Vulgarizmy pol na pol. Ako vznikli vtipy o Radoslavovi Procházkovi

Líder pravice? Jak mi to ty umožníš.

22. jan 2019 o 13:39 Kristína Janščová

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Haraší mi z teba Yoko. Ako vznikli vtipy o dvojici Noga a Skrúcaný

Dnes sa pozrieme na zabudnutého nezabudnuteľného Radoslava Procházku.

Najnovšie ste o ňom mohli počuť v súvislosti s Ústavným súdom, keďže kandiduje na post ústavného sudcu. Slovensko si ho však pamätá najmä hláške "vám musí je*ať, chalani, vám musí je*ať" a vďaka "prekvapenému" výrazu tváre, ktorý vyzeral takto:

https://giphy.com/embed/8ciYOAw83ZIRjquOKO

Ako tento mém vyzerá:

Na obrázku alebo gifku sa nachádza Radoslav Procházka a text, ktorý naráža na slovo gazda, zradu, ústavný súd, klamanie, sieť, hlášky "vám musí je*ať" a "pol na pol".

Ako to vzniklo:

Celú politickú kariéru "Gazdu" dokonale vyjadruje prirovnanie, že Andrej Danko je Radoslav Procházka slovenského syntaxu. V mémoch sa často objavuje aj myšlienka, že ak niekto chce vedieť, ako si pokaziť celý život za pár mesiacov, nech sa opýta Procházku.

(zdroj: www.zomri.online)

Tak si to zhrňme:

1. Prezidentské voľby

Ako politika ho pred kandidatúrou na prezidenta poznali najmä voliči KDH - ešte ako študent bol členom Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. Do strany vstúpil v roku 2010, o tri roky neskôr z nej vystúpil a ohlásil kandidatúru na post hlavy štátu.

Prezidentské voľby v roku 2014 síce nevyhral, ale skončil tretí. Získal 21,2 percenta hlasov a čakalo sa, že onedlho založí politickú stranu a je novou nádejou pre slovenskú pravicu.

Namiesto pojmu líder pravice, ktorý pokladal za "obnosený a obchytkaný", si začal hovoriť gazda pravice. V polovici roka 2014 založil stranu #Sieť.

(zdroj: bobo.gulas.sme.sk)

2. Pol na pol

Pár týždňov po prezidentských voľbách zažil gazda prvú väčšiu kauzu, voči ktorej bolo aj jeho (ne)vyjadrenie podpory Andrejovi Kiskovi v druhom kole volieb procházkou prechádzkou ružovou záhradou.

video //www.sme.sk/vp/29540/

Igor Matovič z OĽaNO totiž vytiahol nahrávku, na ktorej ho Procházka nahováral, aby mu umožnil inzerovať v jeho regionálnych novinách načierno.

Keď sa Matovič pýtal, ako chce platiť, Procházka reagoval slovami "jak mi to ty umožníš". Neskôr navrhol systém "pol na pol". A aj keď sa na inzercii napokon nedohodli, spojenie "pol na pol" zľudovelo.

(zdroj: www.zomri.online)

3. Gazda na Plese Spišiakov

Pred voľbami 2016 sa novinári Procházku viackrát pýtali na možnú spoluprácu so Smerom. Vyhýbavé odpovede zaklincoval na januárovom Plese Spišiakov, keď sa, očividne trocha pod vplyvom alkoholu, preriekol a pripustil spoluprácu. "Keď sa to podarí s nimi, ľudia si to zaslúžia," povedal pre televíziu Markíza.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/o3D6rKZncWc

4. Nieeeee

Možno aj preto sa Sieť vo voľbách 2016 ledva dostala do parlamentu a získala 5,6 percenta hlasov. Hoci pred zostavovaním vlády členovia Siete hovorili, že strana sa na rokovaniach so Smerom nezúčastní, lebo na to nemá dôvod, gazda si išiel svoje.

Nový Čas ho prichytil na Úrade vlády, ako sa vracia zo stretnutia s Robertom Ficom. Jeho prekvapené "nieee" je dodnes jedným z najznámejších gifiek na slovenskom internete.

"Nebol som rokovať s Robertom Ficom o zostavení vlády ani o žiadnych iných otázkach. A kde som bol a s kým som bol, je absolútne irelevantné, pretože Sieť sa na rokovaní s Robertom Ficom nezúčastní," povedal novinárom. O niekoľko dní Smer spolu so Sieťou, SNS a stranou Most-Híd oznámili vytvorenie koalície.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/U1BYWXUS_Rc

5. Vám musí je*ať, chalani

Po tomto fiasku sa gazdova Sieť začala trhať. Zo strany po vstupe do vlády so Smerom odišli Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík a Zuzana Zimenová.

Z gazdu, ktorý mal premiérske ambície, sa stal radový poslanec a Sieť získala len ministerstvo dopravy. Postupne nastali medzi Procházkom a členmi strany nezhody a vyvrcholilo to na mimoriadnom sneme strany.

Kandidát na lídra Siete, Tomáš Stoklasa, sa vzdal v prospech ministra dopravy Romana Brecelyho a delegáti ho nečakane zvolili za nového predsedu strany.

Procházka zaklincoval svoju etapu so stranou vulgarizmami, lebo sa spoliehal na to, že nie sú zapnuté mikrofóny. Celé Slovensko tak počulo legendárnu vetu "Krízový manažér, ty kokos, vám musí je*ať, chalani, vám musí je*ať".

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PQ0sdTa4W3c

Toto sú najlepšie vtipy s gazdom Radoslavom Procházkom:

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: krakotit.gulas.sme.sk)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: jolipali.gulas.sme.sk)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: Facebook - Jakub Martinec)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: overboiledgoulash.gulas.sme.sk)

***

(zdroj: jangaso.gulas.sme.sk)

***

(zdroj: jangaso.gulas.sme.sk)

***

(zdroj: rasto.gulas.sme.sk)

***

(zdroj: alt.gulas.sme.sk)

V Mémcyklopédii sme vám už predstavili:

Prečítajte si tiež: