Na čo narážal Andrej Danko, keď sa pokúsil zažartovať na vlastný účet v novoročnom videu

Nevyšlo.

31. dec 2018 o 15:54 Zuzana Bodnárová

Predseda NR SR a zároveň SNS Andrej Danko má za nedlhý čas, počas ktorého sa pohybuje vo vrcholovej politike, nadštandardne dlhý výpis "prúserov", za ktoré si z neho občania robia srandu.

V uvoľnenom silvestrovskom duchu sa pokúsil tiež zavtipkovať na vlastný účet v krátkom videu. Podarilo sa mu doň zakomponovať dosť veľa narážok na svoje kauzy a kauzičky, ale výsledok je skôr rozpačitý, než vtipný.

Pozrite si to vlastné oči:

Na čo všetko Andrej Danko vo svojom videu narážal?

Veľa vám prezradí už Mémcyklopédia o Andrejovi Dankovi, ale skúsme si to rozbiť na drobné:

1. Sfalšovaný podpis

Ešte v roku 2016 sa odohrala dnes už takmer zabudnutá kauzička, keď opozícia pod vedením Lucie Nicholsonovej otvorila schôdzu o odvolávaní vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Situáciu sa snažil zachrániť Andrej Hrnčiar, ktorý mal mať ako jediný poverenie viesť parlament namiesto Andreja Danka. Opozícia ho však obvinila z falšovania Dankovho podpisu, keďže sa nepodobal na ten v koaličnej zmluve.

2. Otváranie listov

V roku 2017 zas parlamentom otriasla kauza otvárania listov poslancov, čo sa malo diať na príkaz Andreja Danka. Danko však prehlásil, že nikdy nekázal pracovníkom parlamentu čítať listy adresované poslancom a ani on sám žiadne z nich nečítal.

3. Okopírovaná rigorózka

Najčerstvejšia Dankova kauza, ktorá rezonovala počas celej jesene roku 2018, je jeho rigorózna práca. Zhrnúť ju do dvoch viet je takmer nemožné, taká je zamotaná, ale skúsime.

Najprv sa stratila, našla sa na inej škole, Danko ju zakázal ukázať, našli sa podobné práce, Danko sa opúšťal na tlačovkách, ukázal prácu, novinári zistili, že je to len kompilát s minimom zdrojov, Danko sa bránil, že to tak vtedy chodilo, nepodarilo sa ho odvolať, vyriešené. Takto to u nás chodí.

4. Kauza Kapitán

Keď sa na Slovensku povie kapitán, každý si predstaví Andreja Danka. Zaslúžil sa o to pochybným udelením kapitánskej hodnosti. Pri tej príležitosti vyhlásil, že "ja si to zaslúžim" a svoje kapitánske výložky aj pobozkal.

5. Nepoužívam papier, keď čítam

V roku 2017 pobavil národ aj výrok Andreja Danka, keď vyhlásil, že "Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam." Mal by s tým začať.

6. Človek človeku

Jedným z najznámejších výrokov Andreja Danka je však tento: "Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku." Až sa nám nechce veriť, že tento skvost je tu s nami už od začiatku roka 2017.

