prvú marcovú nedeľu konečne otvorili nový Národný futbalový štadión na Tehelnom poli.

Derby zápas medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava vyhrali domáci 2:0. Omnoho zaujímavejšie však bolo to, čo sa dialo pred zápasom.

Fanúšikovia mali totiž k dispozícii bohatý sprievodný program.

Na štadión prišli klubové legendy Slovana, nechýbala ani laserová šou, fanúšikovia predstavili choreo a z tribún stúpal modro-biely dym.

Za frontmana kapely Maťa Ďurindu a jeho prejav pred samotným vystúpením budete cítiť nepríjemný pocit zdieľaného trápna. Sám seba nazval "dieťa z Tehelného poľa", dal aj pár breptov a hovoril s prízvukom Mekyho Žbirku. Po jeho stand-upe nasledovalo niekoľkosekundové trápne ticho.

Tublatanka reproduktory zahrali skladbu Dnes, a už na prvé počutie bolo všetkým jasné, že kapela hrá na playback. Ďurinda to však veľmi nezaregistroval a ústa začal otvárať úplne inak, ako by mal. Odporúčame pozerať a počúvať len na vlastné riziko. Celú verziu aj s trápnym prejavom nájdete tu, tu je skrátená o pár sekúnd:

