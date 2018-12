Najlepšie knihy pod vianočný stromček: Nájdite tú pravú pre každého knihomoľa

Štedrý deň je už za rohom a vy ešte nemáte nakúpené? Knihy sú darčekom, ktorý nikdy nesklame. Pozrite si naše tipy na to najlepšie, čo vyšlo na slovenskom knižnom trhu v roku 2018.

Rozdelili sme ich do 13 kategórií:

Francúzska scenáristka Laetitia Colombani vo svojej prvotine rozpráva príbehy troch žien z rôznych koncov sveta, ktoré žijú veľmi odlišné životy. Spojivom medzi ich osudmi, ktoré sa na konci spoja ako vrkoč, sú práve vlasy.

Rodinná dráma Stačí škrtnúť zápalkou sa odohráva v Shaker Heights, clevelandskom predmestí, kde ide vždy všetko podľa plánu, kým tento pokojný život nenaruší príchod umelkyne a slobodnej matky Mie. Román sa venuje najmä téme materstva, na ktorú sa pozerá z viacerých rôznych pohľadov.

Súrodenci Goldovci sa ako deti vyberú za vešticou, ktorá tvrdí, že vie predpovedať, kedy ľudia zomrú. V knihe sledujeme, ako sa vyvíjajú životy súrodencov. Každý z nich sa s tým, že pozná svoj osud, vysporiadava rozdielne.

Kathy, Ruth a Tommy ako deti spolu študovali na internátnej škole na anglickom vidieku. Dospelá Kathy na tieto časy nespomína často, kým sa jej do života nevrátia Ruth s Tommym, a začnú sa im vracať spomienky z detstva, z ktorých nie všetky sú príjemné.

Ak sa vám páči Neapolská sága, dajte šancu tejto knižke. Rozpráva príbeh Arminuty, dievčaťa, ktoré sa v trinástich rokoch vráti ku svojim vlastným rodičom, ktorí sa jej v detstve vzdali.

Matkinova najnovšia kniha je trochu iná ako tie doterajšie - namiesto vzťahov sklamaných tridsiatnikov tentokrát skúma vzťahy a politiku, ktorá zasahuje do našich každodenných životov.

Ide o zbierku krátkych textov Evy Borušovičovej, ktoré vychádzali v novinách. S textami na rôzne témy (vrátane tých ťažších) sa stotožní mnoho žien.

Arpád Soltész prichádza po Mäse s ďalšou knihou Sviňa, ktorá sa odohráva v malebnej krajine pod Drobnými veľhorami, kde miznú ľudia. Kniha zachytáva atmosféru na Slovensku a spoznáte v nej mnohých politikov, podnikateľov, ale aj novinárov.

Kniha vyšla pôvodne v roku 2016, tento rok sme sa však dočkali druhého vydania s novou obálkou, keďže sa podľa nej chystá miniséria. Román rozpráva desivý príbeh inšpirovaný záhadnymi zmiznutiami v pohorí Tribeč.

Posledná kniha o oddelení vrážd od Dominika Dána vyšla nielen v bežnej edícii, ale aj v špeciálnom vydaní s obálkou ilustrovanom Danglárom . Ide o zbreteľský kus, ktorý poteší každého fanúšika slovenskej krimi.

V najnovšej knižke zo série o nevidiacej Mimi a jej najlepšej kamarátke Líze riešia dievčatá záhadu svetiel na vianočnom stromčeku, ktoré nechcú svietiť. Má v tom prsty podozrivý sused Viliam, alebo ide o niečo iné?

Ilustrátor a grafik Adrián Macho, známy svojím štýlom inšpirovaným morom, je autorom krásnej knižky o veľrybe Gerde, ktorá putuje oceánom, aby našla svoju rodinu. S motívom Gerdy a jej kamarátov si môžete kúpiť aj nástenný kalendár s pexesom či kufrík, ktorý okrem knihy obsahuje aj maľovánku a vankúšik.

Oba diely Príbehov na dobrú noc pre rebelky obsahujú 100 krátkych príbehov o ženách, ktoré nejakým spôsobom zmenili svet. Texty dopĺňajú krásne celostranové ilustrácie od autoriek z celého sveta.

Dej knihy pre staršie deti sa odohráva vo Východnom Nemecku pred pádom železnej opony. Udalosti tohto búrlivého obdobia sledujeme prostredníctvom 11-ročného Noaha, ktorý sa spolu s rodičmi v roku 1989 presťahuje z USA do NDR, kde jeho mama ide robiť akademický výskum.

Patrick Ness sa na známy príbeh o bielej veľrybe pozrel z druhej strany a rozhodol sa ho vyrozprávať z pohľadu veľrýb, ktoré hľadajú legendárneho lovca Tobyho Wicka. Príbeh knihy je silno metaforický a pripomínaja bájku s poučením o nezmyselnosti vojny. Dopĺňajú ho úžasné ilustrácie od oceňovanej ilustrátorky Roviny Cai.

Knižka pre mládež, ktorá minulý rok zbierala ocenenia, bola inšpirovaná hnutím Black Lives Matter. Príbeh afroameričanky Starr, ktorá sa stala svedkyňou toho, ako policajt zastrelil jej najlepšieho priateľa, sa tento rok dočkal aj filmového spracovania.

John Green sa pri písaní svojej najnovšej knihy inšpiroval vlastnou skúsenosťou s obsesívno-kompulzívnou poruchou. Trpí ňou totiž aj Aza, 16-ročná hrdinka knihy, ktorá sa spolu so svojou najlepšou kamarátkou Daisy pustí do vyšetrovania záhadného zmiznutia miliardára Russella Picketta.

Posledná zo série poviedkových kníh pre mladých od Zuzany Štelbaskej ukazuje tínedžerom, že so svojimi problémami nie sú v živote sami, a dospelým umožní nahliadnuť do duše pätnásťročných.

Slovenská autorka kníh pre mladých dospelých tento rok prišla s knižkou o hudobníčke Timei, ktorá túži po slobode, rodičia ju však držia nakrátko. Všetko sa zmení na školskom zájazde do Berlína, ktorý si Timea vymodlila u rodičov...

Kniha pôvodne vyšla dávnejšie, tento rok však po úspešnom filme dorazilo do kníhupectiev jej druhé vydanie s filmovou obálkou. Dystopické sci-fi sa odohráva v zdevastovanom svete, v ktorom sa ľudia utiekajú do virtuálnej reality.

Milovníkov našej histórie určite zaujme kniha o koncii Habsburskej monarchie. Autori sa v nej sanžia objasniť tragédiu na zámku Mayerling vo Viedenskom lese, ktorá mala obrovský vplyv na ďalšie udalosti 19. storočia.

Kniha vychádza zo skutočného príbehu dvoch slovenských Židov - Laleho a Gity Sokolovcov, ktorí sa spoznali v koncentračnom tábore Osvienčim, kde Lale pracoval ako tetovač.

V roku 1922 odsúdia boľševici 32-ročného grófa Alexandra Rostova na domáce väzenie v hoteli neďaleko Kremľa. Alexander spoznáva ostatných obyvateľov hotela a sleduje odtiaľ jedno z najbúrlivejších období histórie.

Kniha, ktorá minulý rok vyhrala cenu Goodreads Choice Awards v kategórii Historický román, je založená na skutočných udalostiach, ktoré sa odohrali v USA medzi 20. a 50. rokmi minulého storočia. Riaditeľka sirotinca v Memphise unášala deti chudobným rodičom a sprostredkovala ich adopcie bohatým rodinám.

Neapolská sága, ktorá uchvátila čitateľov po celom svete, sa tento rok dočkala seriálového spracovania. Zatiaľ vyšla len prvá miniséria založená na knihe Geniálna priateľka, vydavateľstvo Inaque preto pripravilo pre čitateľov limitovanú edíciu tohto prvého dielu s filmovou obálkou. Pod ňou sa ukrýva kniha s pôvodnou obálkou.

Britský spisovateľ Robert Bryndza žije na Slovensku a stojí za úspešnou sériou kníh o nezastaviteľnej vyšetrovateľke Erike Fosterovej. V slovenčine zatiaľ vyšli tri knihy - Dievča v ľade, Nočný lov a Temné hlbiny, ktoré by nemali chýbať v knižnici žiadneho fanúšika kriminálok z policajného prostredia.

Psychologický thriller od autorky bestselleru Za zatvorenými dverami drží čitateľa v napätí až do konca. Mladej učiteľke Cass sa po jednej traumatizujúcej noci začne vymykať jej život spod kontroly. Dostáva anyonymné telefonáty, zabúda na bežné veci, má pocit, že sa zbláznila. Naozaj prichádza o rozum alebo je v skutočnosti všetko inak?

Keď slobodnej matke Louise príde na sociálnej sieti žiadosť o priateľstvo od jej kamarátky zo strednej Marie, vydesí ju to. Maria je totiž dávno mŕtva. Louise zo zvedavosti žiadosť prijme, aj keď tým riskuje odhalenie tajomstva z mladosti...

Znepokojivý román o európskom podsvetí od švédskej spisovateľky Tove Alsterdal nie je úplne typickým severským krimi - hlavnými postavami sú totiž Američania Ally a jej manžel, novinár Patrick. Kniha zavedie čitateľa do temného sveta obchodovania s ľuďmi.

Neďaleko opusteného domu leží záhrada motýľov - krásnych dievčat, ktoré zvrhlý Záhradník drží v zajatí. Keď záhradu objavia, Maya, ktorej sa z nej podarilo utiecť, pomáha FBI odkryť jej tajomstvá, sama však vyzerá, že niečo skrýva. Podarí sa agentom zachrániť aj ostatné dievčatá?

Najpredávanejšie knižné sci-fi v histórii, kultový román Duna od amerického spisovateľa Franka Herberta, si konečne môžete prečítať aj v slovenčine.

Neil Gaiman svojím jedinečným a nadčasovým štýlom spracoval prastaré príbehy severskej mytológie. V knihe sa stretnete s Odinom, Lokim či Thorom, ktorých možno poznáte aj zo superhrdinských filmov.

USA v blízkej budúcnosti nahradila republika Gileád, v ktorej je schopnosť plodiť deti výnimočnou. Ženy, ktoré ju majú, používajú vyššie postavené rodiny ako Služobníčky. Jednou z nich je aj Fredova, vlastným menom June, ktorá je rozprávačkou príbehu. Na motívy knihy vznikol aj úspešný seriál.

Netradičná fantasy pre mladých dospelých sa odohráva v prostredí feudálneho Japonska. Hlavnou hrdinkou je 17-ročná Mariko, ktorej konvoj po ceste za nastávajúcim ženíchom prepadnú banditi. Mariko sa ako jediná prežije a rozhodne do klanu infiltrovať, aby sa pomstila.

Dystopická trilógia Nespútaný chaos od Patricka Nessa sa odohráva vo svete, v ktorom každý počuje myšlienky tých ostatných. Tento myšlienkový mrak, do ktorého sú ľudia ponorení, sa volá Šum a je všadeprítomný. Trinásťročný Todd však jedného dňa objaví miesto, kde žiadny Šum nie je, a zároveň objaví veci, ktoré mali zostať ukryté. V slovenčine vyšiel zatiaľ prvý diel tejto trilógie pod názvom Počúvaj nôž.

Švédka Bea Uusma sa roky intenzívne zaujímalo o neúspešnú expedíciu inžiniera Solomon August Andréeho, ktorý plánoval preletieť ponad Severný pól. Keď si už o expedícii prečítala všetky knihy a preštudovala všetky dostupné dokumety, rozhodla sa začať svoje vlastné vyšetrovanie. Kniha je krásne graficky spracovaná a obsahuje autentické zápisky z denníkov, ľúbostné listy, mnoho fotiek a ďalších materiálov.

Významný americký historik v tejto knihe zobrazuje nástup autoritárstva od Ruska cez Európu až po USA. Ukazuje, ako sa po skončení studenej vojny autoritárstvo postupne vrátilo najprv do Ruska a postupne sa šírilo z východu smerom na západ.

Aj keď sa to vtedy nezdalo, rok 1947 bol zlomovým rokom vo svetovej histórii. Autorka nám prosredníctvom krátkych príbehov, ktoré sledujú rôzne významné aj menej známe osobnosti ukazuje, aký bol rok, v ktorom sa svet sa rozdelil na Východ a Západ.

Reportér a fotograf Andrej Bán vo svojej knihe berie čitateľa na cestu z východu na západné Slovensko. Ide o prvú absyntovku od slovenského autora a nie je to veselé čítanie, venuje sa však témam, pred ktorými by sme si nemali zatvárať oči.

V edícii Skica od staronového Kalligramu vychádzajú eseje od domácich, ako aj zahraničných autorov, ktorí sa venujú rôznych zaujímavým témam. Nechýbajú spoločenské či politické témy, ale ani eseje o prírode.

Tom Hanks v tejto knihe dokazuje, že je nielen talentovaným hercom, ale aj spisovateľom. Zbierku poviedok inšpirovala hercova láska k písacím strojom. Tie sú tiež prvkom, ktorý jednotlivé príbehy spája.

Poviedková kniha od čilskej spisovateľky Isabel Allende je napísaná formou krátkych príbehov, ktoré rozpráva Eva Luna svojmu milencovi Rolfovi. Poteší najmä milovníkov magického realizmu, ktorí nemajú čas na dlhé generačné ságy.

Írska novinárka Maeve Brennan písala pre New Yorker medzi rokmi 1954 a 1981 do rubriky Šum mesta. Vo svojich momentkách zachytáva scény zo života mesta, ktoré nikdy nespí, a čitateľa prenáša priamo do jeho ulíc.

Tento zberateľský kúsok obohatí kolekciu každého, kto má rád kráľovnú anglickej detektívky Agathu Christie. Bohato ilustrovaná kniha v sebe ukrýva viac ako 50 poviedok s belgickým detektívom v hlavnej úlohe. Väčšina z nich pritom vychádza v slovenčine prvýkrát.

Netradične postavená poviedková kniha čitateľa zoznamuje so zvláštnou Sofiou. Prostredníctvom vzájomne prepojených príbehov o Sofii a jej rodine sa dozvedáme, aký mala život a prečo je taká, aká je.

Fanúšikov seriálu Narcos určite zaujme kniha o Escobarovi, ktorú napísala o svojom živote s drogovým barónom jeho niekdajšia milenka, novinárka Virginia Vallejo. Kniha bola aj sfilmovaná, odporúčame však siahnuť radšej po nej, ako si pozrieť film.

Eva Umlauf sa narodila v židovskom pracovnom tábore v Novákoch. Neskôr ako dvojročná prežila Osvienčim a po vojne sa spolu s mamou a sestrou usadila v Trenčíne. Po rokoch sa rozhodla vyrozprávať svoj príbeh, ktorý v slovenskom preklade prinieslo vydaveteľstvo Absynt.

Čínsky básnik Liao I-wu napísal v roku 1989 protestnú báseň Masaker, ktorá sa v prepisoch aj na nahratých kazetách začala rýchlo šíriť medzi ľuďmi. Skončil pre ňu na 4 roky vo väzení, kde začal písať knihu Pre jednu a sto piesní o čase, ktorý strávil vo väzení. Napísal ju až tri razy, kým sa mu ju po vyše dvadsiatich rokoch podarilo vydať.

Beletrizovaný životopis slávneho holandského maliara Vincenta Van Gogha, ktorý tento rok vyšiel aj v slovenčine, patrí medzi to najlepšie z tohto žánru. Stone napísal na základe zachovaných dokumentov a spomienok knihu, v ktorej maliara vykresľuje ako skutočného človeka s ambíciami a túžbou žiť, ale aj s pocitmi nedocenenia.

Spisovateľ Hišám Matar sa vracia do svojej rodenj Líbye, kde chce zistiť, čo sa stalo s jeho otcom. Toho ako disidenta Kaddáfího režim uniesol z egyptského exilu a rodina roky netušila, čo sa vlastne stalo. Autor za knihu právom dostal Pulitzerovu cenu.

Kto obľubuje Majlingov svojský humor a bavil sa na Rudovi a Ruzkej Klazike, určite sa mu bude páčiť aj jeho komiksová novinka Zóna, ktorá sa odohráva na Gemeri.

