Najlepšie športové vtipy roka: Na tomto sa fanúšikovia bavili najviac

Rok 2018 sa blíž ku koncu a tak je čas bilancovať, čo všetko sa počas neho udialo. Veselo bolo nielen v politike, ale aj vo svete športu.

Veľkým zdrojom vtipov boli okrem iného:

Nechýbali ani vtipy o prekvapeniach v Lige majstrov, novej českej hymne, hajlujúcom viceprezidentovi Slovana či Saganovom rozchode.

Tieto vtipy a bizarné udalosti najviac bavili športový svet v roku 2018:

Nová verzia českej hymny

Našich susedov pobúrila nová hymna, ktorú verejnosti predstavil Český olympijský výbor (ČOV). Autorom novej (rozumej: zmutovanej starej) českej hymny je hudobný skladateľ Miloš Bok. Nová, prekombinovaná verzia hymny však vyzerá ako spojenie dvoch zdanlivo nesúvisiacich hymnických piesní, v ktorých sa absolútne strácajú slová.

Česi predstavili novú verziu hymny. Pobúrila športovcov aj hudobníkov, internet reaguje vtipmi

(zdroj: Fičí)

Vypadnutie Barcelony z Ligy Majstrov

Katalánci šokujúco vypadli už vo štvrťfinále - pochovali ich futbalisti AS Rím, ktorí na svojom štadióne senzačne zvíťazili 3:0. Hoci futbalisti AS Rím prvý zápas v Barcelone prehrali 1:4 a v ich postup už verili len tí najskalnejší fanúšikovia, podarilo sa a senzácia bola na svete.

Barcelona nečakane vypadla z Ligy majstrov. Okrem AS Rím jej ďalší úder zasadli aj vtipkári

Hajlujúci Ivan Kmotrík mladší

V máji bol stredobodom pozornosti futbalových fanúšikov viceprezident Slovana, Ivan Kmotrík mladší. Ten na finálovom zápase Slovenského pohára (Slovan zvíťazil nad Ružomberkom 3:1) dvihol pravicu do astronomických výšok a podľa videa to vyzeralo tak, že kričí slová "Heil Hitler".

V júni ho NAKA obvinila z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Kmotrík mladší oslavoval výhru Slovana vztýčenou pravicou. Ľudia sa mu vysmievajú vtipnými kolážami

Poľskí fanúšikovia omylom podpálili transparent s textom ''Nikdy nezhoríme''

Nový level irónie ukázala karma vďaka priaznivcom poľského klubu Wisla Krakow. Počas zápasu s tímom Lech Poznań v poľskej lige Ekstraklasa (zápas skončil 1:1) sa im podaril naozaj kuriózny kúsok. Na domácom štadióne v sektore za bránou hrdo rozprestreli transparent s nápisom "Nigdy się nie wypalimy" (Nikdy nezhoríme). Keďže vytiahli horiace svetlice a dymovnice, omylom sa im podarilo tento transparent podpáliť.

Poľskí fanúšikovia omylom podpálili transparent s textom ''Nikdy nezhoríme''

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DHf4ZAV9hzs

Faily brankára Liverpoolu

Ligu Majstrov nakoniec vyhral po tretíkrát Real Madrid, ktorý vo finále zdolal Liverpool 3:1. Nebolo to však hocijaké finále – za 90 minút sa toho na ihrisku stihlo udiať viac než dosť. Najväčším smoliarom bol brankár Loris Karius.

V 51. minúte chcel loptu rozohrať na spoluhráča, ale z ničoho nič ju hodil len do nohy číhajúceho Karima Benzemu, od ktorého sa odrazila až do brány.

Asi o polhodinu Karius failoval opäť – ďalekonosnú strelu Garetha Balea rukami len pohladil a Real tak mohol oslavovať ďalší gól a ďalší titul víťaza Ligy majstrov.

