Gymnastka predviedla emotívny výkon, jej video je hitom internetu

Kto povedal, že hudba Jacksona a šport nejdú dokopy?

17. jan 2019 o 12:42 Kristína Janščová

Ak ste si mysleli, že gymnastika je nudný šport, v ktorom vás nedokáže nič prekvapiť, po tomto videu to prehodnotíte.

Talentovaná 21-ročná gymnastka Katelyn Ohashi ohúrila svojim výkonom nielen divákov, ale aj porotu. Na vysokoškolskom šampionáte v USA spojila gymnastiku s tancom, hitmi 80. rokov a nezabudnuteľným šťastným výrazom tváre.

https://giphy.com/embed/TJa9yjO4srFfFigJRt

Do rytmu jej na školskej súťaži Collegiate Challenge hrali piesne Proud Mary od Tiny Turner, September od Earth, Wind & Fire či I Want You Back od Jackson 5 a The Way You Make Me Fell od Michaela Jacksona.

Video zverejnil na Twitteri tím UCLA Gymnastics 12. januára a o 5 dní malo už viac ako 39 miliónov pozretí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4ic7RNS4Dfo

Mladá Američanka sa pritom takto neodviazala prvýkrát.

V marci 2018 obletelo svet video, v ktorom dokonale tancuje na hudbu Michaela Jacksona a členky jej tímu ju v tom svojimi pohybmi v pozadí podporujú.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hhak8bgbLtw

Ľudia sa po virálnom videu začali viac zaujímať aj o jej príbeh.

V posledných dňoch začali pribúdať povzbudivé komentáre aj pri videu o úspechoch a pádoch gymnastky. Vo videu priznáva, čo všetko pre ňu gymnastika znamená a čo všetko jej musela obetovať.

V spovedi spomína aj na poruchy príjmu potravy, zranenie chrbta a ramien, internetových hejterov a to, aké dôležité je pri športe najmä jedno - užívať si ho.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/z9b1KAoYz9s

