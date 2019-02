Fakty, ktoré by ste mali vedieť k filmu Ostrým nožom

Pred vyše trinástimi rokmi, v novembri 2005, na Tyršovom nábreží v Bratislave dobodali na smrť 21-ročného vysokoškoláka Daniela Tupého. Jeho vražda poznačila celú generáciu.

Teodor Kuhn, ktorý mal v tom čase 17 rokov, už ako študent vedel, že ide o príbeh, ktorý chce rozpovedať. Do kín práve prichádza jeho film Ostrým nožom, ktorého príbeh je síce fiktívny, ale významne inšpirovaný skutočnými udalosťami.

Naši kolegovia mu v recenzii dávajú 4 hviezdičky z 5 a my dodávame, že film určite treba vidieť. Aby ste neboli zmätení, prinášame vám pozadie príbehu, ktorým sa autori inšpirovali.

Čo by ste mali vedieť predtým, ako si pozriete film Ostrým nožom?

1. V akom období sa film odohráva?

Film sa odohráva v tom istom období, kedy v skutočnosti zavraždili Daniela Tupého. Dej sa začína koncom roku 2005 vraždou maturanta Davida a následne zachytáva obdobie jej vyšetrovania.

2. Čo je hlavným motívom filmu?

Hlavným motívom je okrem vraždy mladého chlapca to, aké ťažké je pre bežného človeka dovolať sa na Slovensku spravodlivosti. Tvorcovia sa vo filme nebáli ukázať ani organizovaný zločin či korupciu na najvyšších miestach.

Film sa začína, keď pri Dunaji v noc jeho stužkovej dobodajú maturanta Davida Benka. Napriek jasným dôkazom jeho vrahovia skončia na slobode, s čím sa Davidov otec Ľudovít nevie zmieriť.

Je odhodlaný dostať vrahov svojho syna za mreže a púšťa sa do hľadania pravdy a boja so systémom. Na každom kroku však naráža na ľudí, ktorí sú neochotní, úplatní, nezaujíma ich alebo sa mu vyhrážajú.

Otca zavraždeného študenta si zahral Roman Luknár. (zdroj: reprofoto Youtube-Continental film)

3. Čo všetko je vo filme založené na skutočnosti?

Väčšina filmu je fikcia, motív vraždy mladého chlapca je však založený na vražde Daniela Tupého. Písaniu scenára predchádzal dôkladný výskum - filmári získavali podklady niekoľko rokov, rozprávali sa so svedkami, advokátmi, policajtmi a chodili na súdy s piťovcami.

Vo filme je obeťou 18-ročný Bratislavčan David, ktorého pod mostom SNP dobodá skupina neonacistov. Veľa vecí bolo zmenených pre väčšiu dramatickosť, napríklad vzťah otca a syna, ktorý bol v skutočnosti veľmi dobrý, či to, že David išiel po nábreží na rozdiel od Daniela sám a nie so skupinou.

Priebeh vyšetrovania a jednotlivé detaily sú spojením viacerých káuz a neprávostí, ktoré sa na Slovensku odohrali. Nájdete napríklad odkaz na mafiánsku skupinu piťovcov či na situáciu, keď policajti strieľali na auto so študentami a odmietli použiť videozáznam, keďže kamera bola v aute len na skúšku. Podľa skutočnosti je aj to, že nezamestnaných obvinených zastupovali drahí advokáti, ktorých by si nemali vedieť dovoliť.

Na realite je čiastočne založená aj finančná odmena, ktorú Davidov otec vyhlási za poskytnutie nových informácií, v skutočnosti však odmenu ponúkali médiá spolu s vtedajším bratislavským županom Ľubom Romanom.

Reportér, v ktorého relácii sa Ľudovít vo filme objaví, je zase podľa všetkého inšpirovaný Štefanom Hríbom a jeho reláciou Pod lampou.

