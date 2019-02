Najlepšie koncerty na Slovensku a v okolí vo februári

Na svoje si prídu metalisti aj rockeri.

31. jan 2019 o 12:15 Kristína Janščová

Slovensko

IAMX

Sólo projekt Chrisa Cornera zo Sneaker Pimps budú môcť slovenskí fanúšikovia vidieť 10. februára v Ateliéri Babylon. Britský producent a spevák predstavil doteraz Slovensku každý nový album a inak to nebude ani v prípade štúdiovky Alive In New Light. Lístky zoženiete tu.

Ak vám dátum bratislavského koncertu nevyhovuje, 6. februára zahrá v Gdansku, 7. v Krakove, 9. v Brne a 12. v Budapešti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/YpZeU5KeK6w

Steven Wilson

Milovníci progresívneho rocku si prídu na svoje 10. februára v bratislavskej Rafinery Gallery. So svetovou úspešnou tour To The Bone k nám zavíta skladateľ, hudobník a producent Steven Wilson. Lístky zháňajte tu.

Ak vám dátum koncertu nevyhovuje, vidieť ho môžete aj 8. februára v Krakove a 11. februára vo Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/MPcoUCFAVcQ

Zaz

Francúzska speváčka si vyslúžila označenie "novodobá Edith Piaf". Za sebou má spev v uliciach Montmartru, účinkovanie vo viacerých bluesových a jazzových kapelách a sólové koncerty v Japonsku, Kolumbii i Egypte.

Jej živelný mix fancúzskeho šansónu, popu, swingu a flamenca si budete môcť vypočuť 16. februára v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Lístky nájdete tu.

Ak vám dátum nevyhovuje, v Prahe vystúpi dokonca dvakrát - 17. a 19. februára. Vo Viedni ju budete môcť vidieť v lete, 31. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/6THHrPyZQuQ

Uriah Heep

Britskí hardrockeri sú na scéne už od roku 1969 a za tie roky sa toho veľa zmenilo. Zrejme najviac kapelu poznačila smrť basáka Trevora Boldera v roku 2013. Ostatní členovia sa však nenechali zlomiť a tak ich po 12 rokoch budete môcť znova vidieť 17. februára v Košiciach.

Okrem prierezu bohatou tvorbou britských dinosaurov určite nebudú chýbať ani hity z najnovšieho albumu Living the Dream. Okrem Košíc ich môžete vidieť vo Viedni (14. februára), v Prahe (15. februára) a v poľských mestách Krakov (20. februára), Varšave (21. februára) a Gdansku (22. februára).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/N0H48bpJziQ

Bastille

Briti okolo Dana Smitha sú na scéne od roku 2010. Odvtedy stihli odohrať vyše 500 koncertov na šiestich kontinentoch a vydať štyri albumy. V bratislavskej Refinery Gallery zahrajú v rámci turné Still Avoiding Tomorrow Tour 20. februára. Možno zaznejú aj hity z pripravovaného albumu Doom Days. Lístky nájdete tu.

Deň predtým ich môžete počuť vo Varšave, 21. februára v Prahe a 23. februára vo Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/F90Cw4l-8NY

Tommy Cash

Rap z Pobaltia prinesie do Bratislavy Estónec Tommy Cash, ktorý vydáva nový album Y€$. Jedným z jeho najnovších počinov je vizuál ku skladbe X-RAY, ktorá určite zaznie aj na koncerte v bratislavskom MMC 20. februára. Lístky zháňajte tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/K5kD_vYnbe4

Nicki Minaj

Američanku Nicki Minaj niektorí považujú za svetovú hip-hopovú ikonu. Tento rok vyráža na turné The Nicki Wrld Tour a navštívi 22 európskych miest. Fanúšikom predstaví novinky z albumu Queen a po jej boku sa na turné objaví raper Juice Wrld z Chicaga.

