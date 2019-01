17 kreatívnych reklám, ktoré reagujú na video z Fekišoviec

Už sú na trhu aj tričká s hláškami z videa.

11. jan 2019 o 15:10 Kristína Janščová

Ešte je len začiatok januára, no vyzerá to tak, že Slovensko má vážneho kandidáta na virál roka. Video z obecného zastupiteľstva vo Fekišovciach je bohatým zdrojom vtipov, paródií aj vymyslených facebookových udalostí. O čo v ňom vlastne ide a aké sú najlepšie vtipy, sme zhrnuli v tomto článku:

Fekišovce sa rozhodli využiť aj firmy vo svojich reklamách. A ľudia nešetrili vtipnými komentármi.

1. Zájazdy

Nečudo, že najviac sa s aktuálnou "kauzou" vyhrali najmä firmy, ktoré sa venujú cestovaniu.

Bratislavské letisko spomenulo Fekišovce v statuse s lacnými letenkami: "Do Fekišoviec to žiaľ letecky nepôjde, ale inak letíte z Bratislavy už od necelých 5 €, tak rýchlo rezervujte na Ryanair.com."

Waze svojim fanúšikom na Facebooku pripomína, že aby sa do Fekišoviec dostali bezpečne, mali by použiť ich navigačný softvér.

SlovakLines ponúkajú hromadný zájazd do obce na východe Slovenska, Regiojet video využil na propagovanie prenájmu autobusov mimo pravidelné trasy.

(zdroj: Facebook - RegioJet SK)

2. Internet pre Ďoďa

Firma O2 za ľudí overila, či je vo Fekišovciach dostupný internet. Všetci ale vedia, že Ďoďovi to je aj tak jedno.

Z komentárov vyberáme:

Takže internet môžem mať aj na celé 4 roky od 2018 do 2020? (Mário)

A vám všetkým kto dal slovo? (Marián)

Ďoďi zoberie počítač, objedna internet na doma do Fekišoviec a O2 SK mu potvrdí objednávku mailom. PS: Ale tá objednávka musí byť tajná. (Lukáš)

3. Skvelý job v príjemnom pracovnom prostredí

Portál pretlak.sk, ktorý sa zameriava na ponuku prác v kreatívnych odvetviach, to poňal kreatívne - na Facebooku zverejnil originálnu pracovnú ponuku senior zapisovateľa vo Fekišovciach.

Náplň práce? Účasť na zasadnutiach zastupiteľstva, dokonalá práca s internetom a počítačom, plnenie sľubov a úzka spolupráca s Ďoďom. Mali by ste vedieť slovenskú hymnu naspämať - aj druhú slohu (v rôznych tóninách) a samozrejme písať na počítači.

Z komentárov vyberáme:

A bude pracovný pomer na 4 roky? Od 2018 do 2020? (Aďko)

Počas skúšobnej doby sa píše na papier, alebo už rovno na počítači? (Ivo)

Prosím Vás, to, že sme na sociálnej sieti neznamená, že si nebudeme vykať! Tak sa opravte, ďakujem. (Gabriel)

(zdroj: reprofoto pretlak.sk)

4. Zľavy väčšie ako odvaha Ing. Ostrožnického

Virál sa v reklame rozhodli využiť aj zľavové portály. ZlavaDna.sk ponúka (samozrejme falošný) Zájazd s Ďoďom do Fekišoviec – najvyhľadávanejšej obce na Slovensku.

Platnosť kupónu je "od dnes do 10.12.2020, čiže 4 roky". Samozrejme sa najskôr musíte prihlásiť, keďže bez prihlásenia to nejde, a ako avizuje portál, cene nie je zahrnutá doprava do Fekišoviec a odporúča použiť horiace vlaky či iné dostupné adrenalínové spojenia.

A čo všetko je zahrnuté v cene?

(zdroj: reprofoto www.zlavadna.sk)

Imaginárne zľavy vymyslel aj Zľavomat. Na Facebooku sa objavil screenshot webu so zľavami v lokalite Fekišovce. Nechýba CD štátnej hymny s textom, štvorročný kurz písania na počítači pre začiatočníkov a kino premietanie videa.

Z komentárov vyberáme:

Pri rezervácii termínu stačí rezervácia cez Zľavomat, alebo treba poslať e-mail? (Lenka)

Ten štvorročný kurz je len od 2018 do 2020, či sa dá aj posunúť? (Štefan)

(zdroj: Facebook - Zlavomat)

5. Aplikácia pre obce

Portál odkazprestarostu.sk sa novou aplikáciou snaží zariadiť, aby sa ľuďom lepšie žilo nielen vo Fekišovciach, ale aj ďalších slovenských obciach.

"Hnevá vás, že poslanci nespievajú hymnu? Že nestoja pri skladaní sľubu? Že nevedia používať počítač? S tým vám nepomôžeme. Na všetko ostatné je tu však Odkaz pre starostu!"

(zdroj: Facebook - Odkaz pre starostu)

6. Plynári, vodka, beánia aj tričká

Odviazali sa aj plynári - stránka SPP - distribúcia uverejnila na Facebooku anketu, v ktorej si ľudia mohli tipnúť, či bola skôr plynofikovaná obec Hnojné alebo Fekišovce.

Vodka Amundsen zverejnila fotku glóbusu s popisom: "Takto pred viac ako 100 rokmi ľudia objavovali južný pól. Dnes tisíce Slovákov objavuje Fekišovce."

(zdroj: Facebook - Vodka Amundsen)

Beánia FMUK v statuse žartuje, že budúci rok bude hlavnou hviezdou beánie starostka so svojím zborom a zaspievajú okrem hymny aj mnoho ďalších hitov.

Reklamná agentúra s názvom Reklama Lipany zverejnila na Facebooku tričká s hláškami z videa. Či ich bude aj reálne predávať, netušíme.

(zdroj: Facebook - Reklama Lipany)

A limitovaný počet tričiek s motívom Ďoďa a štvorročného obdobia ponúka aj stránka tvojfotodarcek.sk.

(zdroj: reprofoto www.tvojfotodarcek.sk)

7. Inkognito, kvízy, kaviareň

Na Facebooku stránky Mystery, ktorá organizuje kvízy všetkých druhov, sa objavila záludná otázka pre všetkých nadšencov hádaniek.

(zdroj: Facebook - Mystery)

Facebooková stránka relácie TV JOJ Inkognito okomentovala status stránky Zomri, ktorá zverejnila vtip so Zdenou Studenkovou a jej otázkou na starostku.

(zdroj: Facebook - Inkognito)

A na Ďoďa si spomenula aj bratislavská kaviareň The Lounge.

Používanie aktuálnych politických káuz v reklame už na Slovensku nie je tabu.

Za posledné mesiace ste mohli v uliciach a na sociálnych sieťach vidieť napríklad:

Viac informácií o bizáriku z Fekišoviec nájdete tu.

