Kartové hry už dávno nie sú len pre babky

Zabudnite na sedmu a žolíka.

1. feb 2019 o 13:30 Jana Husárová

Detské

1. BOOST

Jednoduchá detská postrehovka.

(zdroj: http://eshop.blackfire.cz)

Počet hráčov: 2 - 8

Odporúčaný vek: 6+

Čas hrania: 10 min.

Hra BOOST pozostáva zo sto kariet, ktoré zobrazujú veci z desiatich kategórií (rastliny, hudobné nástroje, koláče, príšerky,...). Súčasťou hry je tiež desať prehľadových kariet - tie zobrazujú všetky veci, ktoré do danej kategórie spadajú tak, aby si hráči mohli v prípade pochybností správnosť ťahu overiť.

Hra má niekoľko herných variantov. V základnom sú všetky karty rovnomerne rozdelené medzi hráčov. Na začiatku každého kola hráči naraz otočia vrchnú kartu zo svojho balíčka. Ak sa medzi vyloženými kartami nachádzajú minimálne dve karty z rovnakej kategórie, hráč, ktorý ako prvý vysloví jej názov, vyhráva dané karty.

Pokiaľ sa takéto karty nevyložili, ostávajú všetky na stole do ďalšieho kola a k nim sa prikladajú nové. Takto ide hra až kým hráči svoje karty neminú. Následne sa spočítajú získané karty a ten, kto ich vlastní najviac, je víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ viacero variant hry, takže hra tak ľahko neomrzí

+ hra výborná na tréning postrehu

+ u mladších detí oceníte, že ich hra naučí pomenovať veci, s ktorými sa možno bežne nestretnú (raketoplán, harfa, pyramída) a zaradiť ich do kategórie, kam spadajú

+ odolný plechový obal

- predmety na prehľadových kartách sú dosť malé, takže ak chcete overiť správnosť odpovede, musíte si kartu zbližšia prehliadnuť (samotné predmety na hracích kartách sú našťastie veľké akurát a je na ne dobre vidieť aj z väčšej vzdialenosti, čo oceníte najmä pri hre viac ako štyroch hráčov)

2. Déja vu

Poznáte ten intenzívny pocit, že ste už niečo podobné prežili, videli či počuli? Presne na tomto princípe je založená i hra s rovnakým názvom –DÉJAVU.

(zdroj: eshop-piatnik.cz)

Počet hráčov: 2 – 6

Odporúčaný vek: 8 – 99

Čas hrania: 15 min.

Hra Déjavu je tvorená balíčkom kariet znázorňujúcimi rôzne predmety a kartónovými maketami týchto predmetov. Hrá sa na tri kolá. Na začiatku každého kola sa vyčlenia bokom tri karty, postupne sa karta po karte odkrýva a odkladá do odhadzovacej kopy. Avšak tak, aby nebolo vidno karty pod aktuálne odloženou kartou.

Úlohou hráčov je zapamätať si, aké predmety už boli znázornené na kartách a akonáhle zbadajú predmet, ktorý si myslia, že už videli, (DÉJAVU), musia sa ho ako prví zmocniť. Hráč, ktorý sa pomýli a vezme predmet, ktorý ešte nebol zobrazený, vypadáva z hry pre dané kolo. Na konci kola si hráči spočítajú body, jeden bod za každý získaný predmet. Ten, komu sa podarí po skončení tretieho kola nazbierať najviac bodov, sa stane víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ naozaj kvalitné prevedenie komponentov – karty a makety predmetov sú pevné, odolné poškodeniu. Väčšiemu počtu hráčov je prispôsobená veľkosť komponentov - obrázky na kartách sú veľké a výrazné, takže sú dobre viditeľné, a rovnako to platí aj u predmetov - sú veľké, len tak ľahko sa nestratia a naozaj dobre sa uchopujú

+ hra výborná na tréning pamäte a postrehu zároveň

+ kvalitné prevedenie kariet i kartónových makiet, všetky sú dostatočne pevné, aby odolali aj náruživejším hráčom

- čím viac kôl hráte, tým ťažšie je zapamätať si, v ktorom ste daný predmet videli

3. Memoarrr!

Nájdite poklad na opustenom ostrove a vráťte sa s ním do bezpečia skôr, ako celý ostrov pokryje láva z prebudenej sopky.

(zdroj: mindok.cz)

Odporúčaný vek: 6+

Počet hráčov: 2 - 4

Memoarrr! je kartová hra určená pre najmenších hráčov. Jej jednoduché pravidlá zvládnu pochopiť i trojročné deti. Herným princípom pripomína pexeso, no je svojim spôsobom ešte jednoduchšia, pretože umožňuje hľadať nie rovnaký obrázok, ale kartu s obrázkom rovnakého zvieraťa alebo rovnakým pozadím.

Drobná krabička ukrýva tri druhy kariet štvorcového tvaru. Karty hracieho poľa sú z rubu šedé, na druhej strane majú obrázok zvieraťa (tučniaka, chobotnice, korytnačky, mroža a kraba) na farebnom pozadí (ružové kvety, láva, zelené listy, more či piesok).

Tie sa rozmiestnia do mriežky 5*5 kariet, pričom zo stredu hracieho poľa sa vyberie jedna karta a namiesto nej sa umiestnia karty so symbolom pokladu (z rubovej strany majú rubíny) a na ne karty so sopkou. Hráč, ktorému sa nepodarí nájsť požadovanú kartu, musí si zo stredu kôpky zobrať kartu sopky. Ak sú už všetky sopky minuté, je zostávajúci hráč víťazom kola a môže si vziať truhlicu s pokladom.

Nasledujú ďalšie kolá, až kým sa neminú všetky karty s truhlicami. Na záver si hráči spočítajú počty rubínov na rubovej strane kariet s truhlicami, hráč s najväčším počtom rubínov je víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ krátka herná doba

+ vhodné aj pre menších hráčov od 3 rokov

- pre dlhšiu životnosť hry by sme uvítali kartičky z tvrdeného papiera

4. Piráti

Len skúsený admirál dokáže ochrániť svoje lode pred nájazdom pirátov. Budete to práve vy, kto odoženie bandu chamtivých pirátov? Alebo sa pridáte k nim a budete rabovať okoloidúce lode? Jedno je isté, len ten, kto získa najviac zlatiakov, môže byť víťazom.

(zdroj: Jana Husárová)

Počet hráčov: 2 - 8

Odporúčaný vek: 10+

Čas hrania: 20 min.

Hra Piráti je dosť špecifická. Ťažko ju totiž škatuľkovať. Nie je ani typicky detská, ale ani vyslovene "dospelácka". Hráči majú k dispozícii štyri typy kariet - obchodné lode, pirátske lode, pirátskeho kapitána a admirála.

Na začiatku hry má každý v rukách šesť kariet. Ak niektorý z hráčov vyloží kartu obchodnej lode, môžu sa jej súperi pokúsiť zmocniť kartou pirátskej lode a následne i pirátskeho kapitána, ktorý má ešte vyššiu silu. Ten, kto na loď položí kartu s najvyššou silou, ju získava a spolu s ňou i zlatiaky, ktoré preváža.

Na obranu svojej lode sa môže použiť karta admirála, ale môžete si na pomoc povolať i pirátov (ak máte príslušnú kartu na ruke). Víťazom sa stáva hráč, ktorému sa v priebehu hry podarí nazbierať najviac zlatiakov.

Stručné hodnotenie.

+ dobre pochopiteľný princíp hry, ktorý dáva priestor na taktizovanie

+ dynamika hry

+ vekovo nevyhranená hra, zabaví školákov, ale neurazí ani v partii dospelých

- hra umožňuje tímový variant - tento ale môže viesť ku konfliktom, ak jeden z dvojice spoluhráčov je v hre dominantnejší. Hra "na vlastné tričko" sa osvedčila oveľa lepšie

1. Výbušné "koťátka"

Chráňte si svoje mačiatka! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

(zdroj: Jana Husárová)

Počet hráčov: 2 - 5

Odporúčaný vek: 7+

Herná doba: 15 min.

Recesia na prvom mieste. Tak sa k tejto hre musíte postaviť, aby ste si ju užili naplno a bez predsudkov.

Hráči si berú karty z balíčka a hrajú karty, ktoré majú na ruke s jediným cieľom - ochrániť si svoje mačiatka pred výbuchom. Beda tomu, kto si vytiahne kartu s výbušným mačiatkom! Hra pre neho končí...iba ak... má náhodou v ruke špeciálnu zneškodňovaciu kartu, ktorou výbuchu zabráni (napríklad karta "Mačacia psychoterapia" či "Spoluúčasť na mačacej jóge"). Hra končí v momente, keď ostane jediný nevybuchnutý hráč. Ten sa stáva víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ pravidlá vysvetlíte do dvoch minút

+ karty majú príjemný drsný povrch

+ ak sa odosobníte od toho, že ide o hru, kde mačky lietajú vo vzduchu, užijete si dobrú hru s veľkým priestorom na taktiku a možnosť škodenia konkrétnemu súperovi

- pred milovníkmi mačiek hru radšej nevyťahujte, nemusela by sa stretnúť s pochopením

2. Čierne historky vs. Biele historky

V pozícii detektíva pátrajte po stopách zločinu, nadprirodzených javov či neškodných hrátkach našej fantázie a odhaľte tajomné príbehy, ktorých nikdy nebudete mať dosť.

(zdroj: Jana Husárová)

Počet hráčov: 2+

Odporúčaný vek: 8+ (16+)

Čas hrania: závisí od šikovnosti hráčov

Edícia kartových hier s názvom Čierne historky je bohatá na veľa zaujímavých titulov. Nás najviac zaujali Biele historky a Čierne historky - Zločin a Sex.

Princíp oboch hier je rovnaký, jeden z hráčov je zvolený do pozície rozprávača a prečíta všetkým zadanie príbehu. Následne kartu so zadaním otočí a na jej druhej strane si pre seba prečíta riešenie - ako sa príbeh odohral.

Hráči mu potom kladú otázky, na ktoré smie odpovedať len "áno" a "nie". Ak na otázku odpovie "áno", smie hráč položiť ďalšiu otázku, pri zápornej odpovedi je na ťahu ďalší hráč s vlastnou otázkou. Takto sa postupuje dovtedy, kým sa nepodarí dopátrať k rozuzleniu príbehu.

Stručné hodnotenie:

+ dá sa hrať s neobmedzeným počtom hráčov

+ rozvíja fantáziu

+ na hru nie je treba žiaden špeciálny priestor, dá sa hrať takmer kdekoľvek (opekačka, pláž, vlak,...)

+ možnosť výberu z rôznych typov historiek napr. podľa prostredia, kde sa odohrávajú (z nemocničného prostrednia, z kancelárie), či podľa charakteru činov (sexuálne zločiny, nadprirodzené javy)

- v úlohe hádajúceho hráča je možné hrať každé zadanie len raz, avšak hráč si hru dokáže užiť aj neskôr v pozícii rozprávača u tých istých zadaní, no samozrejme s inými hráčmi

3. Monštrá vs. Hrdinovia - Viktoriánske hrôzy

V čase viktoriánskeho Londýna vládla v jeho uliciach moc temných síl, ktorá sa snažila získať prevahu. Proti nej však stála elita tej doby, slávny Sherlock Holmes, Watson a partia nadšencov odhodlaných moc zla poraziť a nastoliť v Londýne opäť poriadok.

(zdroj: Jana Husárová)

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2 - 8

Čas hrania: od 10 min.

Hra poskytuje dva herné scenáre - Polnočný Londýn a Sherlock v pekle, pre každý je vyčlenený zvlášť balíček kariet. Hráči sa na začiatku hry rozhodnú pre niektorý zo scenárov, alebo môžu hrať aj oba scenáre naraz, ideálne je to v prípade hry 4 - 8 hráčov.

To, či patríte do frakcie zla alebo dobra, určí na začiatku hry vyžrebovaná karta, ktorú hráč musí udržať v tajnosti pred súpermi až do konca hry. Okrem karty frakcie obdržia hráči po tri karty postáv.

Samotný ťah hráča predstavuje buď zahratie karty postavy (vyloženie na stôl pred seba a zahratie jej špeciálneho efektu), alebo dobratie karty z balíčka. V momente, keď v balíčku nie sú žiadne karty, musia hráči odhodiť všetky karty, ktoré im ostali na ruke.

Hráči odhalia svoju príslušnosť k tej-ktorej frakcii a napokon sa spočítajú body za karty hrdinov a monštier (za kartu svojej frakcie má hráč +1 bod, za frakciu súpera -1 bod). Hráč, ktorému sa podarilo nazbierať najviac bodov, je víťazom.

Stručné hodnotenie:

+ možnosť dokúpiť ďalšie hry z tejto série a navzájom ich kombinovať

+ vydarené ilustrácie na kartách

+ efekty kariet postáv sú napísané priamo na kartách, takže si ich nemusíte pamätať, ani sa v priebehu hry už nemusíte zdržovať nazeraním do pravidiel

+ výborná temná atmosféra hry

- tak, ako sú ilustrácie na kartách vyslovene lákavé, obal odzrkadľuje len pramálo z veľmi vydareného obsahu krabičky. Neinformovaného hráča pravdepodobne vonkajší dizajn hry neupúta, čo by ale bola naozaj veľká škoda

4. Karty mŕtveho muža

Byť najlepším pirátom je riadna fuška. Nielen, že treba veliť posádke babrákov, ale zároveň je potrebné získať najväčší lup široko - ďaleko.

(zdroj: Jana Husárová)

Počet hráčov: 2 - 4

Odporúčaný vek: 13+

Čas hrania: 15 min.

Hra Karty mŕtveho muža si zakladá na chamtivosti. Ako to už ale s týmto neduhom býva, kto ju nedokáže v správnej chvíli odhadnúť, môže skončiť s prázdnymi vreckami.

V každom ťahu si hráč vykladá na hraciu plochu postupne karty z doplňovacieho balíčka - ak sa medzi nimi zjaví karta s okamžitým účinkom, zahrá tento účinok.

Hráč má právo rozhodnúť sa, koľko kariet vyloží, avšak, akonáhle vyloží kartu rovnakej farby, aká už je na stole, nastáva TROP a hráč prichádza o celú vyloženú korisť.

Hra končí v momente, keď sa z odhadzovacieho balíčka vezme posledná karta. Následne hráči vezmú zo získaných kariet kartu s najvyššou hodnotou z každej farby a spočítajú si body, ktoré za ne získali. Pirát s najvyššou hodnotou lupu je víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ veľa variant hry

+ zaujímavý princíp hry založený vo veľkej miere na náhode

- chvíľu trvá, kým sa hráči zorientujú v pravidlách, najmä v efektoch jednotlivých kariet. Je to ale záležitosť jednej partie, potom už nie je s pravidlami hry žiaden problém

5. Sedem drakov

Ktorému zo siedmich drakov sa podarí získať nadvládu nad tajomným údolím?

(zdroj: Jana Husárová)

Počet hráčov: 2 - 5

Odporúčaný vek: 8+

Čas hrania: 20 min.

Sedem drakov princípom hry vzdialene pripomína domino. Hráči si v každom kole najskôr berú kartu z doberacieho balíčka a následne zahrajú jednu kartu z ruky tak, že sa ju snažia priložiť k už vyloženým kartám drakov tak, aby obrázok draka nadväzoval na iného draka rovnakej farby.

Okrem kariet drakov hra obsahuje tiež akčné karty poskytujúce hráčovi rôzne výhody, napríklad možnosť premiestniť ktorúkoľvek vyloženú kartu na iné miesto, či vziať si do ruky niektorú z vyložených kariet. Cieľom hry je vytvoriť na stole súvislú plochu drakov jednej farby (tú hráčovi určuje jeho cieľová karta). Hráč, ktorému sa to podarí ako prvému, je víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ naozaj malé balenie "do vrecka"

+ štúdium pravidiel nezaberie viac ako 10 minút

+ oproti dominu pridaný výborný herný prvok v podobe akčných kariet

- hráči, ktorí neobľubujú hry na princípe domina, si pravdepodobne neprídu na svoje

