10 tipov na nové seriály, ktoré si môžete pozrieť počas sviatočného voľna

Keď vás omrzia vianočné filmy.

21. dec 2018 o 13:20 Zuzana Bodnárová

Narcos: Mexico

Hodnotenie IMDb: 8.6/10

Hodnotenie ČSFD: 87 %

Seriál Narcos sa v prvých troch sériách venoval kokaínovému impériu Pabla Escobara a kolumbijského kartelu z Cali. Štvrtá séria je zároveň prvou z Mexika, kam sa tvorcovia tentoraz presunuli.

Venuje sa vzniku a vzostupu kartelu z mesta Guadalajara, ktorý od marihuany prešiel k obchodovaniu s tvrdším "matrošom" z Kolumbie. Bojovať sa s nimi pokúšajú americkí agenti z DEA, ale na mexickej pôde je to takmer nemožné a životu nebezpečné.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/VBLcYJ7C4F0

Geniálna priateľka (L'amica geniale)

Hodnotenie IMDb: 8.8./10

Hodnotenie ČSFD: 86 %

Keď bez stopy zmizne najdôležitejšia kamarátka jej života, Elena Greco, starnúca žena žijúca v dome zavalenej knihami, začne písať príbeh Lily. Rozpráva históriu ich priateľstva, ktoré začalo už v škole, a to v päťdesiatych rokoch. Príbeh postupne odkrýva tajomstvo Lily, Eleninej najlepšej priateľky a zároveň najhoršieho nepriateľa.

Seriál vznikol na základe bestselleru Eleny Ferrante. Je nakrútený v taliančine a odohráva sa v nebezpečnom, ale fascinujúcom Neapole. Prvá séria je natočená podľa prvej z kníh Neapolskej ságy, čiže sa môžete tešiť na ďalšie tri série.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bdjnkRLYanY

Škandál po anglicky (A Very English Scandal)

Hodnotenie IMDb: 7.9/10

Hodnotenie ČSFD: 83 %

Nový seriál Škandál po anglicky zobrazuje skutočný príbeh prvého britského politika, ktorý kedy bol pred súdom za vražedné sprisahanie. Dej sa odohráva na konci šesťdesiatych rokov minulého storočia, kedy je homosexualita čerstvo dekriminalizovaná.

V hlavnej úlohe sa predstaví Hught Grant ako predseda liberálnej strany Jeremy Thorpe, ktorý je zároveň najmladším predsedom akejkoľvek britskej politickej strany za posledných sto rokov. A kým sa okolo motá jeho ukecaný exmilenec Norman Scott v podaní Bena Whishawa, Thorpeova kariéra je v ohrození. Nakoniec vidí len jediný spôsob, ako Scotta umlčať.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/IdK6V-6M65M

Útek z väzenia Dannemora (Escape at Dannemora)

Hodnotenie IMDb: 8.3/10

Hodnotenie ČSFD: 83 %

Seriál Útek z väzenia Dannemora je inšpirovaný útekom z väzenia v severnej časti New Yorku, ku ktorému došlo v lete roku 2015. Prípad viedol k celoštátnemu pátraniu po dvoch odsúdených vrahoch, ktorým pomohla utiecť vydatá zamestnankyňa väznice. S oboma mužmi nadviaže sexuálny vzťah a nakoniec pristúpi na to, že im do mrazeného mletého mäsa schová pilníky, aby im pomohla dostať sa na slobodu .

Seriál so skvelým hereckým obsadením je natočený podľa skutočnej udalosti. Do režisérskeho kresla si sadol Ben Stiller.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/RVbOjP1Ziec

Chilling Adventures of Sabrina

Hodnotenie IMDb: 7.8/10

Hodnotenie ČSFD: 77 %

Seriál Sabrina - Mladá čarodejnica z roku 1996 milovalo mnoho detí 90. rokov. Vtipný sitcom s hovoriacim kocúrom Salemom nebol veľmi desivý. To sa zmenilo s novým uchopením komiksu od Archie Comics v podaní Netflixu.

Zápletka ostáva rovnaká. S blížiacimi sa 16. narodeninami sa Sabrina musí rozhodnúť medzi čarodejníckym svetom svojej rodiny a "obyčajným" svetom, v ktorom žijú jej priatelia, s ktorými trávi všetok čas. Verzia od Netflixu však namiesto humoru pracuje s hororovými prvkami a je o poznanie temnejšia.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ybKUX6thF8Q

Čas čarodejníc (A Discovery of Witches)

Hodnotenie IMDb: 8.3/10

Hodnotenie ČSFD: 75 %

Osemdielny seriál vychádza z úspešnej románovej trilógie od Deborah Harkness. Milostný príbeh sa odohráva na pozadí oxfordského akademického sveta.

Historička a čarodejnica Diana Bishop objaví rukopis Ashmole 782 a vie, že musí rozlúštiť jeho záhady. Pomoc jej ponúkne tajomný genetik Matthew Clairmont, no je upírom, a tým by čarodejnice nikdy nemali veriť.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/B5qMoVTAwGk

Elite

Hodnotenie IMDb: 7.6/10

Hodnotenie ČSFD: 82 %

Španielsky seriál prirovnávajú fanúšikovia k seriálu 13 Reasons Why. Namiesto samovraždy je však ústredným motívom deja vyšetrovanie vraždy mladej študentky.

Na pozadí zločinu spoznávame vyššiu triedu španielskej spoločnosti, ale aj troch chudobných študentov, s ktorými sa život veľmi nemazná. Vďaka štipendiu sa dostanú na prestížnu školu pre bohatých, tí im to však veľmi neuľahčia.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/QNwhAdrdwp0

Oslepení svetlom

Hodnotenie IMDb: 7.9/10

Hodnotenie ČSFD: 74 %

Kuba (Kamil Nożyński) je známy varšavský dealer kokaínu. Je to perfekcionista a outsider, všetko má pod úplnou kontrolou, vrátane svojho úzkostlivo stráženého imidžu. Obchoduje s rôznymi typmi ľudí, od celebrít po gangstrov.

Kuba chce uniknúť niekam veľmi ďaleko, má jednosmernú letenku do Argentíny, kam plánuje odletieť na Vianoce. Medzitým sa však dostáva z väzenia gangster Dario. Len čo sa ich cesty pretnú, Kubova vidina juhoamerického úteku sa začne rozplývať. Seriál z poľskej produkcie zaujal aj za hranicami tejto krajiny.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/s51HvCnMXwU

Hackerville

Hodnotenie IMDb: 8.0/10

Hodnotenie ČSFD: 60 %

Lisa Metz, ktorú v novom rumunskom seriáli hrá Anna Schumacher, je kriminalistka špecializovaná na kybernetické zločiny. Vyšlú ju do jej rodného Temešváru v Rumunsku. Vyšetrovanie totiž odhalí, že práve odtiaľ bol vedený hackerský útok proti veľkej nemeckej banke.

Lisa sa má na vyšetrovaní podieľať s miestnymi kriminalistami, predovšetkým s lokálnym policajtom Adamom Šándorom. Dvojica sa po počiatočných nehodách začne zbližovať - predovšetkým preto, aby chránila nečakanú možnú obeť - štrnásťročného chlapca Cipiho.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/B9G6Njq2I14

Baby

Hodnotenie IMDb: 7.0/10

Hodnotenie ČSFD: 72 %

Seriál Baby od Netflixu je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Sledujte tajné životy tínedžerov z bohatých rodín v Ríme.

Dve dievčatá žijú pod tlakom svojich rodín, stresom zo školy a zmätené zo zamotaných vzťahov. Vysporiadavajú sa tým nebezpečným spôsobom, keď začnú viesť dvojitý život a zapletú sa do temného sveta prostitúcie.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/2O5ZyTqFbe8

Sally4Ever

Hodnotenie IMDb: 6.2/10

Hodnotenie ČSFD: 70 %

Marketérka Sally má tesne pred povýšením. Už desať rokov vedie v podstate jednotvárny život na predmestí so svojím partnerom - Davidom. Keď ju ten požiada o ruku, Sally sa ocitne v kríze a začne si s Emmou, zvodnou, bohémskou a charizmatickou herečkou, speváčkou, hudobníčkou a spisovateľkou.

Než si Sally uvedomí, čo sa vlastne deje, Emma sa k nej nasťahuje a zmení okrem jej nábytku i celý jej život. Naozaj to chce? Neurobila veľkú chybu? Dozviete sa v komediálnom seriáli.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/m57UC9FT5lk

Prečítajte si tiež: