Haraší mi z teba Yoko. Ako vznikli vtipy o dvojici Noga a Skrúcaný

Haraší mi z teba Yoko, ani nevieš Yoko ako.

15. jan 2019 o 14:54 Kristína Janščová

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mémcyklopédia #37: Otravný mimozemšťan Alzák

Dnes sa pozrieme na duo Miro Noga - Štefan Skrúcaný.

Bez tejto dvojice si detstvo zrejme nevie predstaviť žiadne dieťa 90. rokov. Starší ich obdivovali najmä kvôli politickej satire, ktorej sa venovali v rozhlase aj v televízii.

Dnes môžeme na obrazovkách (a recepciách) vidieť najmä Štefana Skrúcaného, po Mirovi Nogovi akoby sa zľahla zem. Aspoň je menším terčom vtipov ako Skrúcaný. Kým sa nerozhodne natočiť slovenskú verziu skladby We Are The World.

https://giphy.com/embed/BZxxw5rs2mpVUW6a3n

Ale poďme pekne poporiadku.

Ako tento mém vyzerá?

Na obrázku sa nachádza Štefan Skrúcaný, Miro Noga alebo obaja spolu. Text obsahuje narážky na humor 90. rokov, Eriku Judínyovú, chlebíčky, recepcie a slovenskú verziu hitu We Are The World.

Ako to vzniklo?

Dvojica zažila najlepšie časy v 90. rokoch, keď fičala najskôr rozhlasová satirická relácia Apropo, ktorá sa postupne dostala pod rovnakým názvom aj na televízne obrazovky. Politikom v nej okrem Nogu a Skrúcaného nakladali aj Jaro Filip, Stano Radič či Rasťo Piško.

Okrem toho si dvoch zabávačov môžete pamätať z relácií O tri štart a Telecvoking. A chýbať, samozrejme, nemohli ani v každoročnom silvestrovskom bašaveli.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Trojhodinové silvestrovské relácie si pamätá každé dieťa 90. rokov. Vždy mali týchto 11 vecí

Počas zlatej éry slovenského humoru nahrali Noga so Skúcaným aj štyri albumy a nezabudnuteľné hity Dievča z Tokia, Vianočný čas či Tequila Jumbo. A v klipoch to vedeli tiež poriadne roztočiť.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8FKw4jbKrr0

Postupne ich sláva upadala, a hoci Miro Noga účinkoval vo viacerých filmoch (Mahuliena, zlatá panna, Utekajme, už ide!, Sedem jednou ranou), pri mene Štefan Skrúcaný väčšine napadne len jeden mládeži neprístupný "film", ktorý natočil s Dominikou Lukáčovou.

(zdroj: www.zomri.online)

Skrúcaného ste v posledných rokoch mohli vidieť najmä v seriáli Panelák či reláciách Tvoja tvár znie povedome a Všetko čo mám rád.

Aj vďaka vzťahu s Erikou Judínyovou sa pravidelne objavuje v Smotánke a na večierkoch a recepciách. Vďačným zdrojom vtipov sú jeho fotky s Petrom Stašákom a Lelkešovcami.

Miro Noga sa z verejného života postupne stiahol a rozhodol sa, že sa bude venovať rodine.

A potom prišiel nápad prespievať hit We Are The World do slovenčiny a zase raz padli slovenské internety.

V marci 2017 uzrela svetlo sveta cover verzia hitu Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Chabé spevácke výkony dopĺňal videoklip z kostola, v ktorom ste mohli vidieť aj:

Tomáša Bezdedu, ktorého zrejme zakonzervovali z čias Superstar, lebo v klipe vyzerá úplne rovnako ako pred rokmi

Petra Lipu, ktorý sa tam pokúsil prepašovať džezovú vsuvku

Deti s bielym práškom

Gizku Oňovú, Evu Mázikovú, Paľa Hammela, Mira Nogu a Štefana Skrúcaného

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Slovenská verzia We Are The World je zlý vtip. Tieto srandy na jej účet sú o dosť lepšie

https://giphy.com/embed/8vFlJB2Bxp8dJqV5zA

Toto sú najlepšie vtipy o dvojici Miro Noga - Štefan Skrúcaný:

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: www.zomri.online)

***

(zdroj: frenkyt.gulas.sme.sk)

***

(zdroj: duffi.gulas.sme.sk)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

V Mémcyklopédii sme vám už predstavili:

Prečítajte si tiež: