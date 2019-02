V týchto zoo môžete pomenovať hada či šváby po bývalom partnerovi

Vďaka pomste môžete pomôcť zvieratám.

13. feb 2019 o 11:00 Kristína Janščová

Rozišli ste sa so svojou polovičkou tesne pred 14. februárom a premýšľate, čo by ste jej po rozchode dali ako darček?

Austrálska zoo The Wild Life Sydney Zoo pre vás má riešenie. Ľudí vyzvala, aby vymysleli meno pre hada Pseudonaja, jedného z najjedovatejších hadov na zemi. A majú to urobiť netradične - had má byť pomenovaný podľa ich bývalej partnerky či partnera.

"Dúfame, že ak niekomu, kto nemal šťastie v láske, dáme možnosť pomenovať hada po svojom ex, dáme mu niečo iné, aby mohol tento rok oslavovať Valentína," povedal Mark Connolly, generálny manažér Zoo.

(zdroj: pexels.com)

Do súťaže sa môžete aj vy zapojiť na webe zoo. Stačí napísať meno vášho ex a dôvody, prečo chcete hada pomenovať práve po vašej bývalej láske.

Ak vyhráte, okrem pomsty získate aj ročnú permanentku, aby ste svojho hada mohli navštevovať, kedykoľvek sa vám zachce.

Podmienkou zapojenia do súťaže je aj darovanie jedného dolára na účet Wild Life Conservation Fund, ktorý pomáha voľne žijúcej zveri v Austrálii. Súťaž končí 13. februára o 23:59, takže víťaza budeme poznať presne na Valentína.

Niečo podobné, no zrejme ešte nechutnejšie, skúšajú aj vo Veľkej Británii.

Tamojšia zoo The Hemsley Conservation Centre ponúka možnosť pomenovať po vašej bývalej láske švába. Zaberie to tiež len pár minút a váš ex bude mať novú podobu už za 1 a pol libry.

Všetky mená bývalých, ktoré si ľudia na webe zoo kúpili, plánujú vylepiť pri akváriu so švábmi a 14. februára vraj bude aj fotka na Instagrame.

A ešte brutálnejšie sa s metaforou vyhrali v USA.

Richmond Wildlife Center ponúka možnosť pomenovať po vašom ex červíky, ktoré budú slúžiť ako potrava ďalším zvieratám. Cena sa líši podľa druhu červíka, najdrahší Lišaj tabakový stojí 5 dolárov.

Wildlife Images Rehabilitation & Education Center v Oregone vám ponúka možnosť pomenovať po vašom ex rybu, na ktorej si následne pochutnajú medvede.

