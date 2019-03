Najlepšie marcové koncerty na Slovensku a v okolí

Elektronika, metal aj klasický rock.

28. feb 2019 o 13:25 Viktor Hlavatovič

Paul Kalkbrenner

Bol zaradený medzi najlepších elektronických hudobníkov sveta. Teraz sa po siedmich rokoch vráti z Berlína na Slovensko a odohrá svoju show v bratislavskej Refinery Gallery.

Paul sa so svojím najnovším albumom Parts of Life (2018) predstaví slovenským fanúšikom vo štvrtok 7. marca. Lístky kúpite tu.

Ak nestíhate bratislavský koncert, tak sa môžete zastaviť 2. marca v Brne alebo 8. marca v susednej Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8ybFb_wKlvQ

Avantasia

Najznámejšia metalová opera, doslova preložená ako svet mimo ľudské chápanie, sa vracia a odpáli svoju obrovskú show aj u nás na Slovensku.

Projekt pod vedením frontmana skupiny Edguy Tobiasa Sammeta sa predstaví 27. marca v Handball Aréne v Prešove a 28. marca v bratislavskej HANT Aréne. Lístky sú už v predaji. Ak by ste ich slovenské koncerty prepásli, môžete prísť 2. apríla do Viedne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Mk0FTHqmO9o

Suzi Quatro

Minulý rok vystúpila v seredskom amfiteátri a teraz sa chystá potešiť svojich fanúšikov opäť. Glam rocková diva z Ameriky odohrá svoj energický koncert 23. marca v Bratislave a deň pred tým (22. marca) v Trenčíne. Lístky na trenčiansky koncertu zakúpite tu a na bratislavský na tomto odkaze.

Tešiť sa môžete na hity ako Can The Can, 48 Crash, If You Can't Give Me Love, She's In Love With You, či nové piesne z pripravovaného albumu No Control, ktorý vyjde už 29. marca 2019.

Ak by Vám dva koncerty nestačili, na tretí sa môžete vybrať 24. marca do českého Olomouca.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/xYoogY-UGio

Scooter

100% Scooter. Taký je názov tohtoročnej šnúry nemeckej techno/hard dance skupiny, ktorá príde osláviť svojich 25 rokov na scéne prvýkrát aj do bratislavského NTC. Spraví tak už 23. marca. Lístky na koncert kúpite tu.

Či je 25 rokov naozaj ten najlepší vek sa môžete presvedčiť na párty, kde určite zaznejú ich najväčšie hity. Tie sa v minulosti na dlhé týždne držali na vrchole (nielen) nemeckých rebríčkov a patria medzi ne napríklad Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, či Ramp! Frontman H.P. Baxxter sa na Slovensko veľmi teší, keďže posledný koncert tu odohrali koncom 90. rokov.

V okolí vystúpi skupina Scooter ešte 9. marca v Ostrave, 15. júna v Budapešti a 22. júna v Českých Budejoviciach.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/cbB3iGRHtqA

THE Dire Straits EXPERIENCE

Tak sa nazýva formácia, ktorá vznikla koncom 80. rokov po odchode frontmana Marka Knopflera z legendárnej rockovej skupiny Dire Straits. V minulosti sa za 15 rokov existencie dostala do rockového neba a tento rok v obmenenej zostave vystúpi aj na Slovensku.

Na slovenských fanúšikov čakajú hneď dva koncerty. Prvý sa uskutoční 1. marca v Steel Aréne v Košiciach. O dva dni neskôr (3. marca) príde v HANT Aréne rad aj na bratislavských fanúšikov. Lístky na oba koncerty kúpite tu.

Kapela momentálne vypredáva štadióny po celej Európe a pre verných fanúšikov sú pripravené aj VIP lístky. Ich držitelia si okrem koncertu môžu vychutnať aj stretnutie so samotnými členmi THE Dire Straits EXPERIENCE.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/jhdFe3evXpk

Korpiklaani

Tento koncert poteší hlavne milovníkov folk metalu. Fínska skupina sa v rámci Česka a Slovenska predstaví len na jedinom koncerte 14. marca v bratislavskom Majestic Music Clube.

Spravia tak počas svojej Wayfarers & Warriors Tour spolu s predkapelami Turisas a Trollfest. Dôvodom turné je ich nový album Kulkija, ktorý bude obsahovať 14 piesní a pôjde o najdlhší album v ich doterajšej histórií.

VIP lístky sú už vypredané, ale ak máte chuť na túto fínsku nádielku, lístky kúpite tu. Mimo Česka a Slovenska však o koncerty nebude núdza, pretože sa počas tour objavia aj v Budapešti (13. marca) a troch poľských mestách (15.,16. a 17. marca). Mimo turné zavítajú 2. júna aj na plzenský Metalfest.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/e7kJRGPgvRQ

Hudba Skupiny Metallica Symfonicky

Aj keď skupina Metallica po fiasku v roku 1993 na Slovensko už asi nikdy nepríde, môžeme si jej najznámejšie hity vychutnať aj u nás.

Konkrétne na dvoch koncertoch najvernejšej cover kapely SCREAM INC, ktorá bude tentokrát obklopená veľkým symfonickým orchestrom.

Ukrajinská skupina, ktorú osobne schválil aj James Hetfield, odpáli svoju symfonickú šou 22. a 23. marca v košickom Spoločenskom pavilóne a Majestic Music Clube v Bratislave. Lístky na oba koncerty kúpite tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0uHatXCJ6Tg

Don Airey (Deep Purple) & Friends

Člen legendárnej kapely Deep Purple - klávesák Don Airey - sa predstaví so svojim projektom 16. marca v klube Colloseum v Košiciach a 17. marca v Blue Note v Novom Meste nad Váhom.

Okrem toho hudobníci potešia aj českých priaznivcov. Tam majú v diári mestá Jablonec (14. marec) a Olomouc (15. marec).

Aj keď je Airey (vlastným menom Donald Smith) od roku 2002 stálym členom kapely Deep Purple, raz za čas zoberie svojich hudobníkov a vyrazí na klubové turné po svete. Priatelia po jeho boku tiež nie sú žiadne béčka, keďže ide o hudobníkov z kapiel ako Nazereth, Black Sabbath či Sweet Savage.

Lístky na koncert do Košíc zakúpite tu a do Nového Mesta nad Váhom na tomto odkaze.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/GIeK0T876s0

Česko, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko

Mike Shinoda

Gitarista, klávesák, spevák, raper a momentálne asi naznámejší člen kapely Linkin Park. Po tom, čo si líder a spevák jednej z najznámejších kapiel na svete, Chester Bennington, v roku 2017 vzal život, sa Mike rozhodol rozbehnúť svoj vlastný projekt.

Prvý album na počesť kamaráta na seba nenechal dlho čakať a Post Traumatic (2018) dal dokopy za pár mesiacov. Teraz sa Mike objaví vo Fórum Karlín v Prahe, kde 19. marca poteší nielen svojich fanúšikov.

Na koncertoch okrem vlastných skladieb venuje piestor aj pôvodnej tvorbe skupiny Linkin Park. V jeho playliste sa objavia napríklad skladby Castle of Glass, When They Come for Me, Roads Untraveled, či In the End.

Ako predskokana si Mike vybral českú speváčku Lenny. Lístky na koncert kúpite tu. Ešte pred Prahou sa predstaví so svojou šou aj v Budapešti (10. marca).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4KtBBzHWmTI

Sirenia

Do Prahy mieri nórska kapela Sirenia, ktorá v sebe spája prvky gotiky a symfonického metalu. Vybrala sa na druhú časť svojho turné s novým, deviatym štúdiovým albumom Arcane Astral Aeons.

Lístky na koncert v priestoroch Novej Chmelnice v Prahe kúpite tu. Koncert sa uskutoční už 8. marca. O deň na to vystúpi kapela aj vo Viedni (9. marca), či bratislavskom Randal Clube (10. marca).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/VCGcS1JpVZI

Cancer Bats

Táto kanadská formácia z Toronta sa počas ich turné síce na Slovensku nevyskytne, no na ich show môžete zájsť do viacerých okolitých miest. Jedným z nich bude aj Praha, kde vystúpia 18. marca v priestoroch Underdogs' Ballroom & Bar. Lístky sú už v predaji.

Ešte pred ich českým koncertom ich nájdete aj vo Viedni (14.marca) a v Budapešti (17.marca).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/u-FQ-AzrUkc

Balthazar

Belgičania svoj album Fever!, ktorý vyšiel len 25. januára, už na Slovensku predstavili. Prvého marca ale svoju energiu a show ukážu aj poľským fanúšikom vo Varšave. Ak ste boli na Bratislavskom koncerte, určite viete, o čom hovoríme.

Lístky sú ešte stále v predaji. Po poľskom koncerte sa kapela sťahuje viac na západ a vo svojom turné pokračuje v Holandsku a vo Francúzku.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/z2X2HaTvkl8

