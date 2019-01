27 koncertov veľkých hviezd na Slovensku a v okolí v roku 2019

Slovensko

Zaz

Francúzska speváčka si vyslúžila označenie "novodobá Edith Piaf". Za sebou má spev v uliciach Montmartru, účinkovanie vo viacerých bluesových a jazzových kapelách a sólové koncerty v Japonsku, Kolumbii i Egypte.

Jej živelný mix fancúzskeho šansónu, popu, swingu a flamenca si budete môcť vypočuť 16. februára v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Lístky nájdete tu.

Ak vám dátum nevyhovuje, v Prahe vystúpi dokonca dvakrát - 17. a 19. februára. Vo Viedni ju budete môcť vidieť v lete, 31. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/6THHrPyZQuQ

Bastille

Briti okolo Dana Smitha sú na scéne od roku 2010. Odvtedy stihli odohrať vyše 500 koncertov na šiestich kontinentoch a vydať štyri albumy. V bratislavskej Refinery Gallery zahrajú v rámci turné Still Avoiding Tomorrow Tour 20. februára. Možno zaznejú aj hity z pripravovaného albumu Doom Days. Lístky nájdete tu.

Deň predtým ich môžete počuť vo Varšave, 21. februára v Prahe a 23. februára vo Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/F90Cw4l-8NY

Nicki Minaj

Američanku Nicki Minaj niektorí považujú za svetovú hip-hopovú ikonu. Tento rok vyráža na turné The Nicki Wrld Tour a navštívi 22 európskych miest. Fanúšikom predstaví novinky z albumu Queen a po jej boku sa na turné objaví raper Juice Wrld z Chicaga.

V Bratislave môžete Nicki vidieť 22. februára na štadióne Ondreja Nepelu. O tri dni neskôr, 25. februára, zaspieva v Budapešti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/M8GX0cZ-xtw

Korpiklaani, Turisas, Trollfest

Tóny ďalekého severu na Slovensko prinesie kombo troch folk metalových kapiel. Korpiklaani na turné predstavia aj piesne zo svojho zatiaľ posledného, v poradí už desiateho albumu Kulkija. Jeho názov znamená „Tulák“ a má odkazovať na jeho dobrodružnú povahu.

Predskokanmi budú Fíni Turisas, ktorých názov odkazuje na starodávneho fínskeho boha vojny. Severské kombo doplní nórska folk metalová kapela Trollfest.

Uvidíte ich 14. marca v bratislavskom MMC. Lístky rezervujte tu. Ak vám dátum nevyhovuje, príďte si metalovú smršť užiť 1. marca do Prahy, 7. marca do Grazu a 8. marca do Viedne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/tzsUWvKsgqQ

Sólstafir

Okrem folk a power metalu si budú našinci môcť užiť aj melancholický metal/rock, ako inak, zo severu. Islandská kapela Sólstafír prinesie emóciami nabitú šou do košického Colloseum Clubu 24. marca. Lístky nájdete tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/A6j7mUxGz20

Avantasia

Najúspešnejšia rockovo-metalová opera všetkých čias sa po 3 rokoch opäť vracia na pódiá. Svetové turné Moonglow Worl Tour odštartuje práve na Slovensku.

Tobi Sammet zatiaľ nezverejnil metalové ikony, ktoré so sebou prinesie, ale čo-to môžeme tušiť podľa hviezdneho obsadenia piesní na novom albume Moonglow, ktorý vychádza 1. februára.

Ten ozdobia hlasy známe aj z predošlých albumov, ako Ronnie Atkins, Jørn Lande, Eric Martin, Geoff Tate, Michael Kiske či Bob Catley, ale tiež nové mená ako Candice Night, Hansi Kürsch a Mille Petrozza.

Rockové balady aj metalové hity zaznejú najskôr 27. marca v prešovskej Tatran Handball Aréne, na druhý deň roztrasie metalová zostava Hant Arénu v Bratislave. Lístky zoženiete tu. Okrem Slovenska zahrajú najbližšie 2. apríla v Prahe a 6. mája v Budapešti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/CTN2ZzpQRh4

Bullet for My Valentine

Štvorčlenná skupina pôvodne hrala coververzie skladieb Metallicy a Nirvany, postupne sa ale dopracovala k vlastnému hudobnému štýlu. Ten kritici označujú ako melodický metalcore a naživo ho budete môcť zažiť 11. apríla v bratislavskom MMC. Lístky zoženiete tu.

O deň skôr zahrajú v Budapešti a 12. apríla vo Varšave.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/9sTQ0QdkN3Q

Whitesnake

Skupina speváka z Deep Purple, Davida Coverdalea, sa v tomto roku vydá na Flesh&Blood turné. Určite zahrajú aj piesne z rovnomenného albumu, ale chýbať nebudú ani najväčšie hity Here I Go Again, Is This Love či Still Of The Night.

Netradičné je miesto koncertu - zahrajú v Seredi v rámci podujatia IN CASTLE, ktoré prináša počas letných mesiacov open-air koncerty známych zahraničných i slovenských hudobníkov. Vidieť ich tam môžete 5. júla a lístky nájdete tu.

Okrem toho zahrajú 17. júna v Prahe a 25. júna v Budapešti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/WyF8RHM1OCg

Tom Jones

Legendárny spevák predstaví bratislavskému publiku prierez vyše 50-ročnej tvorby. Určite zaznejú najväčšie hity ako Delilah, She´s a Lady, It´s not unusual, Sexbomb, či Bondovka Thunderball.

Naposledy zaznel Tom Jones v hlavnom meste v roku 2015, tentokrát to bude 20. júna v AXA Aréne NTC. Lístky zháňajte tu. O dva dni neskôr ho môžete vidieť v Budapešti.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/S87jWwzvwd8

Sting

Začiatok leta bude v Bratislave patriť legendám - 30. júna zahrá v hlavnom meste na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu anglický hudobník Sting. Lístky nájdete tu.

Jeho My Songs tour by sa mala sústrediť na jeho najznámejšie piesne, či už z jeho sólo kariéry, alebo so skupinou Police. Určite zaznejú songy Englishman In New York, Fields of Gold či Shape Of My Heart.

Ak vám dátum slovenského koncertu nevyhovuje, skúste to 2. júla v Budapešti, 4. júla v rakúskom meste Graz či 12. júla v Slavkove u Brna.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KLVq0IAzh1A

Limp Bizkit

Na rovnaké podujatie ako Whitesnake zavítajú aj americkí rap metalisti Limp Bizkit. V Seredi zahrajú 23. júla určite aj hity My Generation či Break Stuff. Po 22 rokoch fungovania kapely sa určite môžete tešiť na veľkú metalovo-rapovú smršť. Lístky zháňajte tu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ZpUYjpKg9KY

Apocalyptica

Štvorica fenomenálnych violončelistov z Fínska poteší 18. augusta publikum v Amfiteátri Košice. V rámci turné Apocalyptica 'plays Metallica zahrá pod holým nebom nielen hity Metallicy, ale aj svoje vlastné piesne. Chýbať nebude ani svetelná šou.

Deň predtým zažijú tóny fínskej kapely aj v českom Moravskom Krumlove.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mjvGjUovxPU

Alice Cooper

Kráľ hororových show a krstný otec shock-rocku príde na Slovensko v rámci tour Ol' Black Eyes is Back-Tour 2019. Bratislavskú Inchebu roztrasie 15. septembra a lístky zoženiete tu. Určite zaznejú hity ako Poison, School’s out, Hey Stupid, I’m Eighteen či Love’s a Loaded Gun.

Ak vám dátum bratislavského koncertu nevyhovuje, skúste to 16. septembra vo Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Qq4j1LtCdww

Eros Ramazzotti

Talianska hviezda ohlásila celosvetové turné i blížiaci sa zrod nového štúdiového albumu. Idol vašej mamy a babky zaspieva na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 5. októbra a určite to nebude bez hitov z nového albumu Vita Ce Nè, ktorý vyjde v novembri. Lístky zoženiete tu.

Vo Varšave zahrá Eros 20. októbra, v Prahe 22. a v Budapešti 24. októbra. Ak sa vám nechce čakať do jesene, choďte 15. apríla do Viedne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PJjXnkd6bUQ

Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko

Hans Zimmer

Legenda filmovej hudby zavíta na jar do všetkých krajín V4 okrem Slovenska a Maďarska - 17. marca bude v Krakove, 12. apríla vo Viedni, 13. v Grazi a 14. apríla v Prahe.

Svoje najznámejšie melódie špeciálne upravil pre symfonický orchester a atmosféru budú dopĺňať aj projekcie filmov. Určite zaznie hudba z filmov Piráti z Karibiku, Gladiátor, Da Vinciho kód, Počiatok, Kung Fu Panda či Dunkirk.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/RxabLA7UQ9k

Bob Dylan

Hudobníka Roberta Allena Zimmermana celý svet pozná pod menom Bob Dylan, ktoré používa už od roku 1959. Za desaťročia svojej úspešnej kariéry sa bezpochýb zaradil medzi hudobné legendy, tak si nenechajte ujsť jeho koncerty v Prahe (7., 8., 9. apríla) a vo Viedni (16. a 17. apríla).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PYF8Y47qZQY

Mumford & Sons

Anglickí folk-rockeri zahrajú 3. mája vo Viedni. Určite zaznejú aj ich hity I Will Wait, White Blank Page, Dust Bowl Dance či Believe.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/qHsEwQvnGOE

Elton John

Turné Farewell Yellow Brick Road je zrejme posledné, ktoré má superhviezda v pláne. Zaznejú na ňom najväčšie hity jeho 50-ročnej kariéry. Príďte si ich vypočuť 1. a 2. mája do Viedne, 4. mája do Krakova, 7. mája do Prahy či 3. júla do Grazu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/NrLkTZrPZA4

George Ezra

Z mladého Brita spravil zo dňa na deň hviezdu hit Budapest. Jeho debtový album Wanted on Voyage dosiahol prvé miesto britského hudobného rebríčka, bol 4-krát ocenený platinovou platňou a celosvetovo sa predalo viac ako 3 milióny kusov. U fanúšikov zarezonoval aj jeho druhý album Staying at Tamara´s.

Piesne z oboch albumov určite zaznejú 20. mája vo Viedni a 21. mája v Prahe.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/VHrLPs3_1Fs

Muse

Britská trojica vydala v roku 2018 nový album Simulation Theory. Rovnako nazvala aj turné, v rámci ktorého zavítajú aj do strednej Európy. Chýbať určite nebudú najväčšie hity z ich ôsmich albumov - Hysteria, Supermassive Black Hole, Starlight, Knights Of Cydonia, Madness či Dead Inside.

V Prahe si ich budete môcť vychutnať 26. mája. Okrem toho zavítajú 28. mája do Budapešti, 29. mája do rakúskeho Grazu a 22. júna do Krakova.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Pgum6OT_VH8

Slipknot

Americkí maskovaní nu metalisti v lete roztrasú Česko a Poľsko. V Prahe si ich budete môcť vypočuť 11. júna, v Krakove zahrajú v dňoch 25.-26. jún na Mystic festivale.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5abamRO41fE

Kiss

Na hudbu Slipknotu mala veľký vplyv aj kapela Kiss. Tá sa v roku 2019 vydá na svoje posledné turné End Of The Road. V Prahe zahrajú 19. júna pod holým nebom a pridá sa k nim aj zoskupenie ZZ TOP. Okrem toho Kiss zahrajú aj 29. mája vo Viedni a 18. júna v Krakove.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/d_RKO5ozLVo

Ed Sheeran

Ryšavý britský pesničkár sa vybral na turné Divide, v rámci ktorého sa zastaví aj v strednej Európe. Ak patríte medzi jeho fanúšikov, môžete skúsiť zohnať vstupenky na jeho koncert 7. a 8. júla v Prahe. Okrem toho zahrá aj na festivale Sziget (7. augusta, Budapešť).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/2Vv-BfVoq4g

Rammstein

Nemci sú na scéne takmer 25 rokov a fanúšikov nechali na ďalší album čakať takmer desaťročie. Má vyjsť na jar 2019 a pridajú k nemu aj prvé štadiónové turné vo svojej histórii.

Pyrotechnické efekty určite nebudú chýbať na koncertoch v Prahe (16. a 17. júla) a vo Viedni (22. a 23. augusta).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/LIPc1cfS-oQ

Bon Jovi

Americká kapela združená okolo frontmana Jona Bon Joviho vyrazí tento rok na turné s názvom This House Is Not for Sale Tour. Najbližší koncert odohrajú vo Viedni 17. júla.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/lDK9QqIzhwk

Pink

Americká speváčka Alecia Beth Moore vydala posledný album Beautiful Trauma v roku 2017. Tento rok sa chystá na turné s rovnomenným názvom, v rámci ktorého vystúpi 20. júla vo Varšave a 24. júla vo Viedni.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/gL20Eaeswfk

Metallica

Metallica potvrdila návrať do Veľkej Británie a Európy svojím WorldWired Tour, na ktorom sa fanúšikom predstaví pod šírym nebom, na štadiónoch, v parkoch, na letiskách a dokonca aj na zámku.

V Prahe kapela zahrá 18. augusta a fanúšikovia už teraz tipujú, či znova zaznie hit Jožin z bažin.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Metallica zahrala na koncerte Jožina z bažin. Tieto vtipy vás presvedčia, že nothing else matters

Okrem toho Metallica odohrá koncerty vo Viedni (16. augusta) a vo Varšave (21. augusta).

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/tAGnKpE4NCI

Prečítajte si tiež: