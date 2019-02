Nezabúdajú ani hudobníci. Vypočujte si piesne venované Jánovi a Martine

Telá investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej boli nájdené 25. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača.

Úkladná vražda razom spustila vlnu protestov, počas ktorých sa na námestiach vystriedali státisíce ľudí.

Tí žiadali okrem prešetrenia prípadu aj hlavy najvyšších ústavných činiteľov a tak sme boli svedkami rezignácie premiéra Roberta Fica, Roberta Kaliňáka či policajného prezidenta Tibora Gašpara. Zhromaždenia sa chystajú aj na smutné výročie tragickej udalosti.

Okrem politického boja však Slovensko smútilo a o slovo sa hlásilo aj mnoho umelcov, ktorí vyjadrili svoj smútok a rozhorčenie nad februárovými udalosťami.

Tieto piesne vznikli na počesť Jána a Martiny:

1. Vec - Na rukách krv

Pieseň Na rukách krv od bratislavského repera Brančiho Kováča odznela prvýkrát 4. marca 2018 na Koncerte pre Jána a Martinu.

Ten na Hlavnom Námestí v Bratislave zorganizovali členovia tímu Festival Pohoda a zúčastnili sa na ňom interpreti ako David Koller, Korben Dallas, Para, Billy Barman, či B-Complex.

Išlo o doposiaľ nevydanú skladbu, ktorú Vec odrepoval bez hudobného podkladu priamo z mobilu. Následne sa pieseň o pár dní objavila aj na internete, kde doposiaľ prekročila hranicu pol milióna zhliadnutí.

Agresívny útok na hlavných predstaviteľov štátu, ktorých reper priamo obviňuje z vraždy novinára, striedajú výstrahy pre mladého Slováka o zvrátenostiach, ktoré sa na Slovensku odohrávajú. Rovnako hovorí aj o „krvácajúcej slobode“.

A ty, Slovák, nenechaj si skákať po hlave

Poď s nami, spolu túto frašku dohráme

Čo to nevidíš? Presne tak to oni robia

Predtým jak ti hodia koštial ho o*erú a o*tia

Už nemáš čas, tak ho nestrácaj

Čakali sme dlho, už viac nedá sa

Nie, nie, sloboda nie je trváca

A práve teraz tá naša prudko krváca.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/_f9I3hs6CqQ

2. Matys, Tono S, Strapo, Supa, Prezident Lourajder - Krv na rukách (remix)

Necelý týždeň po vydaní piesne Na rukách krv sa Vecova výpoveď dočkala ešte drsnejšieho remixu v podaní ďalších slovenských reperov, ktorí si servítku pred ústa určite nedávali.

Matys, Tono S, Strapo, Supa, Prezident Lourajder a ich jednoduchý odkaz „Bojujeme ďalej!“ sa razom pridal do zoznamu revolučných skladieb, ktoré volajú po zmene systému a prešetrení všetkých káuz.

Fico, máš na rukách krv,

Mal by si nastaviť krk,

No ty sa chováš jak z**d,

Ale si trápny jak p*d.

V preplnenom autobuse,

Gašpar, Gašpárek, fuj,

Aj ty máš na rukách krv.

Kali, máš na rukách krv

Jak celá vaša banda,

Bezcitné k***y, že vám není hanba.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/N07TCFoZ5Is

3. Roman Oravec - Pieseň pre Jána a Martinu

Jedným z tých, ktorý sa rozhodli nebyť ticho, bol aj spevák Roman Oravec. Ten spolu s jeho kapelou The Smalltown Boy vypustili do sveta ich úprimnú reakciu na hrozné udalosti.

"Zabili krajinu, zabili súdy, vyhasli životy dvoch mladých ľudí. Ukážte karty, tak čo tam máte, nechceme žiť v mafiánskom štáte," znie refrén piesne, pri ktorej autor jedným dychom dodáva, že "nie je financovaná žiadnou politickou stranou a už vonkoncom nie Sorošom, pán premiér!"

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Qvm1FWN0OWA

4. Majk Spirit - Chceme pravdu

Tomu, aby smrť dvoch nevinných ľudí nebola zbytočná, sa rozhodol dopomôcť aj Michal Dušička, známy ako Majk Spirit. O tom, "koľko Kuciakov musí ešte zomrieť", sa rozpísal v piesni Chceme Pravdu, ktorá má na Youtube vyše 750-tisíc pozretí.

Posledná sloha piesne je po vete "tak poviem celú pravdu jedným dychom, že..." tematicky zakončená výstrelom. Pieseň vyšla ako singel na Majkovom Youtube kanáli začiatkom marca minulého roka. Na jeho nový album Nie som tu náhodou (2018) sa ale nedostala.

Koľkokrát ešte musí človek pre pravdu zomrieť?

Čo je to s tým svetom, ďalší nevinný má pohreb?

Mocní majú v p***, tvária sa, že je všetko dobre.

Niečo mi ale vraví, že to asi úplne neni tak.



Všetko naznačuje, že to neni v pohode.

Vraždia tých, čo pravdu vravia a to neni fajn.

Hreším, lebo som nasratý, smutný, nejsom OK.

Toto sakra k**** neni Okaaay!

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mb-EsiWghSs

5. Instinct - Nádej

Instict je mladá slovenská skupina, ktorá aj napriek pobytu v Prahe sleduje, čo sa na Slovensku deje. Aj ich počin s názvom Nádej bol označovaný za politickú objednávku.

V skutočnosti ide len o vyjadrenie ich pocitov a podporu všetkým Slovákom. Instict totiž veria, že sa Slovensko ešte môže zmeniť k lepšiemu. O text sa postarali Ľuboš Zeman, Lukáš Ciho a hudbu mal na starosti Miroslav Maršík.

Vraví sa, že nádej zomiera posledná.

Teraz však vidíme akú tvár bolesť má.

Všade len klamstvo a strach, slzy mám na perách.

Čože je to za údel žiť tam kde sa musíš báť?

Všade len klamstvo a strach, slzy mám na perách.

Mám právo súdiť iných? No nechcem pred hlavňou stáť!

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/9k-HeCGzX9Y

6. Pieseň od Maťa Ďurindu a Tublatanky

Líder legendárnej skupiny Tublatanka, Maťo Ďurinda, pred pár dňami oznámil, že na ich novom albume by sa mala objaviť aj pieseň venovaná práve dvom nevinným obetiam.

V tomto prípade je cítiť, že udalosti minulého roka budú rezonovať v tvorbe umelcov ešte dlhý čas. Krok skupiny Tublatanka nie je vôbec nečakaný, keďže v novembri 1989 boli práve oni jednou z nezabudnuteľných tvárí Nežnej revolúcie. Ich hity ako Loď do neznáma, či Pravda víťazí sa stali jedným z najsilnejších odkazov danej doby.

7. Edo Klena a Katarína Knechtová - Milión EUR

Pieseň vznikla v akustickej verzii v obývačke Eda Klenu ešte pár dní po vražde. Jej rocková podoba s Katarínou Knechtovou uzrela svetlo sveta počas príprav nového albumu Vata.

"Pieseň vznikla spontánne na druhý deň po zverejnení udalosti zo smútku, beznádeje a hnevu. Mal som pocit, že to môže byť zlomový okamih v ceste celej našej spoločnosti a ak sa to zametie pod koberec, tak to bude ďalší signál pre sily temna, že môžu čokoľvek," povedal autor pre denník Korzár.

Spojenie muža a ženy, minimalistický videoklip a text, z ktorého mrazí, vytvorili akúsi symbolickú bodku za hektickým rokom 2018.

Mráz za oknom

A aj v nás mráz,

Február 2018,

Milión eur na drevo

Za beznádejou a hnevom.

Zapálim sviečku

Na okne,

Kto sedí v suchu,

Ten nezmokne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/t0G8ltykYVs

8. Kronos Quartet a Miro Tóth - Kvarteto predĺžených chápadiel

Na minuloročnom Festivale Pohoda odznela aj špeciálna spolupráca svetoznámeho sláčikového zoskupenia Kronos Quartet a experimentálneho skladateľa Mira Tótha. Ten vytvoril na počesť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 10-minútové dielo o chápadlách talianskej mafie v slovenskej politike.

Nápad vznikol v hlave organizátora festivalu Michala Kaščáka. Kronos Quartet v minulosti spolupracoval s umelcami ako David Bowie, Paul McCartney, či Björk.

"Bude to hudba dedikovaná jeho odvahe a bude vyjadrovať, čo sa v našej spoločnosti deje. Má pôsobiť strašidelne,“ vysvetľuje skladateľ.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/vZRSRDuieHc

9. Juraj Benetin - Slovenská národná hymna

V tomto prípade nejde o žiadnu autorskú tvorbu či politickú pieseň. Avšak hymna v podaní speváka Juraja Benetina zo skupiny Korben Dallas sa stala akýmsi symbolom minuloročných protestov Za slušné Slovensko. Séria protestov priamo reagovala na vraždu novinára a požadovala vyvodenie politickej zodpovednosti. Protesty prebiehali okrem Bratislavy aj v desiatkach miest naprieč celou republikou.

Pozrite si záznam hymny v Jurajovom podaní, ktorú odspieval 9. marca 2018 pred vyše 60 000 ľuďmi na Námestí SNP v Bratislave.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/dDFj9gqP6z0

