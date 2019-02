Február prinesie do kín týchto 14 filmových noviniek

Na Valentína si bude z čoho vyberať.

4. feb 2019 o 10:10 Dominika Chrastová

1. Potomok (The Prodigy)

Keď prišiel na svet malý Miles, v rovnakom čase sa na inom mieste odohrala tragédia. Dve zdanlivo nesúvisiace udalosti sa o niekoľko rokov prepoja desivým spôsobom. Milesova mama Sarah so znepokojením sleduje synovo nevyspytateľné a agresívne správanie. Kto získal nadprirodzenú moc nad jej synom?

V úlohe Sarah sa už 7. februára predstaví herečka Taylor Schilling známa zo seriálu Orange Is the New Black.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/GVd8uqPv-bI

2. Na streche

Profesor Rypar poskytne dočasné útočisko mladému Vietnamcovi, ktorého našiel ukrytého na streche svojho domu. Spolužitie nevraživého pána a mladíka v zúfalej situácii prináša mnoho tragikomických situácií, ale tiež prekvapivých nápadov a riešení.

V českej snímke si zahrala aj slovenská herečka Mária Bartalos. Film s netradičnou zápletkou nájdeme v kinách od 7. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/S7mXjaUK3N4

3. Mária, kráľovná škótska (Mary Queen of Scots)

Mária mala len šesť dní, keď sa po smrti otca stala škótskou kráľovnou. V šestnástich získala vďaka svadbe aj titul francúzskej kráľovnej, no už o dva roky neskôr ovdovela a musela čeliť otvorenému nepriateľstvu zo strany anglickej kráľovnej Alžbety.

Saoirse Ronan a Margot Robbie sa v hlavných úlohách filmu, ktorý začína aj končí na popravisku, predstavia už 7. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/tDiMFzXSBzw

4. Nedotknuteľní (The Upside)

Milionár Phillip, vzdelaný zberateľ umenia, zostane po nehode ochrnutý a pripútaný na vozík. Prepustený väzeň Dell potrebuje prácu, no pre jeho minulosť ho nikto nechce zamestnať. Jeho povaha sa však Phillipovi natoľko zapáči, že ho na prekvapenie všetkých zamestná ako svojho ošetrovateľa.

Zožne americká verzia skutočného príbehu rovnaký úspech ako francúzska pôvodná snímka z roku 2011? Zistíme 14. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hYUWCbqFdx8

5. Alita: Bojový anjel (Alita: Battle Angel)

Alita je stvorenie z čias temna a beznádeje. Pri pátraní po nepoužívaných častiach kyborgov ju nájde doktor Ido. Alita si nespomína na svoju identitu, no doktor presne vie, s kým má tú česť. Dievča s robotickým telom je v skutočnosti bojový anjel, ktorý dokáže svetu pomôcť prerušiť éru smrti a deštrukcie.

Neobyčajný príbeh o páde anjela a zrodení bojovníčky nájdeme v kinách už 14. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Hp445QUughQ

6. Ostrým nožom

Celovečerný filmový debut režiséra Teodora Kuhna inšpirovala skutočná udalosť, a to vražda študenta Daniela Tupého. Dej sa zameriava na jeho otca, ktorý sa musí vysporiadať nielen so smrťou svojho syna, ale predovšetkým s nespravodlivosťou, organizovaným zločinom, nacionalizmom a korupciou vo vysokej politike.

Snímka má potenciál opäť rozprúdiť spoločenskú diskusiu o násilí a politickej zodpovednosti. S Romanom Luknárom v úlohe otca ju uvidíme v kinách od 21. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/48-zjAfOcXc

7. Mrazivá pomsta (Cold Pursuit)

V luxusnom lyžiarskom stredisku Kehoe nemá polícia takmer nič na práci. To platí, až kým drogový kartel nezavraždí syna Nelsa Coxmana. Vodič snežného pluhu premení svoj smútok na hnev a vyzbrojený ťažkou technikou začne po jednom likvidovať členov kartelu.

Čo sa stane s rodičom, ktorému vzali to jediné, na čom mu záležalo? Zistíme 21. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/eL23MAzsXiU

8. Kafarnaum (Cafarnaúm)

Človek si nevyberá, v ktorej krajine sa narodí. Príbeh dvanásťročného chlapca, ktorý zažaluje svojich rodičov za to, že mu dali život, je strhujúcou výpoveďou o živote v najchudobnejších slumoch súčasného Libanonu.

Snímka režisérky Nadine Labaki na festivale v Cannes ohromila divákov, kritiku i porotu. V našich kinách ju nájdeme od 21. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ULUo0048xZE

9. Ako si vycvičiť draka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

Mladý Viking Štikút a drak Bezzubý budú v treťom pokračovaní dobrodružnej animovanej série hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu spoločenstva, v ktorom ľudia a draci nažívajú spolu. Misiu však sťaží nečakaná láska. Biela dračica opantá Bezzubého natoľko, že obávaný Nočný drak sa premení na neistého puberťáka.

Podarí sa hlavným hrdinom zachrániť ich idylický svet? Snímku, ktorú dotvára soundtrack od Eda Sheerana, si môžeme pozrieť v kinách od 21. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/YVw08ZRqCWc

10. Dievča (Girl)

Lara sa narodila v tele chlapca, no vždy sa cítila ako žena. Momentálne preto podstupuje hormonálne a chirurgické procedúry a navyše začína študovať na prestížnej baletnej škole. Rodina aj škola jej ciele chápu a podporujú ju.

Film nie je o boji s okolím a predsudkoch. Zameriava sa na Larinu túžbu stať sa úspešnou ženskou balerínou, ktorá je tak silná, že jej v tom nič nezabráni. Inšpirujúci belgický príbeh príde do kín 21. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Kdzu26tnUTc

11. Všetko najhoršie 2 (Happy Death Day 2U)

Môže byť niečo horšie než opakovane prežívať svoj narodeninový deň a na jeho konci zomrieť? Môže. Napríklad to, že túto nočnú moru porazíte, potom si nejaký čas užívate život, aký ste vždy chceli, no zrazu sa neznámy vrah opäť vráti.

Koľkokrát dokáže vysokoškoláčka Tree ešte prežiť svoju smrť? Pokračovanie humorného hororu uvidíme v kinách 28. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/WW3aokanpL0

12. Colette: Príbeh vášne (Colette)

Mladá Sidonia-Gabriella Colette sa zamiluje do o pätnásť rokov staršieho, charizmatického parížskeho literáta Willyho. Keď sa zosobášia, snaží sa prispôsobiť bohémskemu životu svojho manžela. Inšpiratívne prostredie v nej prebudí kreativitu natoľko, že napíše svoje prvé dielo zo série o Claudine.

Willy jej dovolí publikovať knihu pod podmienkou, že vyjde pod jeho menom. Fenomenálny úspech románu z neho spraví slávneho spisovateľa a z manželského páru ozajstné celebrity. Emancipovaná Colette však túži po uznaní. Ich manželstvo sa nielen pod vplyvom Willyho častých nevier a Colettinho vzrastajúceho záujmu o ženy začína rozpadať.

Film s Keirou Knightley v hlavnej úlohe je skutočným príbehom ženy, ktorá sa nebála spochybňovať zaužívané spoločenské mravy a sexualitu. Na plátne uvidíme jej život 28. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/h_w1MEUoWVQ

13. Yomeddine

Bešaj žije v kolónii pre leprotikov, kam ho ešte ako dieťa umiestnila jeho rodina. Keď jeho manželka umrie, starnúcemu mužovi ostane v srdci len veľká prázdnota a naliehavá nutnosť niečo zmeniť. Vydá sa na cestu za svojím otcom, ktorá predstavuje pre jeho chorobou zohavené telo výzvu. Pomôže mu však malý chlapec s prezývkou Obama.

Táto egyptská snímka je o dôstojnosti a odvahe prijať inakosť, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať ohavná. V kinách ju nájdeme od 28. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8jO6pmjHs3U

14. Čo sme komu zase urobili? (Qu´est-ce qu´on a fait au Bon Dieu? 2)

Claude a Marie Verneuilovi čelia novej kríze. Ich štyri dcéry sa rozhodli so svojimi manželmi opustiť Francúzsko. Každá má na to dobrý dôvod, no rodičia urobia všetko preto, aby nakoniec zostali s nimi.

Pokračovanie úspešnej francúzskej komédie nás pobaví 28. februára.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/NN10sc0sTok

Filmové výbery pre športovcov či milovníkov severského krimi nájdete tu.

Prečítajte si tiež: