Animáky s bizarným námetom, ktoré vás pobavia aj vydesia

Nečakajte Simpsonovcov ani South Park.

29. jan 2019 o 10:57 Tomáš Karľa

Filmovým a seriálovým režisérom sa občas podarí prísť s poriadne uletenými až bizarnými námetmi. Už sme vám predstavili filmy, nad ktorých námetom budete krútiť hlavou. Nechýba v nich film o vraždiacej pneumatike či živom jogurte, ktorý prenasleduje ľudí:

Netradičným námetom však neunikli ani animáky:

1. Tajomstvo Selenitov (Le Secret des sélénites, Francúzsko, 1983)

ČSFD: 82%

IMDB: 6,6/10

Seriál Tajomstvo Selenitov vznikol v 80. rokoch vo Francúzsku a režíroval ho Jean Image. U nás ho v 90. rokoch vysielala verejnoprávna televízia ako Večerníček.

Ide o príbeh baróna Prášila - ten sa dostane na Mesiac a tam stretne bytosti s troma nohami a oddelenou hlavou. Ak si naň nespomínate, možno vám napovie úryvok zo slovenského textu úvodnej piesne:

"Poďme spolu na výlet, z Mesiaca si pozrieť svet a odhaliť všetky jeho tajomstvá. Za tajomstvom Selenitov."

video //www.youtube.com/embed/wPvgR70Gj8g

2. Jester (Alias the Jester, Veľká Británia, 1985)

ČSFD: 78%

IMDB: 7,7/10

Aj tento britský seriál bol vysielaný na verejnoprávnej televízii ako Večerníček. Jeho autorom je režisér Chris Randall.

Hlavnou postavou je mimozemšťan Jester a jeho pes Boswell, ktorí spolu telepaticky komunikujú. Pri ceste vesmírom sa im pokazí stroj času, tak pristanú na Zemi v Anglicku, kde vládne legendárny kráľ Artuš. Jester je zamaskovaný ako šašo a jeho najbližším priateľom sa stane čarodejník Meredith.

video //www.youtube.com/embed/jABRi_N960A

3. Thundarr the Barbarian (USA, 1980)

ČSFD: 78%

IMDB: 7,5/10

Kto prežil detstvo v 90. rokoch, zbožňoval silných hrdinov bojujúcich za spravodlivosť a mal možnosť sledovať kanál Cartoon Network, určite pozná aj hrdinu Thundarra. Ten pochádza z amerického seriálu Thundarr the Barbarian, ktorý vytvoril Stever Gerber.

Dejová línia je taktiež pomerne bizarná: V roku 1994 nastala na Zemi apokalypsa. Ľudská civilizácia bola zničená a Mesiac sa rozpadol na dve polovice. O 2000 rokov neskôr bola Zem obnovená – ovládli ju zlí čarodejníci, upíri a vlkolaci. Okrem mágie využívajú aj techniku predapokalyptického sveta. Svalnáč Thundarr the Barbarian so svojou družinou (princezná Ariel a mutant Ookla the Mok) bojujú proti zlu. Okrem iného v seriáli jasne vidno ruiny známych miest ako New York City, Los Angeles či Las Vegas.

Aj keď seriál vznikol začiatkom 80. rokov, svojím spôsobom má v USA ohlasy dodnes. Metalová formácia Morbid Angel vydala v roku 2017 album Kingdoms Disdained. Texty skladieb sa týkajú práve tohto seriálu. A existuje aj kapela Ookla the Mok.

video //www.youtube.com/embed/LhAobPugvsk

4. Blackstar (Blackstar, USA, 1981)

IMDB: 6,9/10

Autori Yvette Blais a Jeff Michael sa pri seriáli Blackstar nechali inšpirovať práve Thundarrom.

Dej je pomerne jednoduchý. Astronaut John Blackstar sa cez čiernu dieru dostane do starovekého vesmíru. Na planéte Sagar ho zachránia tamojší obyvatelia Torbbiti a on im pomáha v boji za slobodu proti záporakovi Overlordovi, ktorý vládne mocou Power Staru.

Niektorí pamätníci sa mohli stretnúť aj s jeho komixovou podobou. Tá bola uverejnená v časopise Pif, ktorý vychádzal u nás v 80. rokoch.

video //www.youtube.com/embed/GJeq8cd7NEg

5. Klementýnka (Clémentine, Francúzsko, 1985)

ČSFD: 80%

IMDB: 8,6/10

Na záver sa pozrieme na animák určený skôr pre dospelých, no mnohí z nás si ho pamätajú z detských čias. Predovšetkým tí, ktorí v programovej ponuke mali v 90. rokoch aj český kanál Premiéra TV (neskoršia Prima).

Je to surrealistický príbeh mladej dievčiny Klementínky, pripútanej na invalidný vozík. Zlý démon sa ju pokúša zabiť. V jednom dieli, ktorý sa odohráva v Číne, spomínaný démon dokonca verbuje za pomoci drogy deti do sekty bojujúcej proti rodičom.

video //www.youtube.com/embed/C_XHVGJnkEQ

A zabudnúť nesmieme ani ja český seriál Nanožka a Ponožek, ktorý šokoval Youtube v roku 2017:

