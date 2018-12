Lonely Planet vybral najvýhodnejšie destinácie roka 2019

Na týchto miestach finančne nevykrvácate.

14. dec 2018 o 14:24 Zuzana Bodnárová

Možno je pre niekoho drahá dovolenka, na ktorej leží s vyloženými nohami v rezorte, dostatočne príťažlivá, no aktívnejší cestovatelia z nej veľa mať nebudú.

Cestovateľský sprievodca Lonely Planet vybral desiatku destinácií, pri ktorých hodnota zážitkov prevyšuje to, koľko peňazí na ne miniete.

Keďže nerátali s tým, že východiskovým bodom pre cestovateľov by malo byť Slovensko, sú medzi nimi miesta, kam by ste si museli priplatiť za letenky, ale aj také, tak sa viete z našej krajiny jednoducho dostať autom.

Vybrali tieto destinácie:

10. Slovinsko

V Slovinsku nájdete na malej ploche veľkú rozmanitosť. Z prímorských mestečiek s talianskym nádychom sa v priebehu jedného dňa dostanete cez alpské pohoria do vinohradov.

Radšej si však rovno vyhraďte viac dní na outdoorové aktivity v horách, ktoré stoja menej než v iných alpských krajinách, alebo na skvelé reštaurácie a vinárne, pre ktoré nemusíte predať obličku. Slovinské ceny sú o trošku vyššie než tie slovenské, ale pomer cena - výkon sa aj tak oplatí, a navyše zo Slovenska to máme pomerne blízko.

Jazero Bled počas fotografickej "modrej hodinky". (zdroj: © Csilla Zelko / 500px via Lonely Planet)

9. Ekvádor

Chcete v krátkom čase ochutnať to najlepšie z Južnej Ameriky? Skúste Ekvádor. Zažijete tam zelené Andy, farebné koloniálne mestá, amazonský prales či nekonečný Tichý oceán.

Vďaka tomu, že je to malá krajina, sa takmer všade dostanete nanajvýš za pol dňa, napríklad lacnými, no rýchlymi miestnymi autobusmi. Aj ubytovanie neďaleko skvelých pláži sa tam ešte stále dá zohnať za neveľa dolárov na noc.

V Ekvádore môžete zažiť aj divokú Amazóniu. (zdroj: © Jonne Seijdel / 500px via Lonely Planet)

8. Albánsko

Albánsko sa pomaly, ale isto dostáva do pozornosti cestovateľov, ktorí objavujú túto zatiaľ nepreplnenú a pomerne lacnú európsku destináciu. Vybrať si môžete medzi lozením po horách, honbou za historickými pamiatkami alebo prostým ležaním na pláži.

To, že miestna infraštruktúra ešte má čo dobiehať, vám vynahradia nízke ceny v porovnaní so susednými destináciami a krásne prírodné scenérie.

V Albánsku nájdete nádherné pláže. (zdroj: © Landscape Nature Photo / Shutterstock via Lonely Planet)

7. Bangladéš

Bangladéš je ôsma najhustejšie obývaná krajina na svete, turistov tam však nie je tak veľa ako v susedných krajinách. Pritom sa tam dajú nájsť rôznorodé mestá, najdlhšia pláž v Ázii v meste Cox’s Bazar alebo divoké tigre v národnom parku Sundarbans, ako aj množstvo historických pamiatok zapísaných medzi Svetové dedičstvo Unesco. Pre cestovateľov to pritom nie je vôbec drahá destinácia, ak teda nerátame cenu leteniek do tohto kúta sveta.

Pevnosť Lalbagh v Dháke. (zdroj: © Ashik Masud / Getty Images via Lonely Planet)

6. Argentína

Za posledné roky cena cestovania po Argentíne mierne stúpla, no stále sa oplatí aj vďaka snahám argentínskej vlády, bojujúcej s recesiou a prepadom pesa, aby pritiahla do krajiny viac turistov. V roku 2019 sa na severe krajiny bude dať pozorovať úplne zatmenie Slnka, ale aj bez neho ponúka Argentína fascinujúcu prírodu, vysokánske hory či skvelé víno.

Argentína ponúka ohromujúce horské scenérie. (zdroj: © Nido Huebl / Shutterstock via Lonely Planet)

5. Houston, USA

Cesty do vesmíru zatiaľ nie sú bežne dostupnou záležitosťou, no výlet do mesta, odkiaľ riadili prvé ľudské pristátie na Mesiaci, si môžete dovoliť s omnoho väčšou pravdepodobnosťou. V roku 2019 uplynie od tohto historického okamihu 50 rokov.

Možno by ste to nečakali, no Houston je plný dobrého jedla a umenia. V časti Museum District nájdete 19 rôznych múzeí, z ktorých 10 je zadarmo a aj do ostatných sa dostanete v isté dni bez platenia. Prejsť sa môžete aj popri nástenných maľbách v časti East Downtown, čo je čosi ako galéria na čerstvom vzduchu.

Panoráma Houstonu počas slnečného dňa. (zdroj: © SeanPavonePhoto / Getty Images via Lonely Planet)

4. Maldivy

Čoraz viac cestovateľov začína zisťovať, že dovolenka na Maldivách nemusí byť len v drahom rezorte, ale na mnohých ostrovoch sa dá zohnať aj lacnejšie ubytovanie v miestnych penziónoch.

Skúste sa popozerať po možnostiach napríklad na ostrovoch Maafushi, Rasdhoo, Thoddoo či Dhigurah, kde sa ceny ubytovania aj s jedlom pohybujú okolo 90 dolárov za noc, a vaši hostitelia vám pomôžu aj zorganizovať potápanie či iné aktivity.

Maldivské pláže vyzerajú ako skutočný raj. (zdroj: ©Grafner/Getty Images via Loenly Planet)

3. Národný park Great Smoky Mountains, USA

Mimo Spojených štátov nepatrí medzi známe americké národné parky, no aj tak ho ročne navštívi okolo 10 miliónov ľudí. Národný park na pomedzí štátov Severná Karolína a Tennessee má veľkú výhodu v tom, že vstup doň je zadarmo, pričom do mnohých iných sa v USA platí vstupné.

V roku 2016 ho síce poškodili lesné požiare, no park sa z nich už takmer spamätal, a väčšina turistických trás je pripravená pre návštevníkov.

Západ slnka nad Newfound Gap v Great Smoky Mountains. (zdroj: © SeanPavonePhoto / Getty Images via Lonely Planet)

2. Lodž, Poľsko

Tretie najväčšie mesto Poľska sa rýchlo modernizuje. Bývalé továrne a iné industriálne priestory tam premieňajú na miesta pre kultúru, nákupy či zábavu. Už teraz tam nájdete nové planetárium, veľké vedecko-technologické centrum a množstvo múzeí a výstav. Návštevníkov zaujme aj železničná stanica Fabryczna, ktorej môže tá bratislavská len ticho závidieť.

Piotrkowska ulica v Lodži počas slnečného rána. (zdroj: © Avillfoto / Shutterstock via Lonely Planet)

1. Južné údolie Nílu, Egypt

Egypt v posledných rokoch vypadol z cestovateľskej prvej ligy, no postupne sa pokúša o návrat. Pomáhajú mu v tom aj jeho južné oblasti, kde turisti nájdu jedinečné starobylé pamiatky, a okrem niekoľkých chrámov a hrobiek, kde sa platí vysoké vstupné (hoci to aj stojí za to), k mnohým sa dá dostať za pár dolárov. Ak sa vyberiete na plavbu po Níle, v cene zvykne byť zahrnuté aj jedlo a preprava na súši. Navyše sa tam z Európy dá dostať pomerne ľahko.

Archeologické nálezisko Abú Simbel je starobylý chrámový komplex. (zdroj: © Anton_Ivanov / Shutterstock via Lonely Planet)

