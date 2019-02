Sklamala vás Trhlina? Pozrite si týchto osem filmov

Horory aj slovenská literárna klasika.

1. feb 2019 o 15:36 Kristína Janščová

Film režiséra Petra Bebjaka láme v slovenských kinách rekordy - Trhlinu už videlo viac ako 87-tisíc fanúšikov thrilleru.

Snímka bohužiaľ nemá príliš lichotivé hodnotenia (66 % na ČSFD) a ani autori recenzií z neho nie sú nadšení. Filmová podoba bestselleru Jozefa Kariku o miznutí (?) ľudí v pohorí Tribeč pri Nitre sa však zaradil do dlhého zoznamu filmov, ktoré sa odohrávajú v temnom prostredí hôr.

Tieto filmy si môžete pozrieť, ak vás Trhlina sklamala, no máte chuť vidieť ďalšie snímky z prostredia temných lesov:

1. Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project)

Zrejme prvý film, ktorý vám napadne po zhliadnutí Trhliny. Dnes už legendárna snímka Daniela Myricka a Eduarda Sáncheza mapuje kroky troch študentov, ktorí sa v roku 1994 záhadne stratili v lesoch blízko Burkitsville v Marylande.

Jediné, čo po nich ostalo, bol materiál, ktorý natočili. Desivý horor o kanibalistickej príšere stál len 25-tisíc dolárov, vyniesol však viac než 240 miliónov dolárov. Ak ste čítali aj knižnú podobu Trhliny, počas filmu budete mať déjà vu.

Hodnotenie ČSFD: 71 %

Hodnotenie IMDB: 6.4/10

2. Antikrist (Antichrist)

Dielo kultového režiséra Larsa von Triera sa skôr podobá na iné knihy Jozefa Kariku - Tmu a Strach. Dej filmu sa točí okolo manželského páru - ten sa so smrťou dieťaťa snaží vyrovnať tým, že sa odsťahuje do chaty uprostred lesa, z ktorého má žena panický strach. Podarí sa im prekonať ho? Vrátia sa spolu, alebo každý sám? Ako ich temný les a to, čo v ňom zažijú, zmení?

Zaujímavosťou je, že vo filme nikdy nezaznejú mená hlavných postáv, ktoré stvárnili Willem Dafoe a Charlotte Gainsbourg.

Hodnotenie ČSFD: 67 %

Hodnotenie IMDB: 6.6/10

3. Predĺžený víkend (Long Weekend)

Podobne ako Antikrist, aj snímka Colina Egglestona začína v momente, keď sa dvaja manželia rozhodnú svoje problémy riešiť terapiou v lese. V mužovi sa v divočine začnú prebúdzať prvky tyrana a trýzniteľa, keď začne rúbať stromy a strieľať zvieratá, čo začne obom príroda čoskoro desivo vracať späť.

Klasický horor s enviromentálnymi prvkami zobrazuje konflikt človeka a prírody. Alebo aj človeka s ďalším človekom?

Hodnotenie ČSFD: 63 %

Hodnotenie IMDB: 6.7/10

4. Mama (Mama)

O následkoch života v temnom lese hovorí španielsky horor Mama. Lilly a Victoria žili päť rokov v opustenom dobe uprostred hlbokého lesa a keď ich našli, boli zúbožené, sociálne zaostalé a bez základných ľudských návykov.

Postupne sa ich stav začne zlepšovať a ich strýko Lucas (Nikolaj Coster-Waldau, ktorého poznáte z Game Of Thrones) a jeho žena Annabel ich dostanú do starostlivosti.

Veci však začnú naberať nečakaný spád - dievčatá sa stále psychicky vracajú k miestu, kde bývali, v dome sa začnú diať čudné veci a vyzerá to tak, že dievčatá sa z lesa nevrátili samé.

Hodnotenie ČSFD: 68 %

Hodnotenie IMDB: 6.2/10

5. Smrtonosný výlet (Cabin Fever)

Hoci film Eliho Rotha to v hodnoteniach tiež nemá na ružiach ustlané, diskutujúci ho väčšinou považujú za svoju guilty pleasure. Film dokázal z rozpočtu 1,5 milióna dolárov vyťažiť zistk 22 miliónov dolárov.

Dej sa odohráva v opustenom lese, kam sa vyberie partia vysokoškolákov. Po stretnutí s vyšinutými obyvateľmi priľahlej dediny však začnú tušiť, že v lese niečo nie je v poriadku. Postupne ich začne páliť pokožka, robia sa im pľuzgiere a všetko nasvedčuje tomu, že ich napadol mäsožravý vírus.

Hodnotenie ČSFD: 52 %

Hodnotenie IMDB: 5.6/10

6. Rituál (The Ritual)

Na Netflixe nájdete snímku Davida Brucknera, v ktorej sa štyria kamaráti vyberú do švédskych lesov, aby si uctili pamiatku svojho kamaráta. Po úraze jedného z nich sa chcú z lesa vrátiť skratkou, no nebude to také jednoduché. Po ceste musia čeliť mŕtvym zvieratám, všadeprítomnému desivému tichu a démonom - prírodným, ale aj tým, ktorí sú ukrytí hlboko v ich vnútri.

Hodnotenie ČSFD: 66 %

Hodnotenie IMDB: 6.3/10

7. Les ( The Forest)

O niečo výstižnejší je český názov filmu Jasona Zadu - Les sebevrahů. Snímka sa odohráva v skutočnom japonskom lese Aokigahara na úpätí hory Fuji, ktorý je známy aj ako les, v ktorom ľudia dobrovoľne končia svoje životy.

Vydáva sa tam aj Američanka Sára (Natalie Dormer), ktorá pátra po svojom dvojčati, sestre Jess. Spolu s novinárom Aidenom a sprievodcom Michim sa snaží odhaliť tajomstvo lesa, v ktorom sa spolu s novinárom rozhodne stráviť aj noc. A asi si viete predstaviť, ako to môže dopadnúť.

Ani tento horor nemá práve lichotivé hodnotenie, o lese bol však okrem filmu natočený aj dokument Aokigahara: Suicide Forest, ktorý je na tom podľa kritikov omnoho lepšie.

Hodnotenie ČSFD: 46 %

Hodnotenie IMDB: 4.8/10

8. Nevesta hôľ

Hoci do zoznamu hororových filmov a thrillerov klasické dielo slovenského naturizmu určite nepatrí, rovnako ako Jozef Karika, aj František Švantner sa s čitateľom a divákom kvalitne hrá. Ani pri Neveste hôľ nebudete vedieť, čo je realita a čo je len snenie a blúznenie, a duch prírody pocit zmätenosti ešte znásobí.

Vo filme Martina Ťapáka uvidíte Zunu - dievča, ktoré niektorí považujú za sväticu, iní za pobehlicu, ale všetci po nej túžia. Ona však patrí horám - len tie jej dokonale rozumejú.

Hodnotenie ČSFD: 65 %

Hodnotenie IMDB: 7.1/10