Komiks o živote hudobníka Nicka Cavea je na slovenskom knižnom trhu naozaj raritou. Mieša sa v ňom skutočnosť a svety z Caveových pesničiek, vďaka čomu ho vidíme nielen ako jeho samotného, ale aj ako hlavnú postavu jeho pesničiek.

Kája Saudek, dvojča známeho fotografa Jana Saudka, bol významný český maliar a ilustrátor. Komiksy, ktoré vytvoril pre slovenské Technické noviny, patria medzi jeho najmenej známe. V reštaurovanej verzii a v pôvodnom slovenskom jazyku si ich môžete teraz kúpiť v knižnej podobe.

Kultový komiks Maus tento rok vďaka OZ Brak konečne vyšiel aj v slovenčine. Art Spiegelman v ňom rozpráva príbeh svojich rodičov Vladka a Anje, ktorí prežili holokaust. Židia sú v komikse zobrazení ako myši a nacisti ako mačky. Autor týmto originálnym spôsobom zobrazuje hrôzy druhej svetovej vojny a holokaustu.

Elio je 17-ročný študent, ktorý na talianskej riviére prežije krátky, ale intenzívny románik s 24-ročným študentom Oliverom. O 15 rokov už ako dospelí stretávajú znova, z Olivera je pritom úspešný profesor, ktorý má ženu a deti. Podľa knihy vznikol aj úspešný film.

Z troch kníh o Simonovi Spierovi a jeho kamarátoch vyšli v slovenčine zatiaľ dve - Ja, Simon a Leah mimo rytmu. Ústrednou témou knihy Ja, Simon je Simonov utajený homosexuálny vzťah, Leah mimo rytmu je zase príbehom Ley, ktorá sa v maturitnom ročníku zaľúbi do tej nanevhodnejšej osoby. Preklad knižky Molly vo svete nenaplnených lások sa chystá.

Mateo a Rufus žijú vo svete, v ktorom je možné predpovedať smrť. Obom zostáva posledných 24 hodín a sú vydesení z toho, čo ich čaká. Keď sa spoja cez aplikáciu, ktorá pomáha ľuďom nájsť si kamaráta na svoj posledný deň, nečakajú, že sa do seba zamilujú.

Slovenský autor Marek Hudec sa vo svojom knižnom debute pozrel na Prostonárodné slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského z iného uhla. Prerozprával ich cez súčasný príbeh, v centre ktorého je téma rozchodu. Kniha je vzhľadom na sloveskú tvorbu inovatívna okrem netradičného miešania žánrov aj tým, že vzťah, ktorý je jadrom príbehu, je homosexuálny.

Autobiografický príbeh Édouarda Louisa ukazuje, aké je vyrastať ako gej v extrémenej chudobe v prostredí, v ktorom je najdôležitejšia drsnosť a mužnosť. Eddy bol už od detstva viditeľne iný - nemal rád futbal, mal vysoký hlas, pri rozprávaní rozhadzoval rukami a iný bol aj spôsob, akým kráčal. Na ceste za svojím skutočným ja si toho Eddy v prostredí, ktoré netolerovalo inakosť, vytrpel veľa.

Zážitky z obdobia, keď pracoval v Nórsku ako autobusár, zozbieral Ondrej Sokol do tejto zábavnej knižky. Tá je plná zážitkov s nórskymi pasažiermi, na ktorých sa schuti zasmejete.

V tejto knižke nájdete 63 prejavov, ktoré odzneli tento rok na zhromaždeniach a pochodoch Za slušné Slovensko v rôznych slovenských mestách.

Všetci, ktorým sa páčili Ulejove zbierky aforizmov Ale a Bodaj bi!, sa potešia jeho najnovšej knižke Žuvot. Obrázky nakreslil ceruzkou Matúš Maťátko.

Tragikomická zbierka výrokov lingvistického atléta a majstra slova Andreja Danka obsahuje 60 Kapitánových citátov doplnených QR kódom, vďaka ktorým si môžete výroky hneď aj vypočuť.

Všetkým, ktorým sa páčila prvá zbierka textov od čistej duše, by doma nemala chýbať ani metrofília. Ide o texty o láske a jej rôznych podobách, ktoré zatiaľ neboli zverejnené na sociálnych sieťach.

