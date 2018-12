Veľké koncerty, ktoré si na Slovensku a v okolí môžete užiť v januári

Začnite rok 2019 s hudbou.

19. dec 2018 o 13:28 Kristína Janščová, Zuzana Bodnárová

Bratislava

The Glenn Miller Orchestra

Milovníci jazzu by si nemali nechať ujsť vystúpenie jedného z najznámejších jazzových orchestrov. The Glenn Miller Orchestra založil fenomenálny Glenn Miller, hoci už niekoľko desaťročí ho vedie holandský dirigent a klavirista Wil Salden. Predstavia sa 15. januára v bratislavskom Istropolise. Lístky nájdete tu.

You Me At Six

Britský rock príde do Európy vďaka kapele You Me At Six, ktorá sa dostala do povedomia najmä vďaka albumu Take Off Your Colours v roku 2008. Užiť si ich môžete 27. januára v bratislavskom MMC.

Ak vám tento dátum nevyhovuje, zastavte sa 26. januára v Prahe, 29. januára v Budapešti a 31. januára vo Viedni.

Amorphis

Melodický melancholický metal dovezie na Slovensko až z Fínska kapela Amorphis. Na európskom turné predstavia svoj nový album Queen Of Time. Kapela je známa textami, ktoré vychádzajú z fínskeho národného eposu Kalevala, takže spoznáte aj kúsok severskej kultúry. Spoločnosť im budú robiť švédski Soilwork, ukrajinskí Jinjer a nemeckí Nailed To Obscurity.

Na Slovensku zahrajú 28. januára v MMC, ešte predtým sa zastavia v Budapešti (25. januára), Viedni (26. januára) a Zlíne (27. januára).

Praha, Viedeň

Behemoth

Legendárna skupina je dôležitou súčasťou vzniku poľskej metalovej scény. Funguje od roku 1991 a na konte má niekoľko poľských hudobných ocenení za piesne aj videoklipy.

Na začiatku roka roztrasie Prahu (12. januára) a Viedeň (13. januára), chýbať určite nebudú piesne z čerstvého októbrového albumu I Loved You at Your Darkest.

Aurora

Nórska speváčka Aurora posledné dve letá koncertovala na Slovensku na festivaloch Grape a Pohoda. Ak si jej skvelé vystúpenia chcete zopakovať, alebo ste ju nebodaj zmeškali, vyberte sa na jej koncert do Prahy, kde zaspieva 17. januára.

Ennio Morricone

Maestro Ennio Morricone má na konte množstvo nezabudnuteľných a nadčasových skladieb, ktoré podfarbili známe filmy ako Vtedy na Západe, Osem hrozných či Nedotknuteľní. Naživo si ich môžete vypočuť na koncertoch, ktoré sú zároveň veľkou oslavou jeho 90. narodenín. Budú 19. januára v Krakove, 23. januára v Budapešti či 25. januára v Prahe.

Flogging Molly

Írsko-americkú zostavu videli v septembri 2018 diváci v Prahe, o tri mesiace neskôr budú mať túto možnosť aj fanúšikovia vo Viedni (30. januára) a Varšave (31. januára).

Folk/celtic punkáči so sebou samozrejme prinesú husle, mandolíny, akordeóny, tradičné írske rytmy a najnovší album Life Is Good.

Good Charlotte

Dvojičky Joel a Benji Madden prídu so svojou kapelou Good Charlotte potešiť európskych divákov 31. januára do Viedne. Tešiť sa určite môžete na najväčšie hity, ktoré kapela nahrala od svojho vzniku v roku 1996 a zaznejú aj piesne z nového albumu Generation Rx.

