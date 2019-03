Desať tipov na knihy, ktoré vám spríjemnia koniec zimy

Ako napredujete v čitateľskej výzve?

27. feb 2019 o 12:11 Kristína Gyuríková

Moderná klasika o jednoduchom Charliem Gordonovi, ktorý podstúpi operáciu na zvýšenie inteligencie, konečne vychádza v slovenčine. Formou zápiskov sledujeme, ako sa Charlie stáva čoraz múdrejším a zisťuje, že udalosti z jeho života majú možno úplne iný význam, ako si doteraz myslel. Nikto však nevie, či budú účinky operácie trvalé...

Jamie má 10 rokov a žije so svojím otcom a sestrou Jasmine. Jasminina dvojička Rose zomrela pred piatimi rokmi pri teroristickom útoku, s čím sa ani jeden z rodičov ešte stále nezmieril. Jej smrť rozdelila rodinu, Jamie však nesmúti, keďže si ju ledva pamätá.

Aj keď ide o young adult knihu, stojí za prečítanie, keďže citlivým spôsobom hovorí o vyrovnávaní sa so stratou a žiaľom, ale aj o sile priateľstva, rodinných putách a súrodeneckej láske.

Každé ráno spolu cestovali v kupé z petržalskej stanice do školy v Rakúsku. Čo sa stalo po rokoch s partiou spolužiakov, ktorých spájalo vlastne len spoločné pendlovanie cez hranice?

Martin sa rozhodne pozbierať čriepky do skladačky, na ktorú chceli všetci, vrátane jeho samého, už dávno zabudnúť. Nezvestná Anna mu však nie a nie zísť z mysle. Po rokoch vyplávajú na povrch temné tajomstvá prvej generácie slovenských žiakov, ktorí vlakom dennodenne dochádzali do rakúskych škôl.

V centre temnej anglickej krimi je netradičná téma tetovania. Keď tetovačka Marni Mullinsová objaví na tetovacom veľtrhu znetvorené telo, čerstvo povýšený policajný inšpektor Sullivan vie, že bude pri vyšetrovaní tohto prípadu potrebovať jej pomoc.

Marni je vo svete tetovania doma, má však svoje dôvody neveriť polícii. Pomôže Sullivanovi chytiť vraha, alebo sa za ním vydá sama?

Fanúšikovia Neapolskej ságy by určite mali siahnuť po tejto knižke od talianskej autorky Donetelly di Pietrantonio.

Arminutu po trinástich rokoch ľudia, ktorých považovala za rodičov, bez akéhokoľvek vysvetlenia vrátia jej biologickým rodičom. Tí žijú v chudobe so svojimi ďalšími deťmi, ktoré o novú sestru veľmi nestoja. Postupne sa však zbližuje so svojou sestrou Adrianou a učí sa zapadnúť do prostredia, odkiaľ pochádza, ale nepatrí doň.

Smart cities a počítačové technológie ako súčasť každodenného života miest budú čoskoro bežnou vecou. Aké sú však riziká?

IT špecialista Miroslav Pikus vo svojej eseji rozoberá, či naozaj vieme, čo robíme, keď sa snažíme integrovať technológie do prostredia miest.

Marin žije po smrti svojej mamy so starým otcom, ten však nečakane zomrie a Marin sa rozhodne opustiť San Francisco. Bez rozlúčky odíde na univerzitu do New Yorku, kde chce začať nový život.

Keďže na Vianoce nemá kam ísť, trávi zimné prázdniny vo vyľudnenom internáte. Tam za ňou na tri dni prichádza jej bývalá najlepšia kamarátka Mabel, ktorá má o ňu obavy. Prezradí jej Marin, prečo v skutočnosti utiekla od svojho starého života?

Akrobatka Astrid a 16-ročná Noa, ktorá otehotnela s nacistickým vojakom, sa stretnú v putovnom cirkuse, keď svet zmieta 2. svetová vojna.

Príbeh o ich priateľstve je inšpirovaný skutočným cirkusom Adolfa Althoffa, ktorý počas holokaustu zachránil viacero ľudí pred smrťou tým, že im zabezpečil prácu vo svojom putovnom cirkuse.

Rovnomenný film od Stanleyho Kubricka možno poznáte, kniha, ktorá je jeho predlohou, však tiež stojí za prečítanie. Možno vám chvíľu potrvá, kým si zvyknete na jej jedinečný jazyk, ktorý je plný slangu a mieša sa v ňom angličtina s ruštinou, ale keď vydržíte, určite neoľutujete.

Aj keď je Chrissy Teigen modelka, jej skutočnou vášňou je varenie. V tejto knihe nájdete množstvo receptov - počnúc raňajkami cez exotické aj bežné hlavné jedlá a snacky až po večere.

Okrem toho, že sú chutné, drvivú väčšinu z nich viete pripraviť z bežne dostupných surovín, čo sa pri kuchárskych knihách od celebrít bežne nevidí.

Ak patríte medzi knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy. Do Knižného klubu sa pridajte jednoducho na Facebooku.

