Veci, ktoré budú navždy uložené do Arktického svetového archívu

Ten uchová materiály naveky.

1. mar 2019 o 12:12 Viktor Hlavatovič

Ukladanie a archivovanie údajov je nám všetkým dobre známe. Ľudstvo už roky uchováva potraviny či semienka každého druhu pre prípad, že by im v budúcnosti hrozilo vyhynutie. Rovnako je to aj s umeleckými dielami, údajmi, či dedičstvom, ktoré si ľudstvo chce ponechať v digitálnej podobe.

(zdroj: Piql)

Ak chcete, aby niečo ostalo zachované naveky, pomôže vám v tom Arktický svetový archív.

Ten vznikol spoluprácou odborníkov na archiváciu dát z nórskej spoločnosti Piql a nórskou štátnou ťažobnou spoločnosťou (Store Norske Spitsbergen Kulkompani) so sídlom vo Svalbarde.

Cieľom archívu je zabezpečiť a uchovať informácie a digitálnu pamäť pre budúce generácie. A preto vytvorili miesto, ktoré je chránené pred prírodou a samotným človekom.

Arktický svetový archív sídli vo Svalbarde. (zdroj: Piql)

"Obsah je zapísaný na piqlFilm, na ktorom môžu byť údaje uložené aj celé stáročia. S každým klientom si určíme, či sa bude obsah ukladať v digitálnom formáte ako bity a bajty, alebo vo vizuálnom formáte, aby text a obrázky boli viditeľné ľudským okom", píše spoločnosť Piql na svojom webe.

O svetovom dedičstve sa hlasovalo 3 mesiace

Pri príležitosti osláv Európskeho roku kultúrneho dedičstva spoločnosť oslovila verejnosť, ktorá následne nominovala a hlasovala za časti svetového kultúrneho dedičstva. Mali vy brať veci, ktoré by si najviac zaslúžili uloženie a uchovanie v archíve.

Hlasovanie trvalo 3 mesiace a prebehlo na sociálnych sieťa po celom svete. Dvadsiateho februára sa celé hlasovanie zúžilo na finálnu TOP 10, ktorá bola následnej uložená do najbezpečnejšieho archívu na svete.

Arktický svetový archív sídli vo Svalbarde. (zdroj: Piql)

Slovenskú pobočku Piql najviac zaujal bozón a biblia

“Za najpodstatnejší výber dát uložených v Arktickom svetovom archíve v Piql Slovakia považujeme vedecké objavy ohľadom Higgsovho bozónu, ktoré sú vo svete fyziky a vedy považované za jedny z najpodstatnejších objavov.

Dôležitý výber bola zároveň aj Gutenbergova biblia, ktorá je známa po celom svete a predstavuje technologický posun ľudstva v predávaní informácií budúcim generáciam", hovorí Michal Hanzalík, odborník na archiváciu zo spoločnosti Piql Slovakia.

Aké diela sa v archíve ocitli?

1. Album Prodigy

Navždy zostane zachovaný druhý štúdiový album zoskupenia The Prodigy - Music for the Jilted Generation.

Ide o album anglickej elektronickej skupiny z roku 1994. V roku 2008 bol vydaný znovu, tentoraz pod názvom More Music for the Jilted Generation. Okrem pôvodných remastrovaných skladieb obsahoval aj ďalšie bonusové.

2. Obraz Nočná Hliadka od Rembrandta

Paradoxom je, že názov obrazu holandského maliara vôbec nesúvisí s celkovým vizuálom. Obraz bol chybne pomenovaný, pretože na ňom nie je zobrazená ani hliadka, ani noc. Dôvodom je použitie veľmi tmavého laku, ktorý v obraze navodil atmosféru noci.

3. Gutenbergova biblia

Johann Gutenberg vymyslel techniku výroby celkom rovnakých vymeniteľných kovových písmen. Tie potom zostavoval do tlačiarenských foriem, natieral tlačiarenskou čerňou a na drevenom lise, ktorý tiež skonštruoval sám, vyrábal celé strany v požadovanom množstve.