V Bratislave môžete Nicki vidieť 22. februára na štadióne Ondreja Nepelu. O tri dni neskôr, 25. februára, zaspieva v Budapešti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/_bvLphVWHpo

Neneh Cherry

Multižánrová umelkyňa príde do bratislavského MMC 23. februára predstaviť svoj piaty štúdiový album Broken Politics. Oproti predchádzajúcemu albumu Blank Project je vraj nový album menej agesívny a pomalší, ale ktovie, ako to bude vyzerať naživo. Ak sa o tom chcete prísť presvedčiť, kúpte si lístky.

Okrem Bratislavy zavíta švédska speváčka aj do Varšavy (22. februára) a Budapešti (25. februára).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/W6ivBXh1zGQ

Balthazar

Belgičania prídu na Slovensko s čerstvým úlovkom - nový album Fever! vyšiel len 25. januára. To, že aj naživo majú čo ukázať, predviedli už na festivale Grape v Piešťanoch, takže sa určite je na čo tešiť. Lístky na bratislavský koncert 25. februára v MMC nájdete tu.

V Prahe sa predstavia 28. februára a vo Varšave ich môžete vidieť 1. marca.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/z2X2HaTvkl8

Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko

Razorlight

Svetoznáma britská kapela predstaví na svojom turné najnovší album Olympus Sleeping. Určite zaznejú hity America, In The Morning či Somewhere Else.

Príďte si ich vypočuť 7. februára do Prahy a o deň neskôr do Viedne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/MwRNvpGydzw

Snow Patrol

Kapela, ktorej členovia pochádzajú zo Škótska a Severného Írska, príde 9. februára do Viedne predstaviť nový album Wildness. Určite zaznejú aj hity z ich najúspešnejšieho albumu Final Straw.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/GemKqzILV4w

Slash

Bývalý gitarista skupiny Guns N’ Roses je už v rockovom svete legendou. Album Living The Dream je jeho štvrtým sólovým albumom a tretím s kapelou, ktorú tvoria Myles Kennedy, Brent Fitz, Todd Kerns a Frand Sidoris. Kombo Slash, Mysles Kennedy & Conspirators dorazí 9. februára do Prahy a 10. februára do Viedne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/x2wbzTVYZSY

Good Charlotte

Dvojičky Joel a Benji Madden prídu so svojou kapelou Good Charlotte potešiť európskych divákov aj v roku 2019. Minulý rok vydali nový album Generation Rx a rovnako nazvali aj turné.

V Prahe sa 11. februára môžete tešiť na najväčšie hity, ktoré kapela nahrala od svojho vzniku v roku 1996. Ak vám dátum nevyhovuje, skúste to 12. februára vo Varšave.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/rISYCquFeI8

Twenty One Pilots

Nový album predstaví aj americké hudobné duo Twenty One Pilots. Minulý rok vydali album Trench a do hlavného mesta Českej republiky prídu už tretíkrát.

V Prahe ich môžete vidieť 16. februára, vo Viedni o deň neskôr.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8mn-FFjIbo8

Alestorm

Škótski piráti dvihnú plachty na podporu svojho albumu No Grave But the Sea, s ktorým sa tento vydávajú na turné. Spoločnosť im budú robiť islandskí vikingovia Skálmöld, ktorí tiež nedávno vydali nový album s názvom Sorgir. Chýbať nebudú ani britskí Bootyard Bandits.

V zlínskom Masters of Rock Café ich budete môcť vidieť 23. februára. V Poľsku sa na konci mesiaca zdržia trochu dlhšie - 25. zahrajú v Krakove, 26. vo Varšave a 27. v Gdansku.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/f55CqLc6IR0

Jason Mraz

Americký pesničkár sa znova vyberie na európske turné, na ktorom neobíde ani naše končiny. Ak by ste radi zažili jeho koncert, príďte 26. februára do Viedne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/EkHTsc9PU2A

Prečítajte si tiež: