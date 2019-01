Kniha mesiaca január: Kapitán od Mateja Pavloviča

Zapojte sa do Knižného klubu Fičí a vyhrajte.

7. jan 2019 o 18:40 Zuzana Bodnárová

Ak patríte medzi knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy.



Každý mesiac vyberieme jednu knihu, ktorá je podľa nás hodná titulu Kniha mesiaca. V januári by ste si podľa nás mali prečítať:

Slovenské vydanie: Artis Omnis, 2018

Počet strán: 120

Goodreads hodnotenie: 4,2/5

Popri rétorike Andreja Danka Slováci takmer zabudli na popleteného bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča. Ako by však povedal tento klasik, je to radosť iná, je to smútok, pretože predseda strany SNS a zároveň celého parlamentu ešte neodišiel do zabudnutia, ale veselo vyčíňa ako člen vládnej koalície.

Ešte nedal za svojou politickou kariérou bodku, ale študent Matej Pavlovič vyhodnotil, že už teraz by sa oplatilo zozbierať jeho pamätné výroky do knižnej podoby. Zozbieral ich viac ako šesť desiatok a rovno ich aj doplnil o QR kódy, po naskenovaní ktorých sa dostanete k videu, kde si každý výrok môžete aj overiť na vlastné oči a uši.

Okrem citátov čitateľa v knihe čakajú aj texty, ktorými prispeli viaceré slovenské osobnosti: spisovatelia Ľubomír Feldek a Peter Adamecký, herec Juraj Kemka, publicista Samo Marec a novinár Michal Magušin. Vtipné originálne ilustrácie do knihy vytvoril Martin Luciak.

Vidieť toľko Kapitánových "perál ducha" pokope je silná káva hlavne preto, že táto tragikomédia ešte nedospela do svojho posledného dejstva. Ako čitatelia sa síce pobavíte, ale knihu odložíte s akýmsi trpkým pocitom, že by ste boli radšej, ak by nevychádzala zo súčasnej slovenskej reality. Ako v knihe píše Samo Marec: "Ak by Andrej Danko neexistoval, museli by ho vymyslieť."

Kto je autor knihy?

Pri tejto knihe je trochu ťažké určiť autora, ale jej hlavným zostavovateľom je študent Matej Pavlovič, ktorý tento rok dokončuje magisterské štúdium odboru "verejná politika" na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2017 sa zapojil do iniciatívy Som za!, ktorá pomohla k tomu, aby poslanci definitívne zrušili Mečiarove amnestie.

Ako sa môžete zapojiť do Knižného klubu?

1. Pridajte sa do facebookovej skupiny Knižný klub Fičí.

V nej budete s nami a ďalšími členmi skupiny môcť diskutovať, dávať podnety či navzájom sa inšpirovať. Rovnako sa tam dostanete ku všetkým informáciám, ktoré o knihách vydáme na Fičí. Tu nájdete skupinu.

2. Prečítajte si knihu mesiaca a na základe nej nám i iným čitateľom odporučte podobné knihy.

Tie najlepšie tipy na knihy, ktoré čítať po knihe mesiaca, uverejn íme a jeden z nich na konci mesiaca vyžrebujeme - jej autor/ka od nás získa nasledujúcu knihu mesiaca. Môžete to spraviť buď prostredníctvom komentárov pod príspevkom o knihe v skupine.

3. Sledujte @ficikniznyklub a označte knihu mesiaca na Instagrame.

Ak máte peknú fotku knihy mesiaca na Instagrame, pridajte k nej hashtag #kniznyklubfici.

