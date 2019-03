Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Martinovi Daňovi

Ako natočiť kauzu "na Martina Daňa":

1. Dajte si jednu kamerku za ucho, ďalšiu si zoberte do ruky, bez kamerky to tiež nebola žiadna sláva. Čím ich máte viac, tým lepšie.

2. Hneď ako vyjdete z domu, zapnite nahrávanie. Je jedno, že sa nič nedeje... Ale mohlo by sa, a vy to nechcete premeškať.

3a. Ak sa dlho nič nedeje, začnite zblízka točiť úradníkov, personál, policajné alebo ozbrojené zložky, prezidenta, jednoducho hocikoho, komu by to mohlo byť nepríjemné.

3b. Ak dotyčný nereaguje, dajte sa k nemu tak blízko, že sa ho budete dotýkať ("ts, osobná zóna, však som novinár!"). Teraz na neho môžete kričať, prečo vás napadol.

4. Ak sa vás spýta, prečo to robíte, alebo vám slušne povie, že je mu to nepríjemné, v žiadnom prípade neprestávajte! Dotyčnému agresívnym a krikľavým hlasom vysvetlite, že ste občan Slovenskej republiky, že máte na to právo a čo si to dovoľuje.

5. Zostrihajte to tak, aby to vyzeralo, že dotyčný na vás útočí, podajte trestné oznámenie. Do pozadia dajte nejakú retro hudbu (autorské práva neriešte, ste novinár), ktorá bude tak 3-krát hlasnejšia ako to, čo točíte. Je to tak správne.

BONUS: Ak sa stane počas natáčania niečo neobvyklé (napríklad nájdete policajtov stáť pri vchode), nezabudnite to prešetriť, ste predsa novinár. To znamená, že môžete ísť všade a kričať pri tom heslá ako "Som novinár (a nehanbím sa za to)", "S dovolením, GINN Press", "Pustite ma, filmujem" či "Z tohto bude kauza".