Z failov brankára Liverpoolu sa smeje celý internet

(zdroj: Fičí)

Ronaldov prestup do Juventusu

V júli futbalový svet zarazila aj správa o tom, že dlhoročný hráč Realu Madrid a najlepší futbalista sveta, Cristiano Ronaldo, prestupuje do Juventusu Turín.

S prestupom Ronalda do Juventusu sa fanúšikovia vyrovnávajú vtipmi

Nakladané uhorky útočníka Colemana

V októbri pobavil fanúšikov, komentátorov aj spoluhráčov útočník New Jersey Devils, Blake Coleman. Ten si v zápase s Coloradom spríjemnil svoj pobyt na trestnej lavici šťavou zo zaváraných uhoriek, ktorú mu priniesol spoluhráč.

Odvtedy ho spoluhráči prezývajú Pickle a volalo mu asi 30 spoločností, ktoré vyrábajú nakladané uhorky a špeciálne drinky pickle juice. Coleman však plánuje v budúcej sezóne predávať vlastnú značku pickle juice a so smiechom dodal, že ľutuje, že ho nezachytili s niečím väčším, napríklad s autom Maserati.

Hokejistu preslávili nakladané uhorky, teraz s nimi rozbieha biznis

Rozchod Petra Sagana

Cyklista v júli oznámil na Facebooku rozchod s manželkou Katarínou, s ktorou majú spoločného syna Marlona. Dodal, že dvojica k sebe necíti nič zlé a bude sa snažiť byť oddanými rodičmi. Vtipy o konci jeho vzťahu schytali najmä politici.

Vtipy o Saganovom rozchode schytali Fico, Gašparovič či Rytmus

Bašavel futbalistov, po ktorom skončil tréner Kozák

Slovenský futbal sa stal v treťom októbrovom týždni stredobodom pozornosti nielen športových fanúšikov. Tréner Ján Kozák oznámil, že pri reprezentácii končí.

Hlavným dôvodom boli siedmi reprezentanti, ktorí porušili štatút reprezentantov a životosprávu. Po sobotňajšej prehre s Českom 1:2 si Kozák dvakrát pozrel duel a vybral sa za hráčmi na izby. Siedmi z nich však na hoteli neboli a v tej chvíli sa len vracali. "Bola to pre mňa facka," vysvetlil Kozák na tlačovke, kde si nedával servítku pred ústa.

Vladko, aj ty si ožratý? Paródia si uťahuje z prešľapu našich futbalistov

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/SR6MmCg6j4Q

Koniec Vladka Weissa v reprezentácii

Medzi siedmimi statočnými samozrejme nesmel chýba ani Vladko Weiss junior. Nový tréner reprezentácie Pavel Hapal ho nepustil do zápasov proti Ukrajine a Česku a Vladko bol len na lavičke náhradníkov. Aj to nie stále - keď sa nedostal na ihrisko ani pri treťom striedaní v zápase s Českom, pobral sa do šatne a zápas ani nedopozeral.

Svoj predčasný odchod zo striedačky odôvodnil tým, že to bolo "vyvrcholenie všetkých emócii, ktoré prežíval počas celého reprezentačného zrazu".

Internet sa s reprezentantom Vladkom Weissom lúči vtipmi

V Pchjongčchangu sa vo februári konal XXIII. ročník Zimných olympijských hier. Slovensko si na nich vďaka biatlonistke Nasti Kuzminovej pripísalo na svoje konto jednu zlatú a dve strieborné medaily. Zrejme to však oľutovala po tom, čo jej zabudnutá slovenská skupina zložila hroznú pesničku:

Toto si Anastasia Kuzminová nezaslúžila. Zabudnutá slovenská skupina jej zložila hroznú pesničku

A určite jej všetko nebolo ani po tom, čo ju k sebe pozval na obed predseda parlamentu Andrej Danko. Jej manžela oslovil "pán Kuzmina" a ocenil Nastin "spôsob života".

Andrej Danko privítal na hrade Nasťu Kuzminovú. Jeho teátro sa nezaobišlo bez vtipov

Olympiáda bola plná bizarností aj vtipných momentov, tu sú niektoré z nich:

Najväčšou hviezdou internetu bola česká multitalentovaná športovkyňa Ester Ledecká.

Dcéra hudobníka Janka Ledeckého a snowboardistka začala súťažne lyžovať len v roku 2016. Na olympiáde sa od nej očakávala medaila z paralelného obrovského slalomu na snowboarde, zlato zo superobrovského slalomu na lyžiach však nikto nečakal. Stala sa tak vôbec prvou ženou, ktorá v rámci jednej zimnej olympiády získala zlatú medailu v dvoch rôznych disciplínach.

Vtipom neušli ani slovenskí športovci a komentátor RTVS.

Bohatým zdrojom humoru bolo víťazstvo Nasti Kuzminovej aj tragické výkony našich hokejistov, ktorí skončili na predposlednom mieste.

Aj oni sa však strápnili menej ako redaktor RTVS Ján Hudok. Jeho rozhovor s trénerom sa okamžite zapísal medzi legendárne televízne reportáže. Reportérovi sa v každej "otázke" podarilo použiť frázu "big win", teda "veľké víťazstvo".

Tréner Ramsay sa ho však snažil podržať a aj bez otázky mu poskytol rozsiahle odpovede, pri ktorých sa snažil rozprávať pomaly a poriadne artikulovať. Ani to však nepomohlo, lebo keď sa redaktor na konci pustil do zhrnutia toho, čo tréner povedal, nesedelo to s Ramsayho odpoveďami.

Big win je nový šúšn. Rozhovor športového redaktora s trénerom Ramsaym sa okamžite stal legendárnym

Keď už sme pri hokeji, odviazal sa aj prezident Andrej Kiska - video z fandenia v zápase medzi Slovenskom a Ruskom sa hneď stalo zdrojom gifiek.

Andrej Kiska sa odviazal na hokeji. Jeho gifko sa hodí na veľa situácií

https://giphy.com/embed/3dgd2iqrOhIUjwWvf9

Šampionát v Dánsku našim hokejistom zase raz nevyšiel - už piatykrát za sebou sa im nepodarilo postúpiť do štvrťfinále. Slováci odohrali v Dánsku 7 zápasov, 3 vyhrali a 4 prehrali.

Aj za neúspechom našich hokejistov je Soros. Takto sa bavil internet počas MS

Internetový humor inšpiroval aj zápas medzi Ruskom a Českom, ktorý naši bratia (Česi) vyhrali 4:3 po predĺžení. Česi komentovali zápas na Twitteri aj Facebooku - robili si srandu najmä z autoritatívneho režimu v Rusku a z prezidenta Miloša Zemana a jeho hovorcu Jiřího Ovčáčka, ktorí sú známi svojim až priveľmi pozitívnym vzťahom k Rusku a ruskému prezidentovi. Nechýbali ani vtipy o oslobodení časti Česka sovietskymi vojskami.

Českí hokejisti porazili Rusko. Z týchto vtipov by Putin ani Zeman neboli nadšení

Štyri týždne si fanúšikovia z celého sveta užívali šampionát v Moskve, z ktorého nakoniec víťazne odišli Francúzi. Toto boli jeho najvtipnejšie a najbizarnejšie momenty:

Japonskí fanúšikovia, od ktorých by sa mohol učiť celý svet Svet sa počas turnaja zamiloval do japonských fanúšikov, ktorí po zápase s Kolumbiou nešli bujaro oslavovať do ulíc, ale najskôr po sebe upratali odpadky na tribúne. Japonci tak zopakovali MS v roku 2014 v Brazílii, kde po zápase s Pobrežím Slonoviny tiež ostali na tribúne a poupratovali to, čo po nich ostalo. Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Japonskí fanúšikovia hrdinami šampionátu. Po zápase upratali štadión Zahanbiť sa však nedali ani japonskí futbalisti. Hoci vo štvrťfinále prehrali s Belgickom a museli si baliť kufre, ani to im nezabránilo v tom, aby po sebe nechali dokonale upratanú a čistú šatňu. Organizátorom nezabudli poďakovať odkazom v ruštine, ktorý nechali na stole.

Japonci sú opäť miláčikmi internetu. Upratali šatňu a nechali aj pekný odkaz

(zdroj: Facebook - Zomri)

Trapasy a faily

Počas zápasov zlyhávali najmä obrancovia a brankári. Všetko to začali Poliaci, ktorí si zápas so Senegalom pokazili sami - vlastným gólom Thiaga Cioneka a "malou domov" Grzegorza Krychowiaka.

Ten si nevšimol, že po ošetrení vybehol na trávnik Afričan M'baye Niang a poslal prihrávku na vlastnú polovicu, čo skončilo gólom v poľskej sieti.

Poľsko prehralo so Senegalom, internet sa smeje z failov ich hráčov

Poliaci toho na turnaji veľa neukázali - zvíťaziť sa im podarilo len nad Japonskom (1:0), a tak si už po skupinovej fáze balili kufre.

Vďaka tomu sme zistili, že humor má úplne nový level, keď je v poľštine.

Poliaci končia na MS, internet si uťahuje z ich výkonov

(zdroj: Flickr/Fičí)

Pokračovalo to v dueli Argentíny s Chorvátskom. Brankár Willy Caballero mohol loptu bezpečne odpáliť ďaleko od dotierajúceho Rebiča, namiesto toho ale zvolil nepodarený technický oblúčik, ktorý pristál priamo na nohu chorvátskeho útočníka, a ten bombou z voleja skóroval.

Argentínsky brankár je na smiech. Takto sa na jeho chybe baví internet

Bez trapasov sa nezaobišla ani gólová oslava belgického útočníka Michyho Batshuayia. Ten chcel po góle loptu ešte raz napáliť do anglickej brány, namiesto toho však z bezprostrednej blízkosti trafil len žrď, od ktorej sa mu lopta odrazila rovno do hlavy.

Gólová oslava sa zmenila na trapas. Belgický hráč pobavil celý svet

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Crr2K_C8iMA

Ľudí pobavil aj zápas Švédsko - Nemecko, kde boli na tribúnach zrejme všetci zamestnanci IKEY.

ABBA aj IKEA. Internet sa baví na prehre Švédska s Nemeckom

A vtipy prišli aj po zápase medzi Iránom a Španielskom, v ktorom Irán použil taktiku 11-0-0 (urputne brániť a vydržať čo najdlhšie).

Iránska obrana v zápase so Španielmi baví internet

(zdroj: Fičí)

Neymarov herecký koncert

Za kráľa všetkých simulantov fanúšikovia vyhlásili Neymara, hoci Suaréz a Ronaldo mu boli naozaj dôstojnou konkurenciou.

Neymara pred štvrťfinále s Belgickom faulovali 23-krát, na zem však padol dva až trikrát častejšie. V štyroch zápasoch strávil váľaním sa po zemi až 14 minút. V priemere tak Neymar strávil po každom faule na zemi približne 30 sekúnd.

Jeho váľanie sa po zemi sa uchytilo v reklame na KFC aj na sociálnych sieťach - ľudia pridávali videá s hashtagom #NeymarChallenge (Neymarova výzva), na ktorých sa snažia tromfnúť herecké výkony Brazílčana.

Jeho kotúľanie napodobňujú psy aj malé deti. Neymar Challenge baví internet

https://giphy.com/embed/5eF8blfS9vhfrkgsNz

Šialený Diego Maradona

Zápasy Argentíny pozorne sledovala aj futbalová legenda Diego Maradona. Jeho zdraviu to však nebolo práve prospešné - po zápase s Nigériou ho museli ošetrovať pre podozrenie na kolaps organizmu.

Diego počas zápasu jasal ako zmyslov zbavený, pôsobil tak trocha nepríčetne a jeho schopnosť (ne)zvládať emócie vyvrcholila tým, že nigérijským fanúšikom ukázal prostredníky.

Maradonove grimasy ľudia fotošopovali do umeleckých diel, na tlačovky politikov a do filmových scén.

Maradona emočne nezvládol zápas s Nigériou. Baví celý svet

(zdroj: SITA/Fičí)

(zdroj: Fičí feat. Sandro Botticelli)

Vypadnutia favoritov

Šampionát bol plný prekvapení na úkor favoritov. Ľudia si robili srandu najmä z vypadnutia Argentíny a Portugalska, Anglicka a Nemecka.

Najviac sa odviazali pri vypadnutí dvoch superhviezd - Argentínčana Lionela Messiho a Portugalca Cristiana Ronalda.

Messi aj Ronaldo na MS skončili. Futbalové hviezdy sa stali terčom vtipov

Dánsky brankár a jeho otec, ktorých si internet zamiloval

Osemfinálový duel medzi Dánskom a Chorvátskom síce vyhrali Chorváti, zápas mal však nečakaného hrdinu - brankára Kaspera Schmeichela.

Ten v 116. minúte vychytal pokutový kop Modriča a v penaltovom rozstrele si pripísal ďalšie dva úspešné zákroky, na výhru to však nestačilo.

Celý svet dojal Kasperov otec, slávny bývalý brankár Peter Schmeichel. Ten sa na tribúne zo synovho úspechu tešil tak, že bol určite najviac hrdým otcom na planéte.

Internet miluje dánskeho brankára, ešte viac však reakciu jeho otca

Putinovo predstavenie s dáždnikom

Zábava bola aj vo finále - Francúzi vyhrali nad Chorvátmi 4:2, no ani to nezabránilo chorvátskej prezidentke tešiť sa z druhého miesta. Spolu s ňou sa na tribúne odviazal aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

(zdroj: TASR/AP)

Skutočný zdroj vtipov však prišiel na záverečnom odovzdávaní medailí - ruský prezident Vladimir Putin sa pred dažďom skrýval pod dáždnikom. Vôbec mu nenapadlo, že ako džentlmen by mohol pod dáždnik skryť aj ženy na pódiu.

Finále MS sledoval aj Putin, jeho scéna s dáždnikom baví internet

(zdroj: Twitter @ravipotphode/Fičí)

V Moskve došlo pivo

Smutná správa prišla už po týždni Majstrovstiev sveta, keď v Rusku začalo dochádzať pivo. Fanúšikovia sa to rozhodli riešiť vodkou.

V Moskve dochádza pivo, jeho nedostatok vyriešili fanúšikovia svojsky

Merčiak a Borbély sa odviazali ako nikdy predtým

Neoddeliteľnou súčasťou MS boli aj dve slovenské komentátorské hviezdy - Marcel Merčiak a Laco Borbély.

Pozorní diváci si zapamätali najmä Merčiakovu úvahu o tom, že mužstvo Brazílie je ako kečupová fľaša, do ktorej treba niekoľkokrát buchnúť, kým vyjde kečup.

Zahanbiť sa však nedal ani Laco Borbély - okrem bežných ťažko preložiteľných viet padlo aj slovné spojenie "ťažká Neymarova gravitačná obsesia" a keď už toho mal Laco plné zuby, povedal, že "Neymar trpí syndrómom Petra Pana - neschopnosťou prijať pravidlá dospelého sveta".

Merčiak a Borbély bavili divákov. Takto si ich podal internet

+ BONUS: V mémcyklopédii sme vám vysvetlili, ako vznikli vtipy o Jožkovi Golonkovi...

Mémcyklopédia #4: Chlebičkár Jožko Golonka

... a zhrnuli sme aj kariéru Vladka Weissa mladšieho.

