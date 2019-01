Otravnejšia ako Alzák. Reklama na Dermacol inšpirovala aspoň vtipy

Český a slovenský internet ešte v marci 2018 šokovala reklama na Dermacol, pri ktorej ľudia neverili vlastným očiam (a ušiam).

Igor Timko z No Name, speváčka Kristína a český spevák David Gránský sa v nej bizarným spôsobom snažia nahovoriť ľudí, aby kúpili kozmetické prípravky pre mužov.

No Name a Kristína chcú v bizarnej reklame presvedčiť mužov, aby si kúpili sprcháč

V televízii ich totiž začala otravovať plná verzia reklamy. Namiesto skrátenej, ktorá mala približne pol minúty, si tak mohli vychutnať tóny a tančeky počas celej piesne.

