Vychutnajte si cestovanie v čase po boku týchto stolových hier

Pobavia celú rodinu.

8. mar 2019 o 13:02 Jana Husárová

Tieto 4 stolové hry vás prenesú do inej doby a nepustia, kým neporazíte všetkých vôkol:

1. T.I.M.E. STORIES

Cestovať v čase a ešte mať za to zaplatené? To je ponuka, ktorá sa neodmieta.

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 2 - 4

Herná doba: 90 minút

V hre T.I.M.E. STORIES sa musíme najskôr preniesť o pár rokov vpred. Do doby, keď sa konečne podarilo vynájsť metódu cestovania v čase. Návštevy minulosti však môžu mať neblahý dopad na budúcnosť, keď len nepatrná zmena v minulosti môže vyvolať katastrofálne následky. Na zabránenie takýmto zmenám bola založená Agentúra T.I.M.E.. Jej agentmi sa stávajú práve hráči, ktorí sa odvážili po tejto hre siahnuť. Spoločne podnikajú výpravu v čase, aby plnili tajné misie. Podstatou cestovania je oddelenie duše od tela, keď sa duša agenta prevtelí do telesnej schránky žijúcej v dobe, v ktorej je potrebné misiu vykonať.

(zdroj: Jana Husárová)

Súčasťou základnej hry je herný scenár k prvej misii s názvom Sanatorium. Hráčov prenáša do roku 1921 a hrôzostrašného prostredia psychiatrického sanatória. Je dôležité spomenúť, že hra je kooperatívna, a tak hráči plnia misiu spoločne, každý v telesnej schránke inej osoby. Na splnenie misie je presne vyhradený čas, ktorého uplynutím misia končí a agenti sa musia vrátiť späť na základňu. Po neúspešnej misii je možné vykonať nový pokus o jej splnenie - novú hru.

Úspešné ukončenie misie hráčom oznamuje karta Misia splnená. Po návrate na základňu však čaká na agentov prekvapenie - nové misie, na ktoré je treba sa okamžite vrhnúť.

Ďalšie misie sú súčasťou samostatných rozšírení k základnej hre, nie sú však samostatne hrateľné, a tak musíte mať na ich odohratie k dispozícii základnú hru.

Druhá misia agentov má názov Prípad Marcy. Odohráva sa v nedávnej minulosti - v roku 1992. Agenti cestujú do malého mestečka, ktoré postihla zvláštna nákaza. Podľa pokynov zo základne majú zachrániť malé dievča menom Marcy. O akú nákazu ide a kde Marcy nájsť, to už je úloha, ktorej sa musia agenti rýchlo zhostiť, pretože čas im neúprosne plynie a nákaza čoraz viac silnie.

V tretej misii s názvom Proroctvo drakov sa agenti prenesú do oveľa vzdialenejšej doby - stredoveku. Do doby plnej tajomnej mágie, kde nič nie je také, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Prekazte plány záludných Syaanov, odstráňte poruchu, ktorú vyvolali a zachráňte osud celej planéty!

Stručné hodnotenie:

+ hra je prekrásne spracovaná - graficky i obsahovo

+ pútavé misie, prepracované charaktery

+ zaujímavé rozšírenia hry

- problém so znovuhrateľnosťou, akonáhle sa hráčom podarí misiu splniť, nie je už zaujímavé ju hrať opätovne

- obmedzené množstvo rozšírení hry (toto negatívum čiastočne kompenzuje správa vydavateľstva o rapídnom zlacnení všetkých lokalizovaných rozšírení T.I.M.E. STORIES)

(zdroj: Jana Husárová)

2. New York 1901

Skupujte pozemky, stavajte tie najdokonalejšie mrakodrapy a nebojte sa zbúrať všetko, čo vám stojí v ceste.

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 4

Herná doba: 30 - 60 minút

V hre New York 1901 cestujú hráči do Ameriky na začiatku 20. storočia. Ide o dobu, keď sa začína rozbiehať obchod s realitami na Dolnom Manhattane. Stavitelia sa predbiehajú, kto postaví mrakodrap väčších rozmerov a vy máte šancu zapojiť sa do tohto súboja a stať sa najlepším z najlepších.

(zdroj: Jana Husárová)

Základnou akciou hráča je nákup pôdy - stavebného pozemku. Následne na ňom môže postaviť mrakodrap. Hráč sa však namiesto nákupu pôdy môže rozhodnúť pre búranie existujúcej stavby na účelom získania priestoru na výstavbu nového mrakodrapu. Po postavení mrakodrapu si hráč pripočíta body podľa čísla, ktoré sa nachádza na kartičke s mrakodrapom. V hre sa nachádzajú mrakodrapy troch rôznych úrovní - bronzová, strieborná a zlatá.

Hra končí v momente, keď niektorému z hráčov zostanú posledné 4 nepostavené mrakodrapy, alebo keď v Otvorenom trhu s kartami ostávajú posledné 3 karty a Budúci trh je prázdny. Víťazom hry je hráč, ktorému sa podarilo nazbierať najviac bodov.

Stručné hodnotenie:

+ pravidlá zrozumiteľné aj pre začiatočníkov

+ herná doba nepresahuje jednu hodinu

+ primerané množstvo herných komponentov. Tvorcovia sa vyhli drobným žetónom, ktoré sa často strácajú. Všetky komponenty sú navyše z pevného materiálu, a tak nehrozí ich zničenie ani pri častom hraní

- nejde o medzigeneračnú hru, ktorú by si mohli zahrať deti i starí rodičia

(zdroj: Jana Husárová)

3. Pozvedněte číše!

Doba stredoveku bola na kráľovských dvoroch plná veľkolepých hostín, ale i zákerných intríg.

Odporúčaný vek: 14+

Počet hráčov: 2 - 12

Herná doba: 30 minút

Vládnuť v kráľovstve Otrávia je neľahkou úlohou. Šľachta sa zbieha pri vašom stole a číha, kedy sa bude môcť posadiť na váš kráľovský trón. Ak stratíte pozornosť, môže sa stať, že sa vaša čaša miesto lahodného vína naplní jedom. Ešteže ste sa na túto situáciu pripravili a máte po ruke protijed. Už len ustrážiť si vlastnú čašu!

(zdroj: Jana Husárová)

Kráľovská hostina pozostáva z troch chodov, každý chod má niekoľko kôl, počas ktorých hráči vykonávajú svoje akcie (až 2 akcie/hráč). Nalievajú do čaší neznáme tekutiny, nahliadajú do svojej čaše, otáčajú čaše po alebo proti smeru hodinových ručičiek či zamieňajú čaše, a to všetko s jasným cieľom - otráviť súpera a vyhnúť sa otrávenej čaši.

Hráč má možnosť vynechať ťah. Kolo končí v momente, keď niektorý z hráčov prenesie prípitok. Hráči sa chopia svojich čaší a zisťujú, aký obsah tam na nich súperi nachystali. Víno síce povznesie náladu, no v hre nezohráva väčšiu úlohu. Dôležité je všímať si pomer jedov k protijedom. Hráč prežil chod len vtedy, ak jedy neprevyšujú protijedy.

(zdroj: Jana Husárová)

Nasleduje bodovanie kola, v ktorom hráči získavajú žetóny víťazných bodov za prežitie chodu bez ujmy, za splnenie cieľa (otrávenie konkrétneho hráča) a bonusové body.

Po treťom kole hráči odhalia svoje víťazné body a ten, kto získal najviac víťazných bodov, sa stáva nástupcom kráľa a chopí sa ako víťaz hry vlády nad Otraviou.

Stručné hodnotenie:

+ zábavná hra, ktorá precvičí vašu pozornosť

+ veľa možností, ako manipulovať s čašami a popliesť súperom hlavu

+ hra ponúka viacero herných variant, ktorými sa vie prispôsobiť počtu hráčov tak, aby nestratila na atraktivite

- najväčší zážitok máte z hry viac ako troch hráčov, variant s menším počtom hráčov sa hrá bez kariet postáv a je tým podstatne ochudobnený o zážitok z využívanie špeciálnych schopností dobových postáv

(zdroj: Jana Husárová)

4. Discover - Zeme neznáme

Pomaly otvárate oči. Máte pocit, akoby ste sa prespali až na druhý svet. Ostré slnko vám reže oči a znemožňuje poriadne sa rozhliadnuť. V diaľke počujete zvuk zurčiaceho potoka. V hlave vám stále dookola víri jediná otázka: Kde to som a ako som sa sem dostala?

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 1 - 4

Herná doba: 1 - 2 hodiny

Hra Discover - Zeme neznáme sa ako jedna z mála stolových hier môže pýšiť označením unique game. Výnimočná je totiž tým, že obsah každej krabice s hrou je iný.

Jednotlivé kusy sa líšia najmä výberom scenárov a typov území, na ktorých sa hra odohráva. Hráči sa tak môžu ocitnúť v púšti, veľhorách, na ostrove či v pustatine. V každom balení hry na vás čakajú dva druhy území, ktoré odhalíte až po otvorení krabice s hrou. Nám sa ušli zasnežené veľhory a k nim ako kontrast územie púšte. Rovnako náhodné je i prideľovanie kariet postáv, v každom balení je ich dvanásť.

(zdroj: Jana Husárová)

V hre Discover - Zeme neznáme nájdeme prvky kooperatívnej hry, keď si hráči uvedomujú, že na prežitie potrebujú v niektorých situáciach pomoc spoluhráčov. Inokedy zasa prevláda rivalita a boj o holý život, keď ste ochotní obetovať i toho najvernejšieho spojenca.

Každé kolo hry prebieha tak, ako v reálnom boji o prežitie, v dvoch fázach - deň, keď objavujete nové územia, zbierate suroviny, pátrate po vode a jedle a udržujete oheň, a noc, v ktorej sa zasa snažíte regenerovať a načerpať sily na ďalší deň.

Stručné hodnotenie:

+ unikátnosť hry

+ hra vhodná ako pre milovníkov kooperatíviek, tak aj pre silné individuality, ktoré najradšej hrajú sami za seba

+ každý scenár poskytuje unikátny príbeh, ktorý sa odhaľuje postupne v priebehu hry

- veľkú nevýhodu podľa nás predstavuje skutočnosť, že si nemôžete vopred vybrať konkrétnu kombináciu území pred zakúpením hry, teda aspoň sme neprišli na to, ako by sa dalo bez otvorenia krabice zistiť, aké územia budete prehľadávať. Musíte sa tak uspokojiť s tými, ktoré vám osud nadelí.

(zdroj: Jana Husárová)

Viac spoločenských hier nájdete tu.

Prečítajte si tiež: