Opýtali sme sa politikov na ich obľúbené aj prekvapivé vianočné darčeky

Opýtali sme sa našich politikov na vianočné darčeky.

Pravidelne sa ich pýtame na veci, ktoré by vám na tlačovkách nepovedali. Už sme zistili, čo všetko povystrájali počas výšky na intráku, kde ako študenti brigádovali, aké knihy čítajú, aké majú umelecké vlohy, aký alkohol pijú, aké sú ich obľúbené vianočné recepty či ako prišli na to, že Ježiško nenosí darčeky.

Tentokrát sme sa ich opýtali, aký vianočný darček ich dokáže vždy potešiť, a ktorý ich zatiaľ prekvapil (v dobrom aj v zlom) úplne najviac.

Poľovník Gábor Gál

Obľúbeným koníčkom ministra spravodlivosti je poľovníctvo, preto ho najviac tešia darčeky s ním súvisiace - či už poľovnícka košeľa, alebo nejaká praktická pomôcka.

A ktorý darček ho zatiaľ prekvapil v dobrom aj zlom úplne najviac? "Už 16 rokov som šťastne ženatý, tak skôr riešime darčeky pre naše deti a my s manželkou si navzájom doprajeme také darčeky, ktoré sú skôr milé, ako prekvapivé," hovorí.

Lucia Nicholsonová a walkman za socíku

Poslankyňu SaS najviac potešil Walkman, ktorý ešte za totality dostala od rodičov. "Bol červený, brutálne žral baterky a tak mi zničil všetky audio kazety, lebo ich zožral. Nosila som so sebou vrecko s extra batériami, ktoré v tej dobe neboli lacné. A keď som mala slúchadlá na ušiach a chodila po uliciach Bratislavy, cítila som sa 'bohovsky americky', to som si v duchu hovorila, aj keď som úplne nevedela, čo to znamená. Myslím si, že s Walkmanom som sa vtedy dokázala dostať najbližšie k slobode," spomína.

Miroslav Beblavý a trojtýždňová dovolenka

"V roku 2004 sa mi v novembri narodil prvý syn, a keďže som bol vtedy na ministerstve štátnym tajomníkom, bol som absolútne preťažený. Paľka som si užil až cez Vianoce. Zobral som si vtedy tri týždne dovolenky a boli sme doma s ním a s manželkou. Krajší vianočný darček som nikdy nedostal," spomína.

Katarína Macháčková a vyšívané vankúšiky

Členka strany Spolu v predvianočnom čase navštevuje zariadenia, ktoré vytvárajú domov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v Prievidzi. Práve z centra sociálnej pomoci si doniesla jeden z najkrajších darčekov: "Sú to vyšívané vankúšiky, ktoré vlastnoručne šili a urobili pre mňa klientky centra. Doteraz zdobia moju kanceláriu a vždy mi pripomenú, že v živote treba bojovať napriek nepriazni osudu."

Simona Petrík a zážitky

"Najviac ma vždy tešia darčeky, prostredníctvom ktorých môžem stráviť čas s rodinou alebo priateľmi, prípadne také, ktoré mi doprajú čas pre seba, keďže toho mám minimum," hovorí členka hnutia Spolu. Tešia ju najmä zážitkové aktivity s deťmi, poukazy do wellness alebo na masáž.

Branislav Gröhling a veselé ponožky

S obľúbeným darčekom poslanca SaS sa určite stotožníte - sú ním farebné ponožky. "Je to smiešne, ale je to naozaj skvelý darček. Ako malý som sa smial, že otec dostal ponožky a ešte sa z nich aj tešil. Teraz dostávam ponožky ja a mám z nich úprimnú radosť. Najlepšie je, keď sú pestrofarebné a vzorované. Nosím často obleky, ale vždy si rád obujem nejaké veselé ponožky, aby som trochu vykompenzoval tú serióznosť obleku," hovorí.

Drobnosti Veroniky Remišovej

Poslankyňu OĽaNO dokážu potešiť najmä vlastnoručne urobené drobnosti. "Raz som dostala zväzok krásnych osobných básní. Darčeky, ktoré som v detstve nemala rada, boli rôzne praktické veci a pomôcky, ktoré mi rodičia dávali pod stromček, a tým ma vybavili na celý rok: napríklad ponožky, pyžamo, peračník, pero a podobne," priznáva.

Najkrajší dar Natálie Blahovej

"Poteším sa akémukoľvek darčeku, pretože nech je to čokoľvek, znamená to, že človek, ktorý vás obdaroval, na vás myslel a chcel vás potešiť. A to, že na vás niekto myslí, je ten najkrajší dar," myslí si poslankyňa SaS.

Martin Klus a BMX

Poslanca SaS dokáže vždy potešiť darček, ktorý nečaká. A zatiaľ sa taký našiel vždy. "Úplne najviac mi v pamäti zostali dva darčeky z môjho detstva. Prvým bol bicykel BMX 20, ktorý som dostal na Vianoce 1987. Bol som vďaka nemu vo svojej 'vekovej kategórii' jedným z najväčších frajerov na sídlisku. To bola paráda," spomína.

Druhým takým darčekom bol počítač, ktorý si doslova počas dvoch rokoch vymodlil: "Bol to Commodore 64 a dostal som ho na Vianoce 1992. Dnes je ale pre mňa tým najvzácnejším darčekom, keď sa v zdraví stretneme počas sviatkov v kruhu najbližšej rodiny. Je to pre mňa neopísateľný čas v roku."

Juraj Droba a autodráha

Bratislavský župan považuje za najkrajší darček to, že počas sviatkov môže strávi pár dní voľna s najbližšími.

"Úplne najviac ma prekvapila autodráha,, keď som mal 8 rokov. Veľmi som po nej túžil a keď som ju uvidel, bol to splnený sen," spomína.

Knižný guru Béla Bugár

Predsedu Mostu-Híd dokáže vždy potešiť dobrá kniha. Obľubuje najmä historické romány a literatúru faktu.

"Možno to znie banálne, ale najväčším darčekom je čas, ktorý v závere roka môžem stráviť s rodinou, príbuznými a priateľmi," uzatvára.