Syna (na fotografii) stvárnil David Hartl. (zdroj: reprofoto Youtube-Continental film)

4. Kto koho stvárňuje vo filme?

Hlavnú postavu filmového otca, ktorý prišiel o syna, stvárnil Roman Luknár, jeho manželku, matku zavraždeného chlapca zahrala Ela Lehotská. V úlohe syna vystupuje David Hartl.

V ďalších postavách sa predstavili aj Miroslav Krobot, Marián Mitaš, Táňa Radeva, Jana Oľhová či raperi Moloch Vlavo a Momo.

5. Kto bol Daniel Tupý?

Daniel Tupý bol študent na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V piatok, 4. novembra 2005, ho na Tyršovom nábreží skupina útočníkov dobodala na smrť. Pochádzal zo Žiliny, narodil sa v roku 1984 a keď ho zavraždili, mal 21 rokov. Jeho vražda ani po viac ako 13 rokoch nie je vyšetrená.

Rektor Univerity Komenského (UK) František Gahér (vľavo) a otec zavraždeného Daniela Tupého, Daniel Tupý staršívešajú veniec na odhalení pamätnej tabule pre Daniela Tupého. (zdroj: SITA)

6. Ako prebiehalo vyšetrovanie?

Daniel Tupý bol v čase útoku spolu so siedmimi kamarátmi. Prepadla ich skupina asi 15 páchateľov v čase niekedy po 22. hodine. Útok mal prísť zozadu a podľa svedkov netrval ani minútu, preto si obete v tme nedokázali všimnúť páchateľov - po čine mali problém opísať ich tváre a oblečenie. Pri útokoch boxermi a nožmi zranili okrem Daniela aj ďalších šesť študentov, Daniel dostal 8 rán nožom.

Tu sú udalosti po vražde v skratke:

November/december 2005 - Médiá ponúkli odmenu v celkovej výške 400-tisíc slovenských korún tomu, kto pomôže nájsť vrahov. Neskôr k tejto sume prihodil ďalšie koruny aj vtedajší bratislavský župan Ľubo Roman a výška odmeny tak dosiahla pol milióna Sk.

Polícia predviedla a vypočula desiatky osôb, obvinenie proti konkrétnej osobe však vznesené nebolo. Minister vnútra Robert Kaliňák povedal, že polícia intenzívne pracuje na verzii, že na Daniela a jeho priateľov zaútočila skupina neonacistov.

Október 2006 - Otec Daniela Tupého vyhlásil, že vyšetrovanie naozaj smeruje k tomu, že útok spáchali neonacisti. Polícia mala podľa neho k dispozícii určité svedectvá a identikity možných páchateľov. Sťažoval sa na nedostatočnú legislatívu - tá podľa neho bránila vyšetrovateľom získavať ďalšie dôkazy a svedectvá. Svedkovia podľa neho neboli dostatočne chránení, a preto sa báli vypovedať proti páchateľom. Skostnatelé vraj boli aj niektoré policajné postupy.

Účastníci pochodu Daniela Tupého zapaľujú sviečky na Rudnayovom námestí 9. novembra 2007 v Bratislave (zdroj: TASR)

Február 2008 - Robert Kaliňák na tlačovej konferencii povedal, že po necelom dva a pol roku polícia obvinila jednu osobu z vraždy a tri osoby z ublíženia na zdraví. Potvrdil, že vzhľadom tieto osoby pripomínajú svoju príslušnosť k extrémistickým hnutiam.

V tomto roku polícia zadržala Richarda H., Dávida V., Jána S., Michala B. a Róberta J., ktorí boli v prípade hlavnými podozrivými. Niektorí z nich mali aj kontakty na podsvetie, preto vznikli podozrenia, že do prípadu je zapojená mafia a piťovci.

Január 2009 - Začalo sa hlavné pojednávanie. Svedok Milan L. vypovedal, že v čase vraždy boli na Tyršovom nábreží iba Michal B., Róbert J. (ktorí mali kopať na zemi ležiacu osobu), osoba s prezývkou Grco (ktorý mal narábať s nožmi) a Marek K. Ďalší obžalovaní Richard H., Dávid V. a Ján S. tam podľa neho neboli.

Prešovskí študenti si 9. novembra 2005 na Hlavnej ulici uctili pamiatku nevinnej obete neonacistickej vraždy Daniela Tupého. (zdroj: TASR)

Marec 2009 - Okresný súd Bratislava V prepustil na slobodu Dávida V. po tom, ako súd prijal od neho peňažnú záruku a písomný sľub.



Jún 2009 - Do väzby sa dostáva aj Milan L., jeden z korunných svedkov. Senát bratislavského okresného súdu zamietol návrh otca zavraždeného, aby obžalovaní a utajovaní svedkovia išli na detektor lži.



Jeden z utajovaných svedkov odmietol vypovedať a zároveň poprel svoje pôvodné slová z výpovede v prípravnom konaní. Podľa jeho slov nebol na Tyršovom nábreží v čase vraždy.

Prokurátorka navrhla uznať Richarda H. vinným z vraždy a hrozilo mu 10 až 15 rokov. Zvyšným obžalovaným navrhla trest v dolnej polovici trestnej sadzby. Priznala, že obžaloba nemá v kauze vraždy nespochybniteľný dôkaz.

Obžalovaných oslobodil Okresný súd Bratislava I. Súd neuznal za vinného Richarda H., ani Dávida V., Jána S., Michala B. a Róberta J., ktorých žalovali z ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a výtržníctva.

Hlavný podozrivý Richard H.odchádza v sprievode justičnej stráže z pojednávacej miestnosti bez pút. (zdroj: TASR)

December 2009 - Z väzby bol prepustený aj bývalý utajený svedok Milan L.



Júl 2010 - Robert Kaliňák povedal, že pri vyšetrovaní vraždy Daniela Tupého sa urobili chyby už na mieste činu.



November 2010 - Vypočuli ďalších svedkov. Nový minister vnútra Daniel Lipšic upozornil, že prípad nebude medializovať.



Január 2011 - Bratislavská mafia ponúkla 200-tisíc eur za mená nových svedkov v prípade vraždy.



August 2012 - Trestné stíhanie bolo prerušené. Vrah študenta zostal doposiaľ neznámy.

August 2018 - Hovorca prezídia policajného zboru Michal Slivka potvrdil, že vyšetrovanie vraždy pokračuje. Nechcel však hovoriť podrobnosti, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Rok predtým generálny prokurátor Jaromír Čižnár povedal, že na prípade sa pracuje, aj keď majú ľudia pocit, že ide dostratena.

Kvetmi, zapálenými sviečkami i účasťou na koncerte pod heslom Zastavme neonacistov! prišlo vzdať úctu jeho pamiatke 12. novembra 2005 na Tyršovo nábrežie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí. (zdroj: TASR)

7. Pripomína si verejnosť nejakým spôsobom Daniela Tupého?

Už pár dní po Danielovej smrti mu bolo venované predstavenie Vlasy v bratislavskom divadle Nová scéna. Ľudia odsúdili neonacizmus a nenávisť na niekoľkých verejných zhromaždeniach.

Na mieste vraždy bola v roku 2006 pokrstená Danielova básnická zbierka Ticho po anjelovi (básne a myšlienky z pozostalosti). Univerzita Komenského si ho pripomína aj Cenou Daniela Tupého, ktorú od roku 2011 udeľuje za práce, ktoré podporujú myšlienku boja proti prejavom násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu a netolerancie.

Solidaritu prejavili aj športovci - 8. októbra 2006 si hokejisti Slovana a Žiliny uctili Danielovu pamiatku minútou ticha a jeho otcovi odovzdali šek na 50-tisíc slovenských korún. Peniaze išli na výstavbu pomníka na počesť obetiam rasistickej neznášanlivosti.

Pamätník Daniela Tupého sa nachádza na Tyršovom nábreží a pamätnú tabuľu nájdete aj v obľúbenom študentskom podniku Ponorka, ktorý sa nachádza pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2006 odhalil otec Daniela spolu s rektorom UK pamätnú tabuľu na budove univerzity.

(zdroj: TASR)