Niekedy v rozpätí rokov 1452 až 1454 takto Gutenberg vytlačil 42-riadkovú Bibliu v latinčine v nevídanom náklade 180 kusov, z toho 30 bolo vytlačených na pergamen. Bola to prvá kniha zhotovená kníhtlačiarskym strojom.

4. Higgsov bozón

Do archívu sa dostane aj vedecký objav častice Higgsov bozón od vedca Petra Higgsa z CERNu (Európska organizácia pre jadrový výskum).

Vec, ktorú vám bez potrebných vedeckých faktov nikto nevysvetlí. Stačí vedieť, že v roku 2012 zaznamenali vedci v CERNe objav novej častice v zrážkach protónov na Veľkom hadrónovom urýchľovači. Viac o Higgsovom bozóne sa dozviete tu.

5. Fotografie dramatika Henrika Ibsena

Nórsky dramatik, spisovateľ a maliar mal veľký vplyv na priebeh a formovanie západnej drámy. Vo svojich hrách vykresľuje skutočné problémy jednotlivcov a využíva šikovné dialógy a symboly. Narodil sa 20. marca 1828 a ak sa rozhodneme hovoriť o nórskom umení, začiatok by mal patriť práve Henrikovi.

6. Ljudbänken

Nie je to názov nábytku z Ikey, ale švédsky hudobný projekt od organizácií Audiorama a Stockholm Art.

Práve tieto dve organizácie stoja za celým projektom, ktorého koncept pripravil návrhár a dizajnér nábytku Jonas Wahlström. Ide o umelecký outdoorový projekt lavičky, ktorá je počas jari a jesene inštalovaná na 6 týždňov na rôzne miesta v Štokholme.

Organizátori oslovili švédskych a medzinárodných umelcov, aby vytvorili svoju vlastnú umeleckú stopu, ktorá by bola vložená do tejto unikátnej audio lavičky.

7. História mesta Svalbard

Svalbard je nórske arktické mesto rozprestierajúce sa na 78. rovnobežke. Aj keď sa pre cudzincov môže zdať toto miesto nehostinné, plné snehu, ľadu a samoty, opak je pravdou.

Krásna nórska krajina ale nie je pre slabé povahy a dlhotrvajúce tmavé a chladné zimy tu len občas nahradí leto, kedy si môžete užiť slnko. Viac o tomto čarovnom mieste si prečítate na jeho oficiálnej stránke.

8. Dizajn múzea Guggenhein Bilbao

Ak sa Vám zdá architektonický štýl španielskeho múzea známy, tak máte pravdu. S inými svetoznámymi budovami ako Walt Disney Concert Hall v Los Angeles či s Tancujúcim domom v Prahe ho totiž spája rovnaký autor.

Frank Owen Gehry, predstaviteľ dekonštruktivizmu a legendárny architekt žijúci v Los Angeles, je preslávený svojimi extravantnými architektonickými stavbami po celom svete.

Budova španielskeho Museo Guggenheim Bilbao a jej jedinečný architektonický štýl by nemala byť jediná stavba, ktorá sa zachová pre budúce generácie. Do archívu sa s ňou uchová aj celý Fankov rukopis.

9. Kultúra Sámov

Presnejšie umelecké práce oslavujúce kultúru Sámov - najstaršej etnickej skupiny z Laponska.

Sámovia alebo Saamovia žili tisíce rokov v súlade s prírodou v oblasti severného Nórska a Švédska. Práve v prírode hľadali okrem domova aj inšpiráciu pre svoje umenie.

V 21. storočí sa kultúra Sámov mieša s prvkami modernej doby. Aj keď sa plne prispôsobili modernému spôsobu života, záujem o ich jazyk, Duoddji (tradičné oblečenie), či Joik (tradičné piesne) je čoraz väčší.

10. Fotografie pútnických miest

Navždy ostanú zachované aj fotografie známych náboženských a pútnických miest v Európe (víťazi zo súťaže Future of Religious Heritage photo).

Ide o belgickú neziskovú organizáciu so sieťou charitatívnych, vládnych, náboženských, či univerzitných oddelení. Tie sa snažia chrániť budovy, ktoré patria do náboženského dedičstva po celej Európe.

